Cómo descargar Los Sims 4 gratis

EA / Érika García / CNET

¿Quién no ha jugado alguna vez a Los Sims? Si has respondido "yo no" a esta pregunta, quizás sea el momento de que pruebes ya que la versión 4 del clásico de los videojuegos de simulación social, distribuido por Electronic Arts (EA).

Los Sims 4 se puede adquirir de manera totalmente gratuita, aunque por tiempo limitado.

Para descargar gratis Los Sims 4, tienes que ir a la Web de la plataforma de juegos de computadora de EA, Origin. Dentro de la Web verás la opción de conseguir Los Sims 4 en dos versiones "estándar" o "Deluxe".

EA está ofreciendo hasta el día 28 de mayo la versión "estándar" del juego sin ningún tipo de costo, por lo que podrás ahorrarte los $US39.99 que costará el título a partir de ese día. Para descargarlo en tu computadora (Windows o Mac) tan solo tendrás que elegir la opción de descargar la aplicación para computadora de EA Origin.

A continuación, deberás iniciar sesión en tu cuenta de Origin si la tienes, o crear una nueva. Dirígete a la sección "Página de inicio" donde verás la promoción "Sims 4 gratis". Selecciona la edición estándar de Los Sims 4 y descarga el juego.

Una vez que el juego se haya descargado e instalado, podrás encontrarlo en la pestaña "Mi biblioteca de juegos" donde tan solo tendrás que entrar en el icono de Los Sims 4 para iniciarlo.

El juego será para siempre tuyo, no tendrás que pagar nada adicionalmente en un futuro, aunque si quieres expansiones o packs de accesorios deberás pagar por ellos.

