Cómo configurar subtítulos y audio en español en Netflix

Muchas de las películas y programas de Netflix -- comoStranger Things, House of Cards y Orange is the New Black-- se pueden ver con audio o subtítulos en español. (Netflix ofrece esta lista de su programación disponible con subtítulos en español, pero tienes que estar registrado para poder consultarla).

Pero, ¿cómo podemos ver ese contenido con subtítulos y canal de audio en español?

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Cuando la opción de audio en otro idioma está disponible, aparecerá junto con las opciones de subtítulos durante la reproducción o en la página con la información de la película o programa.

Tus preferencias de idioma de subtítulos o audio se guardarán después de cinco minutos de reproducción de cualquier contenido. Para cambiarlas, tendrás que ver otra cosa por cinco minutos con tus nuevas preferencias. Asimismo, si quieres cambiar la apariencia del tamaño, color y estilo de los subtítulos, simplemente ve a Tu Cuenta y haz clic en Apariencia de subtítulos.

Estas son las instrucciones para activar los subtítulos y audio en español en diferentes dispositivos:

PlayStation 3

Abre la aplicación de Netflix. Reproduce el título que hayas elegido. Durante la reproducción, presiona Down para entrar a Audio y Subtítulos. Elige Audio y Subtítulos y presiona X. Elige tu selección de audio o subtítulos.

PlayStation 4

Abre la aplicación de Netflix. Reproduce el título que hayas elegido. Durante la reproducción, presiona Down para entrar a Audio y Subtítulos. Elige Audio y Subtítulos y presiona X. Elige tu selección de audio o subtítulos.

Nintendo Wii

Abre el canal de Netflix. Selecciona una película o programa. En la página de descripción, haz clic en el icono de diálogo a la derecha de la pantalla. Elige tu preferencia de audio o subtítulos. Haz clic para volver a la película o programa.

Nintendo Wii U

Abre el canal de Netflix. Selecciona una película o programa. Durante la reproducción, utiliza el GamePad para hacer clic en el icono de diálogo Elige tu preferencia de audio o subtítulos. Haz clic para volver a la película o programa.

Xbox One

Abre la aplicación de Netflix. Reproduce el contenido de tu elección. Durante la reproducción, presiona Down para ir a Audio y Subtítulos. Elige Audio y Subtítulos y presiona A. Elige tus preferencias.

Si apagaste los subtítulos en el app de Netflix y aún los ves, la empresa dice que es probable que aún los tengas encendidos en el Xbox One. Ve a Ajustes > Closed Captioning > Closed Captioning Off, y dale Save.

Xbox 360

Abre la aplicación de Netflix. Reproduce el contenido de tu elección. Durante la reproducción, presiona Down para ir a Audio y Subtítulos. Elige Audio y Subtítulos y presiona A. Elige tus preferencias.

Igual que con el Xbox One, si ya no quieres los subtítulos pero aún los ves, apágalos en los Ajustes del Xbox.

Computadoras Mac y PC (a través del reproductor Silverlight)

Selecciona una película o programa Durante la reproducción, pasa tu mouse sobre la pantalla Haz clic en el icono de diálogo Elige tu opción de idioma de audio o subtítulos

Dispositivos Android

Elige tu contenido. Durante la reproducción, toca cualquier parte de la pantalla. Elige el icono de diálogo en la parte superior derecha. Elige tus preferencias de subtítulos y audio. Toca Done (Listo) para continuar la reproducción. (Los dispositivos Android que pueden hacer streaming de Netflix ofrecen también los subtítulos).

iPad, iPhone o iPod Touch

Durante la reproducción, toca cualquier parte de la pantalla. Elige el icono de diálogo en la parte superior derecha. Elige tus preferencias de audio y subtítulos. Toca Done (Listo).

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Debes activar los Subtítulos y Subtítulos opcionales en tu dispositivo iOS antes de activarlos en el app de Netflix. Ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y Subtítulos opcionales y coloca el botón en encendido.

El estilo de los subtítulos se puede ver afectado por tus preferencias del sistema. Las puedes cambiar así: Ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y Subtítulos opcionales > Estilo > Elige tu preferencia.

Nook

Abre la aplicación de Netflix. Reproduce una serie o programa. Durante la reprodución, toca la pantalla en cualquier lugar. Elige el icono de diálogo. Selecciona tus preferencias de audio y subtítulos. Toca Done (Listo) para continuar la reproducción.

Apple TV

Presiona el botón del centro del control remoto de tu Apple TV. Selecciona tus opciones de audio y de idioma de los subtítulos.

Debes activar los Subtítulos y Subtítulos opcionales en tu Apple TV antes de activarlos en el app de Netflix. Ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y Subtítulos opcionales y coloca el botón en encendido. Ahí tambien puedes cambiar el estilo del texto, entre otras cosas.

Chromecast

Durante la reproducción, toca cualquier parte de la pantalla. Elige el icono de diálogo. Elige tus preferencias de audio y subtítulos. Toca Done (Listo).

Roku

Elige un programa o película. Selecciona Audio y Subtítulos en la descripción del programa. Elige tus preferencias de audio y subtítulos. Presiona en botón de Volver (Back) para regresar a la página de la descripción Elige Reproducir (Play).

Si usas algún otro tipo de dispositivo para ver Netflix, visita la página de ayuda en donde incluye varios más.

Nota del editor: este artículo se actualizó el 30 de marzo de 2017.