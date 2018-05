Cómo crear un respaldo completo del sistema en Windows 10

Esta herramienta está con nosotros desde Windows 7 y Microsoft no la ha tocado desde entonces. No la encontrarás en el app de Ajustes, que es donde probablemente busques primero a la hora de darle mantenimiento a PC. En su lugar, está oculta en el antiguo Panel de Control de Windows. Lo que te permite hacer es crear un respaldo completo de tu sistema, que puedes usar para restaurar tu máquina a como estaba antes, en caso de que tenga una falla catastrófica, se corrompa o de otra manera deje de funcionar bien.

Como la herramienta para crear una imagen del sistema está medio oculta en Windows 10, aquí te decimos donde está y cómo usarla.

Pasos para crear una imagen del sistema para respaldo

1. Abre el Control Panel (Panel de Control, la forma más fácil es buscarlo o preguntarle a Cortana).

2. Haz clic en System and Security (Sistema y Seguridad)

3. Haz clic en Backcup and Restore (Windows 7) (Respaldar y Restaurar)

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

4. Haz click en Create a system image (Crear una imagen del sistema) en el panel izquierdo.

5. Tienes varias opciones para guardar la imagen de respaldo: en un disco externo o en varios DVD. Te sugiero el disco, incluso si tu máquina tiene una unidad DVD-RW, así que conecta el disco externo a la PC, selecciona On a hard disk (En un disco duro) y marca Next (Siguiente).

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

6. Haz clic en el botón Start backup (Comenzar respaldo).

Después que se crea la imagen del sistema, el sistema te preguntará si quieres crear un disco de reparación. Esto coloca la imagen en un CD o DVD, que puedes usar para acceder a la imagen que creaste si la PC no inicia. Pero no te preocupes si tu laptop no tiene una unidad CD o DVD drive; puedes pasar por alto este paso e iniciar el sistema desde la imagen en el disco duro externo.

Cómo recuperar tu PC usando la imagen del sistema

Para usar la imagen del sistema con el fin de restaurar tu PC, abre el app de Settings (Ajustes) y ve a Update & Security (Actualización & Seguridad) > Recovery (Recuperación). En la sección Advanced startup (Inicio avanzado), haz clic en el botón Restart now (Reiniciar ahora). Cuando la PC arranque de nuevo, ve a Troubleshoot > Advanced Options > System Image Recovery (Soluciones > Opciones avanzadas > Recuperación de imagen del sistema) y sigue las instrucciones para restaurar tu PC usando la imagen del sistema que creaste.