Cómo desbloquear tu iPhone para irte con otra telefónica

Quizás te mudaste a una nueva zona donde tu empresa telefónica no tiene buena cobertura. O quizás sencillamente quieres reducir tu factura mensual y has encontrado una mejor oferta de otra telefónica. No importa cuál sea la razón, es perfectamente legal desbloquear tu iPhone --si es que ya no lo está-- y cambiarte a otra compañía.

Pero primero debes haber pagado totalmente tu iPhone. Si estás en medio de un plan de pagos, tienes que terminar de pagarlo antes que tu telefónica te deje marchar.

¿Es posible que mi iPhone ya esté desbloqueado?

Si pagaste el precio total del teléfono al comprarlo, entonces probablemente esté bloqueado. Si lo compraste a través de AT&T o Verizon, por ejemplo, entonces probablemente sólo funcione con la red de esa telefónica.

¿Cómo sé si mi teléfono está bloqueado o no?

La mejor manera es llamar a tu telefónica y preguntar. También puedes mirar en la página de apoyo de Apple para ver si "Desbloquear" está entre las opciones que ofrece tu telefónica.

De otra manera, si tienes una tarjeta SIM de la telefónica a la que te quieres cambiar, puedes hacerlo y ver si puedes hacer una llamada o enviar un texto. Si puedes, entonces tu iPhone está desbloqueado.

¿Qué sucede si está bloqueado?

Si tu iPhone está pagado, entonces necesitas contactar a tu telefónica y solicitar que lo desbloqueen. Es posible que tengas que esperar un día o dos para completar la operación. Una que esté confirmado, listo. Y una vez que ya tienes el nuevo servicio, no te olvides de cancelar tu viejo contrato.

¿Cómo cambio la tarjeta SIM?

Respalda tu iPhone, apágalo, y abre la bandeja de la tarjeta SIM introduciendo un alfiler en el pequeño orificio que tiene al lado. A partir del iPhone 4, la bandeja de la tarjeta SIM está ubicada en el lado derecho del dispositivo.

Ya saqué la tarjeta SIM, ¿y ahora qué?

Todo lo que te queda hacer ahora es colocar la nueva tarjeta SIM en la bandeja y cerrarla.

¿Hay algo más que debo saber?

Sí, hay algo más: transfiere tu número telefónico a la nueva empresa, algo que debes poder hacer sin ningún problema, pero es una buena idea averiguar. En Estados Unidos, puedes averiguar entre las principales telefónicas --AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon-- para determinar si puedes transferir tu número.