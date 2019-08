Configura Spotify o Pandora para reproducir música en tu bocina Echo

Tyler Lizenby/CNET

Creo que es para darle crédito de Amazon que su bocina inteligente, la Amazon Echo se puede combinar con varios servicios de música de otras compañías. Me refiero a que Amazon tiene su propio servicio de música, y sin duda le encantaría venderte aún más música. Afortunadamente, si prefieres otras plataformas como Spotify o Pandora, puedes decirle a Alexa: "Alexa, toca My Old, Familiar Friend de Brendan Benson en Spotify". Y ¡listo!

Por supuesto, tener que agregar la frase "en Spotify" cada vez que pides música es un poco engorroso. ¡Buenas noticias! Es posible hacer que Spotify, así como una serie de otros servicios de streaming, sean tu fuente de música predeterminada en la Echo, eliminando así la necesidad de decir "en Spotify" después de cada solicitud de música.

Esto es lo que debes hacer:

Cómo escuchar otro servicio de streaming

Paso 1: Abre el app de Alexa y ve al menú de hamburguesa (los 3 puntitos horizontales) en la esquina superior izquierda

Nota: Un error grave es tocar sobre Skills & Games, y elegir la categoría Music & Audio, donde puedes ver un montón de opciones de estaciones y podcasts. Pero no es aquí donde encontrarás los servicios de música por streaming

Paso 2: Del menú de hamburguesa toca sobre configuración o Settings.

Paso 3: Bajo Alexa Preferences, toca Música. Este es el menú al que vas a tener que regresar cada vez que quieras manejar tus configuraciones de música.

Paso 4: En el menú de música, toca Enlazar nuevo servicio. Aquí, puedes elegir cualquiera de una serie de servicios: Amazon Music, Apple Music, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Tidal, Vevo, Pandora, Deezer, SiriusXM y GimmeMusic.

Paso 5: Cuando selecciones cualquier servicio, se te dirigirá a una nueva página. Toca "Habilitar para usar" y deberás proporcionar las credenciales de tu cuenta para vincularte con la mayoría de los servicios (no todas las marcas requieren vinculación de cuenta).

Paso 6: Una vez que vincules una nueva cuenta, el servicio elegido aparecerá en el menú Música. Ahora, desplázate hasta la parte inferior del Menú de música y toca Choose default music services para elegir los servicios que quieras.

Paso 7: Elige el servicio o servicios que te gustaría tener por defecto (artista general o canciones particulares) y las estaciones por defecto. Ahora, podrás escuchar música o podcasts desde cualquier servicio simplemente pidiéndole la canción o la estación de tu elección.