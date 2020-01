Cómo configurar una VPN en tu teléfono iPhone o Android

Getty Images

Finalmente te sucedió. Estás en un aeropuerto o en una cafetería y necesitas desesperadamente usar una red Wi-Fi pública para no gastar el plan de datos de tu teléfono, pero te preocupa cómo hacer para conectarte de una manera segura. Has oído hablar de las redes privadas virtuales o VPN (por sus siglas en inglés), pero te parecen complicadas y costosas. ¿Qué puedes hacer?

No te preocupes. Las VPN son más fáciles de usar de lo que piensas, y la mayoría son menos costosas de lo que te han contado. Aquí te mostramos cómo obtener una VPN en tu teléfono iPhone o Android y volver a navegar de manera segura, todo en menos de 10 minutos.

¿Por qué necesito una VPN en mi teléfono?

Primero que nada, te haremos unas preguntas. ¿Todas las aplicaciones conectadas a Internet en tu teléfono están actualizadas y ejecutan versiones posteriores a, por ejemplo, 2016? ¿Y qué hay de tu sistema operativo? ¿Es la última versión de Android o iOS? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es "No sé", entonces te recomendamos que uses una VPN en tu teléfono. Aprovecharse de los usuarios que utilizan una red Wi-Fi pública no es tan fácil, pero contar con software desactualizado puede abrir la puerta para que personas malintencionadas roben las contraseñas de tus cuentas más importantes.

Si estás preocupado por los riesgos de usar una red Wi-Fi pública para leer tus mensajes de correo confidenciales del trabajo, revisar los saldos de tus cuentas bancarias o verificar tu información de pasajes y boletos aéreos, una VPN puede brindarte la tranquilidad que necesitas.

Elige una VPN

Ya sea que uses un teléfono iPhone o Android, el primer paso es el mismo: encuentra una VPN que te guste y que sea compatible con tu dispositivo. He aquí cómo:

1. Explora la lista de CNET con los mejores servicios de VPN para dispositivos móviles. Si tu único objetivo es navegar de manera segura por redes Wi-Fi públicas, busca un servicio de VPN que tenga servidores ubicados en tu país actual. La regla general es que cuanto más cerca esté el hardware, más rápida será la conexión.

2. Evita las VPN gratuitas. Nos encantan las garantías de reembolso de 30 días y los periodos de prueba gratuitos de una semana, pero las VPN completamente gratuitas rara vez son seguras y a menudo son solo una forma de que empresas indeseables obtengan tus datos.

Si buscas invertir en una VPN a largo plazo, necesitarás más de 10 minutos para tu investigación. Pero cuando estés listo para informarte en profundidad, te será muy útil la guía de CNET con las mejores VPN de 2019.

En teléfonos Android

Ahora que ya elegiste la VPN que deseas usar, sigue estos pasos para empezar a utilizarla en tu dispositivo Android:

1. Abre la aplicación de la tienda Google Play en tu teléfono y toca la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

2. Escribe el nombre de la VPN que deseas utilizar y selecciónala de la lista de aplicaciones que aparecerá. Echa un vistazo al creador de la aplicación para asegurarte de que estás descargando la app oficial y no una imitación. El nombre de la empresa y del creador de la aplicación deben coincidir. Haz clic en Instalar y espere a que se descargue la aplicación.

3. Una vez que la aplicación VPN se haya instalado, sal de la tienda Google Play, vuelve a la pantalla de inicio de tu teléfono y toca el icono de la aplicación VPN para abrirla.

4. La primera vez que abras una aplicación VPN de pago, esta te pedirá que proporciones tu información de inicio de sesión o que te registres en el servicio. Si te solicita que te registres utilizando una dirección de correo electrónico (es lo que hacen casi todos los servicios), asegúrate de revisar su correo electrónico, donde recibirás un enlace de confirmación de tu nuevo proveedor de VPN.

Para todas las aplicaciones incluidas en el directorio de VPN de CNET, el proceso es básicamente el mismo: te pedirán que elijas y pagues tu tipo de suscripción preferido. Te sugerimos que elijas un servicio que tenga una política de reembolso de 30 días, de esa manera podrás probar diversos servicios de VPN hasta que encuentres el que más te conviene.

Los teléfonos Android requieren algunos pasos adicionales para mantener una aplicación VPN funcionando de manera permanente en segundo plano. No recomendamos esto para la mayoría de los usuarios: una VPN que se mantiene en funcionamiento las 24 horas del día agotará con rapidez tu batería y puede que alcances tu límite de datos más pronto de lo que esperas, en caso hayas elegido un servicio de VPN que limita la cantidad máxima de datos que sus clientes pueden utilizar.

Eso significa que, de manera predeterminada, casi cualquier VPN que uses solo estará en funcionamiento cuando abras la aplicación y la enciendas. Eso sí, recuerda apagarla una vez que hayas terminado de navegar.

En teléfonos iPhone

A continuación, te mostramos cómo empezar a utilizar una VPN en tu iPhone de Apple:

1. Ve a la pantalla de inicio y toca el icono de la App Store.

2. Toca la pestaña Buscar en la esquina inferior derecha de la pantalla, luego toca el campo Buscar cerca de la parte superior de la pantalla.

3. Escribe el nombre de la VPN que has elegido y selecciónalo de la lista que aparecerá. Luego toca el botón Obtener que aparece a la derecha del nombre de la aplicación. Al igual que con cualquier otra aplicación, deberás confirmar la instalación de la aplicación con tu contraseña, Touch ID o Face ID.

4. Una vez que la instalación haya finalizado, cierra la App Store y vuelve a tu pantalla de Inicio.

5. Al igual que en el caso de un teléfono Android, cuando usas una VPN por primera vez en un iPhone la aplicación te pedirá que crees una nueva cuenta y selecciones tu tipo de suscripción preferido. Asegúrate de revisar tu bandeja de entrada de correo electrónico para ver si hay un enlace de confirmación enviado por tu nuevo proveedor de VPN, en caso te hayas registrado utilizando una dirección de correo electrónico.

Casi todas las aplicaciones de VPN te solicitarán que te conectes a un servidor que es seleccionado de manera automática en función de tu ubicación para permitirte navegar de la manera más rápida posible. A partir de este momento, cada vez que desees usar tu VPN, todo lo que tienes que hacer es tocar el ícono de la aplicación de VPN en tu pantalla de inicio antes de comenzar a navegar por Internet, tocar el botón de conexión en la app y luego volver a la aplicación VPN y desconectarla una vez que hayas terminado.

Y eso es todo. ¿No te dije que era fácil?