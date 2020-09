Cómo conseguir HBO Max con un 20 por ciento de descuento

Angela Lang/CNET

Si habías estado esperando para , ahora es tu oportunidad, pues el servicio está ofreciendo un descuento importante. A partir del viernes 4 de septiembre y hasta el 25 del mismo mes, HBO Max costará US$11.99 al mes por 12 meses, en lugar de su precio regular de US$14.99.

"A medida que nos acercamos al otoño, sentimos que era el momento perfecto para combinar la increíble línea de programación original disponible en HBO Max con una oferta que brinda a los clientes un valor aún mayor", dijo Andy Forssell, vicepresidente ejecutivo de WarnerMedia, en un comunicado.

Esto es lo que debes hacer para obtener el precio de US$12 al mes de HBO Max:

Entra al sitio Web de HBO Max a partir del viernes 4 de septiembre Haz clic en "Get the deal" –funciona incluso si ya eres suscriptor Completa el proceso de registro para HBO Max La oferta es también disponible para quienes se apuntan a HBO Max desde su iPhone, iPad, iPod Touch o Apple TV, así como via Google, , , Xfinity, RCN, Grande Communications y Wave.



También puedes apuntarte para recibir una prueba gratis de 7 días.

Lee más: Los mejores servicios de streaming de televisión en vivo y en directo

WarnerMedia, una compañía de AT&T, lanzó HBO Max en mayo de 2020. HBO Max es el más costoso de todos los servicios de streaming disponibles, y los US$15 que cuesta al mes incluyen programas y series como Doctor Who, Friends, Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos, Veep, Gossip Girl, The Big Bang Theory, Sesame Street y muchos otros.