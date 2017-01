7 formas de dar vida a una portátil viejita

Matt Flynn

Todo lo viejo se vuelve nuevo, y eso se aplica no sólo a los pantalones campana y las cintas de casete (en serio, las cintas vuelven a llamar la atención), sino también a mucha tecnología antigua.

Ya has aprendido a dar nuevos usos a esa tableta vieja. Ahora enfoquémonos en esa portátil que tienes desde hace tantos años en el closet. Aunque sea un desastre de lenta y esté infectada con virus, algo podrás hacer con ella. Y probablemente no te costará dinero.

Primero, evalúa su estado

Primero que todo, ¿la puedes encender? Si se le ha dañado el disco duro, tiene la pantalla rota o le faltan teclas, entonces quizás sea mejor reciclarla. Reemplazar el disco duro no es difícil ni caro, pero obviamente tiene un costo.

Pero si los componentes físicos todavía están bien, tienes muchas opciones. La más obvia es reformatear el disco duro y reinstalar Windows (ya has transferido todo el contenido a tu nueva portátil, ¿cierto?) Es algo que vale la pena considerar si tienes lo necesario (como un disco de inicio de Windows y/o una memoria portátil), pero quizás no sea necesario. De hecho, suponiendo que la máquina tenga una versión vieja de Windows, a lo mejor no sea aconsejable desde el punto de vista de la seguridad. (Tu mejor opción si decides seguir con Windows es hacer una instalación limpia de Windows 10).

Echemos un vistazo a algunas formas divertidas y prácticas de devolverle la vida a esa laptop viejita.

La opción más antigua: instala Linux

Agrandar Imagen Ubuntu

Esta es quizás mi opción favorita, porque logras varias cosas a la vez. Cuando instalas Linux, el programa elimina tu sistema operativo, y en su lugar te quedas con un entorno similar al del Windows, que se inicia rápido y es resistente a los virus, capaz de casi cualquier cosa.

En caso que no estés familiarizado con el sistema, Linux es un sistema operativo de fuente abierta que apoya miles de programas, incluidos LibreOffice y OpenOffice, y navegadores como Chrome, Firefox y Opera; juegos, como Civilization V y Minecraft; clientes de correo electrónico como Thunderbird, y editores de imágenes de alto nivel, como GIMP.

¿Necesitas un programa que sólo está disponible para Windows? Una herramienta llamada PlayOnLinux probablemente pueda correrlo con Linux.

Un punto negativo es que algunos aspectos de Linux son complicados, especialmente en ciertas configuraciones. Y puedes encontrar algunos problemas de compatibilidad con dispositivos externos, como impresoras.

Dicho esto, recomiendo mucho que instales Linux en tu vieja portátil. La única pregunta real es qué versión (o "distro", abreviatura de distribución) de Linux? Hay muchas de donde escoger. Mint y Ubuntu son las más populares, y la primera es la que más se parece a la interfaz de Windows.

Conviértela en una Chromebook

Neverware

¿Qué es una Chromebook sino una portátil normal con capacidad limitada de procesamiento y una interfaz de Google que no necesita tanta potencia?

Así las cosas, tu vieja portátil debe tener potencia más que suficiente para correr ese sistema operativo, llamado Chromium. ¿Por qué escoger ese sistema en vez de Linux? En parte, porque funciona bien incluso con el hardware más modesto, y por otra parte, porque es fundamentalmente un producto Google, algo que pudiera resultar atractivo a los usuarios de Android y otros del ecosistema Google.

De hecho, si todo lo que quieres hacer con tu portátil vieja es tener acceso a un navegador de Internet y apps en la nuble, Chromium pudiera ser tu mejor apuesta. Y hay al menos dos formas gratis y fáciles de conseguirlo: Cub Linux y Neverware's Cloudready. Yo me inclino por la segunda opción, pero es fácil probar ambas.

Crea tu propio sistema de almacenamiento conectado en red (NAS)

Si tu vieja laptop tiene un disco duro razonablemente espacioso, estudia la posibilidad de dedicarla a un propósito único: un sistema de almacenamiento conectado en red (NAS).

