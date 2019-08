Jason Cipriani/CNET

La tarjeta de crédito de Apple, conocida simplemente como Apple Card, ya está disponible para aquellos que han recibido una invitación, pero se espera que se haga un lanzamiento completo a finales de agosto. La nueva tarjeta de crédito de Apple es principalmente digital, con incentivos para usar la versión Apple Pay de la tarjeta para realizar pagos. Sin embargo, hay una linda tarjeta de titanio que puedes pedir para llevar en tu billetera

La estrategia de Apple para lidiar con pagos móviles puede ser confusa, considerando que ya ofrece Apple Pay, Apple Cash y ahora Apple Card, que son servicios distintos pero que funcionan de maneras similares.

Con la Apple Card, Apple adoptó un nuevo enfoque sobre cómo los usuarios interactúan y administran una tarjeta de crédito. Desde un simple proceso de registro hasta ver sus hábitos de gasto, ganar efectivo diariamente y pagar tus facturas: Lee más sobre todo lo que necesitas saber sobre la Apple Card.

Cómo apuntarte

Durante las próximas semanas, Apple está lanzando lentamente la Apple Card a través de un programa de "vista previa. Si te registraste para recibir una notificación de su lanzamiento, entonces tienes la posibilidad de ser seleccionado al azar para participar. La Apple Card se lanzará completamente en EE.UU. a fines de agosto, lo que significa que ya no se requerirán invitaciones. Asegúrate de que tu iPhone ejecute iOS 12.4 antes de intentar registrarte.

El proceso de registro es el mismo, ya sea que recibas una invitación o esperes al lanzamiento:

1. Abre el app Wallet en tu iPhone.

2. Toca el botón + en la esquina superior derecha.

3. Si ves una pantalla explicando lo que es Apple Pay toca Continuar.

4. Elige Apple Card de la lista de métodos disponibles para pagar.

5. Apple completa la mayor parte del formulario de registro usando la información de tu Apple ID. Deberás confirmar la información, agregar los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social, ingresar tu ingreso anual y aceptar los términos y condiciones de la Tarjeta Apple.

6. Una vez que has hecho esto, recibirás una oferta con el límite de crédito y la tasa de interés que tendrá. Toca en Accept Apple Card para abrir tu cuenta Apple Card. Elige No, gracias si has cambiado de opinión.

Una vez que aceptes la oferta, se te preguntará si deseas configurar la Apple Card como tu tarjeta predeterminada. Si seleccionas Usar como tarjeta predeterminada, tu Tarjeta Apple se activará para todos los pagos sin contacto, y tu fuente de pago Apple para Apple Store (aplicaciones, películas, suscripciones) se cambiará para usar la Apple Card.

Si tienes un mal crédito o no estás seguro de si calificas para una Apple Card lee muy bien esta página de Apple que te explica los detalles de lo que podría hacer que tu solicitud sea rechazada.

Por último, durante el proceso de registro, se te pregunta si deseas recibir una Apple Card física por correo para usar en lugares donde no tienen sistemas de pago sin contacto. Si no deseas una tarjeta física en este momento, siempre puedes solicitar una más adelante.

Usando tu Apple Card

Inmediatamente después de abrir tu cuenta de Apple Card, tendrás una versión digital de la tarjeta disponible en Apple Pay. Puedes comenzar a usarla para realizar compras de inmediato: compré un café en Starbucks solo unos minutos después de configurar mi cuenta.

El proceso para usar tu Apple Card a través de Apple Pay es el mismo de siempre: coloca tu teléfono cerca de una terminal de pago y usa Touch ID o Face ID para aprobar la transacción.

Apple también agregará tu Apple Card a la función de autocompletado de Safari, que probablemente hayas visto cuando se solicita algo en Safari en tu teléfono o tu Mac. Si no se te solicita que uses tu Apple Card, o cualquier otra tarjeta, al hacer compras en Safari, ve a la aplicación de Configuración de tu iPhone y selecciona Safari > Autocompletar y activa Tarjetas de crédito.

Si deseas utilizar tu Apple Card en un sitio Web que no acepta Apple Pay, y no eres usuario de Safari, tu Apple Card tiene un número de tarjeta virtual semipermanente (más información sobre lo que eso significa a continuación). Puedes encontrar el número de tu tarjeta en tu iPhone abriendo la aplicación Wallet y seleccionando tu Apple Card y luego el ícono de tres puntitos en la esquina superior derecha seguido de Información de la tarjeta.

