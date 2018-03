Cómo crear y usar contraseñas para tu cuenta de Microsoft

Si has activado la verificación de dos pasos para proteger tu cuenta de Microsoft, no pasará mucho tiempo antes de que trates de iniciar sesión en el app de Microsoft en tu vieja Xbox 360 con tu nombre de usuario y contraseña, y recibas un mensaje diciéndote que tu contraseña normal no funciona y que necesitas una contraseña de app. No dejes que este pequeño inconveniente impida que sigas usando la verificación de dos pasos. Crear una contraseña de app es rápido y se puede hacer una vez por app o dispositivos. Te contamos cómo.

¿Qué es una contraseña de app?

No todas las aplicaciones y dispositivos de Microsoft son compatibles con la verificación de dos pasos. Con apps antiguos y dispositivos de terceros no se puede usar la verificación de dos pasos para recibir códigos de seguridad del app Microsoft Authenticator para iniciar sesión. Esta es la lista de Microsoft de sus apps y servicios que requieren una contraseña de app si has activado la verificación de dos pasos:

App para escritorio de Outlook para PC o Mac



Apps de correo electrónico en dispositivos iOS, Android o BlackBerry



Office 2010, Office para Mac 2011 o versiones anteriores



Windows Essentials (Photo Gallery, Movie Maker, Mail)



App para escritorio de Zune



Xbox 360



Windows Phone 8 o anterior



Para que tu cuenta no esté desprotegida (o en todo caso poco protegida con sólo una contraseña) en estos servicios y dispositivos, Microsoft te guiará para que crees una contraseña de app. Se genera aleatoriamente desde la página de configuración de seguridad de la cuenta Microsoft. Es una serie larga de letras, pero sólo la usarás una vez. Necesitarás generar una contraseña de app diferente para cada servicio o dispositivo que uses que no sea compatible con la verificación de dos pasos.

¿Cómo creo una contraseña de app?

Vete a la página de seguridad de Microsoft e inicia sesión en tu cuenta Microsoft. Recibirás un código mediante el app Authenticator para iniciar sesión. Haz clic en más opciones de seguridad y luego en App passwords o Contraseña de app, haz clic en Crear una nueva contraseña de app. Se creará una nueva contraseña que podrás usar en un servicio o aplicación de Microsoft que no sea compatible con la verificación de dos pasos.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

¿Cómo uso una contraseña de app?

Escribe la contraseña de la aplicación en la pantalla para iniciar sesión en la que normalmente pondrías tu contraseña. Para ahorrarte el paso de tener que crear y teclear una nueva contraseña de app cada vez que inicias sesión, puedes marcar la casilla Recuerda mis credenciales o Recuérdame. (Las contraseñas de app sólo se pueden usar una vez y no se pueden recuperar después de que las hayas creado, pero crear una nueva es tan rápido como lo sería recuperar una ya existente).