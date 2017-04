Rick Broida/CNET

Parece que más y más sitios Web en estos días quieren saber en dónde estás. Sin duda has visto las ventanas emergentes: "XYZ-Site quiere saber tu ubicación". A continuación, debes hacer clic en Permitir o Bloquear.

En la mayoría de los casos se trata de una solicitud inofensiva, ya que determinar tu ubicación es útil (o incluso necesario) para cosas como calcular un precio de envío o dar indicaciones de manejo.

Dicho esto, es posible que prefieras conservar esta información para ti mismo. De hecho, si tienes problemas de privacidad o simplemente estás cansado de ver esa ventana emergente en particular, puedes ajustar tu navegador para que ya no presente solicitudes de ubicación.

Esto es lo que tienes que hacer:

Chrome

Paso 1: Oprime Alt-F para abrir el menú y luego haz clic en Settings.

Paso 2: Deslízate hasta abajo, haz clic en Show advanced settings, luego clic en el botón que dice Content settings.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Paso 3: Deslízate hacia abajo donde está la sección de Ubicación y activa Do not allow any site to track your physical location.

Paso 4: Cierra la pestaña de Configuración.

Edge

Paso 1: No necesitas Edge por sí mismo para hacer esto; en cambio, en la ventana de búsquedas de Windows escribe Privacy, luego haz clic en Privacy settings.

Paso 2: Haz clic en ubicación (Location), luego deslízate hacia abajo y busca una sección llamada: Choose apps that can use your precise location (Elige los apps que pueden usar tu ubicación precisa).

Agrandar Imagen Rick Broida/CNET

Paso 3: Encuentra Microsoft Edge en esa lista y cambia la configuración a Off.

Firefox

Paso 1: Haz clic dentro de la barra de direcciones, escribe about:config y presiona Enter.

Paso 2: Haz clic en el botón de reconocimiento que estás consciente de los riesgos asociados con cambiar la configuración de tu navegador.

Rick Broida/CNET

Paso 3: En la cajita de búsquedas escribe geo.enabled. Cuando aparezca esa configuración abajo, dale doble clic para activar el interruptor (en este caso de "true" a "false").

Paso 4: Cierra la pestaña de about:config.