Esto no es un concepto nuevo: la idea es conectar un disco grande a tu red casera, y entonces hacer accesible el contenido de ese disco a todos tus dispositivos: computadora, personales, teléfonos, tabletas y otros. Aún mejor, puedes acceder a ese disco no sólo desde casa, sino desde cualquier lugar desde donde estés conectado. En vez de guardar todas tus fotos en la nuble, puedes colocarlas en el NAS. En vez de guardar películas en tu teléfono, puedes verlas haciendo streaming desde tu NAS. ¿Entiendes?

La mejor herramienta para esto es FreeNAS, diseñado para compartir archivos tanto localmente como en línea, y además ofrece prestaciones de streaming de medios. Funciona a partir de un CD o memoria portátil de inicio, a partir de la cual fija una dirección IP para tu PC. Listo: ahí tienes un acceso fácil y remoto al disco duro de la portátil.

Crea tu propio centro casero de medios

Agrandar Imagen Craig Simms/CNET

Esto es algo diferente de un servidor de medios. La idea es convertir tu portátil en un centro de medios que se conecte con tu televisor, conectándolo directamente para todo, desde grabar transmisiones de televisión abierta hasta mirar Netflix en la pantalla grande.

Voy a ser honesto: a esta opción no le veo mucho valor. Netflix no es difícil de acceder y muchas portátiles que ya tienen sus años no cuentan con la potencia suficiente para hacer las veces de videograbadora digital. (Además, necesitas un sintonizador, una antena, un control remoto y más). Y si tu laptop no tiene una salida HDMI, el proyecto está condenado al fracaso antes de empezar.

Dónale el cerebro a la ciencia

¿Te acuerdas de SETI@home? Como es algo de hace años, es posible que no reconozcas el nombre, pero todavía es util. SETI@home conecta tu PC a una red distribuida, para aprovechar el procesador y analizar información de radiotelescopios. En otras palabras, ahora tu portátil viejita puede ayudar a buscar inteligencia extraterrestre.

Todo lo que tienes que hacer es descargar el software Boinc (disponible para Windows, Mac y Linux), y entonces seleccionas SETI@home de la lista de proyectos disponibles.

Si los extraterrestres no son lo tuyo, Boinc también te permite participar en este tipo de "computación voluntaria" para cosas como investigaciones médicas y análisis del clima. El único costo que tendrás es la electricidad y la banda ancha (mínima) necesaria para mantener la portátil trabajando.

Conviértela en una cámara de Internet

Agrandar Imagen iSpy

Reconócelo: siempre te ha preocupado que alguien te esté espiando a través de su portátil. Ahora tú puedes ser el espía con iSpy, un app de fuente abierta de Windows para vigilancia por video. Con tu portátil, se convierte en una cámara de vigilancia, que puedes usar para mantener un ojo sobre los niños, las mascotas, niñeras y cualquier otra cosa que te interese.

Esto pudiera venir a mano si quieres una forma barata de mantenerte al tanto, digamos, del bebé que duerme. En lo positivo, iSpy es gratis para uso local (dentro de tu propia casa), pero si quieres ver lo que sucede en tu vivienda de manera remota, el servicio cuesta $7.95 al mes.

Conviértela en un marco para fotos digitales

Para los que se toman en serio el cacharreo de las computadoras, no hay nada más satisfactorio que desarmarla completamente para aprovechar los componentes, y en este caso es convertirla en un marco para fotos digitales

El proceso es sencillo: desarmas la portátil, colocas la pantalla en un marco, colocas los componentes de la máquina detrás y corres un software para mostrar fotos digitales. Pero hay muchas otras formas de hacerlo. Si te interesa, echa mano a tu buscador favorito y conoce más opciones.

Ah, y como ya tienes el dispositivo desarmado, puedes colocar el disco duro en una cubierta externa y aprovecharlo como un disco USB.

Si tienes alguna otra idea para aprovechar esa portátil vieja, compártela en los comentarios.