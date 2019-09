Convierte tu laptop viejita en una increíble Chromebook para tus hijos

Sarah Tew/CNET

En la escuela, mis tres hijos están trabajando en una Chromebook para sus clases. Tenemos una en casa, pero a medida que han crecido, también ha aumentado la cantidad de tiempo que los niños necesitan pasar en una laptop y, bueno, no siempre son los mejores para compartir. Ciertamente hay algunas buenas ofertas en nuevas computadoras, pero hay otras maneras.

Enterrado en un armario de tecnología móvil se encontraba la HP Pavilion dm1z 2011, una netbook de 11.6 pulgadas que funciona con un procesador AMD E-350 con gráficos integrados, 3GB de memoria y un disco duro de 320GB. Cometí el error de actualizar el sistema operativo de la computadora portátil de Windows 7 a Windows 10 en 2016, lo que esencialmente lo convirtió en un pisapapeles con batería, pero también en un candidato perfecto para tomar nueva vida como una Chromebook. Me explico.

El sistema operativo Chrome OS de Google no estaba disponible para descargar así que opté por la segunda mejor opción, llamada CloudReady de Neverware Chromium OS. Se ve y se siente casi idéntico a Chrome OS, pero se puede instalar en casi cualquier computadora portátil o de escritorio, Windows o Mac. Y, aunque Neverware tiene versiones de paga para usuarios empresariales y educativos, su edición Home Edition es gratuita si la empleas para uso personal. No obtienes soporte técnico y no se puede administrar con la consola de administración de Google, pero pues es gratis.

Tú eliges: Instala o haz un 'boot' doble

Instalar CloudReady es muy sencillo. De hecho, ni siquiera tienes que reescribir tu sistema operativo actual primero para probarlo. Si tienes una PC con Windows 7 o más reciente, todo lo que necesitas para comenzar es una unidad flash de 8GB o 16GB para crear una unidad USB de arranque (no se recomiendan las unidades SanDisk). Los pasos básicos están a continuación para que puedas ver cuán poco está involucrado, pero puedes dirigirte a la página de Neverware para las instrucciones paso a paso. Ten en cuenta, sin embargo, que las PCs viejitas y las Macs requieren de una instalación manual.

Descarga e instala CloudReady en el flash drive (esto demora unos 20 minutos).

Apaga la laptop o la computadora que quieres que ejecute CloudReady y conecta el flash drive.

Enciéndelo y presiona la tecla de función necesaria para ingresar a las opciones del menú de inicio de tu computadora. (CloudReady tiene una lista de teclas de función para distintos fabricantes en caso de que no estés seguro de cuál aplica).

Entonces deberías ver una pantalla que te da la opción de iniciar desde el almacenamiento interno o desde la unidad flash (ve la foto de arriba). Selecciona la unidad USB y presiona Enter.

CloudReady se ejecutará

desde la unidad flash y puede usar el sistema operativo como si estuviera instalado en la computadora. Puedes seguir usándolo de esa manera, también, o borrar su unidad interna e instalar. En lugar de reescribir el disco viejo de mi computadora portátil, simplifiqué el proceso comprando un SSD Kingston de 120GB que cuesta US$20. Acabo de quitar el viejo disco duro (unos tornillos y un cable) y lo reemplacé con el SSD, y luego arranqué de nuevo desde la unidad flash. Además, de esta manera todavía tengo la instalación original de Windows si la necesito por alguna razón.

Una vez que estés en CloudReady, haz clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla. El menú de configuración se abrirá y verás una opción para instalar el sistema operativo. Una vez instalado, no necesitas la unidad flash, solo se iniciará desde la unidad interna.

¡Ahora tienes una Chromebook! Al menos, algo que es lo suficientemente cerca para las necesidades escolares de mis hijos. No se inicia tan instantáneamente como una Chromebook real, pero aún así es rápido y tarda aproximadamente 30 segundos para pasar de apagado a iniciar sesión. El rendimiento dependerá de lo que tenga tu PC. Con las especificaciones de netbook de la Pavilion dm1z, puede llevar unos segundos más cargar sitios y abrir aplicaciones Web, pero es más rápido que cuando estaba haciendo las mismas tareas usando Windows 10.

Si tienes una unidad flash USB y una computadora portátil vieja, vale la pena intentar esto y, como dije al principio, es gratis.