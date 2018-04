Cómo descargar el Windows 10 April 2018 Update

Ya has preparado tu PC para el gran día. Estás emocionado por el prospecto de las nuevas funciones y mejoras que llegarán con esta actualización. El gran día ya está aquí: Microsoft ha lanzado su actualización semianual de Windows 10. Sin embargo, la espera para recibir esta actualización será muy larga.

Microsoft despliega de forma gradual sus grandes actualizaciones de Windows porque no quiere que sus servidores se sobrecalienten y exploten con millones de usuarios de Windows descargando la actualización al mismo tiempo. Los primeros usuarios podrán descargar la actualización el 30 de abril; se desplegarán más actualizaciones en la semana que le sigue.

Pero, afortunadamente, existe una forma de evitar la fila fila de espera para instalar de forma manual el Windows 10 April 2018 Update.

Cómo instalar Window 10 April 2018 Update manualmente

Antes de que la instales manualmente, es una buena idea revisar que tu computadora no la haya descargado ya. Quizá ya cuentes con todos los archivos necesarios, pero Windows 10 está esperando hasta después de tus horas activas (Active Hours) para reiniciar tu computadora e instalar la actualización.

Para ver si la actualización está lista para instalarse, vete a Settings (Configuración) > Update & security (Actualización y seguridad) > Windows Update (Actualización de Windows) para ver si la actualización está disponible. Si no, puedes hacer un escaneo rápido al hacer clic en Check for updates (Buscar actualizaciones). Si esto no funciona, puedes optar por la ruta manual.

Vete a la página Microsoft Software Download para descargar los archivos ISO para Windows 10 April 2018 Update. Ejecuta el archivo y abre Windows 10 Update Assistant y sigue las instrucciones para completar el proceso de instalación. Es un proceso rápido y casi indoloro.