Allí encontrarás el número de tu tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad; toda la información que necesitarías para realizar una compra en línea o por teléfono.

Tu Apple Card de titanio debe llegar por correo una semana después de registrarte. Una vez que lo hagas, deberás activarla en la aplicación Wallet (para modelos de iPhone más antiguos) o sosteniendo tu iPhone XS o iPhone XR cerca del sobre de la tarjeta y siguiendo las indicaciones.

El app Wallet es el portal de tu Apple Card

La aplicación Wallet en tu iPhone es donde puedes ver –y administrar– tu cuenta de Apple Card. Tu tarjeta está vinculada a tu ID de Apple, por lo que no debes preocuparte por crear y recordar otra contraseña.

Al comenzar a realizar compras, notarás que la Apple Card en la aplicación Wallet cambia de color y se ve diferente después de cada transacción. Esa es la forma en que Apple te muestra sutilmente cuáles son sus hábitos de gasto, con cada color representando una categoría diferente.

Actualmente, hay siete categorías de gastos: compras, alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios, viajes, transporte y salud. Para ver tus hábitos de gasto, abre la aplicación Wallet y selecciona tu Apple Card. Verás una lista de transacciones recientes, tu saldo, pagos futuros y actividad semanal.

Toca sobre una transacción para ver más detalles, incluida la ubicación exacta en la que se realizó, la cantidad de efectivo diario que ganaste y la cantidad de dinero que gastaste en ese negocio durante un mes determinado.

Selecciona Actividad semanal para ver tus compras, desglosadas por las mismas categorías codificadas por colores que determinan el aspecto de tu Apple Card. Alternativamente, puedes tocar Ver mensualmente para desglosar los patrones de gasto por mes.

Después de que las compras comiencen a contabilizarse en tu cuenta, podrás realizar un pago y ver cuánto interés acumulará tu saldo actual con el tiempo. Ve tu Apple Card en la aplicación Wallet y toca el panel Pago. En la parte superior de la pantalla estará tu fecha de facturación. Un control deslizante circular te permitirá ajustar un monto de pago, y justo debajo de eso, verás los cargos por intereses que se te cobrarán. Toca Pagar ahora cuando estés listo para realizar un pago.

La primera vez que realices un pago deberás agregar una cuenta bancaria. Si ya usas Apple Cash, se te preguntará si deseas usar la misma cuenta bancaria y la información se completará automáticamente. De lo contrario, necesitarás el número de routing de tu banco y tu número de cuenta.

Daily Cash [efectivo diario]

Al usar tu Apple Card ganarás un reembolso en efectivo en cada compra. La cantidad de efectivo diario que ganas se basa en cómo (y en una instancia, dónde) se realiza una compra. Por todas las compras realizadas en Apple, ya sea para tu suscripción a Apple Music o para un nuevo iPhone en la Apple Store, obtendrás un 3 por ciento de reembolso. Para todos los pagos sin contacto, obtendrás un 2 por ciento de reembolso. Cuando uses la tarjeta física, obtendrás un 1 por ciento de devolución.

Así es como la Apple Card se compara con las tarjetas de crédito Chase Sapphire y Amazon Prime Rewards.

No tienes que hacer nada para reclamar tu efectivo diario (o Daily Cash): Apple lo procesará y lo transferirá a tu tarjeta Apple Cash todas las noches. Entonces, si compraste un iPad Pro en la Apple Store y el total fue de US$1,000, debes esperar tener US$30 en tu tarjeta Apple Cash al día siguiente.

Luego puedes poner tu saldo de Apple Cash en el saldo de tu Apple Card, gastarlo con Apple Pay o transferirlo a tu cuenta bancaria.

Verifica tu historial de transacciones de Daily Cash ingresando a la aplicación Wallet y seleccionando tu Apple Card, luego el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Ve tu historial de transacciones en Actividad semanal y selecciona Daily Cash.

¿Qué pasa si pierdes tu tarjeta o tu iPhone?

Si extravías o pierdes la Apple Card física, puedes congelarla en la aplicación Wallet. Luego puedes descongelar la tarjeta si la recuperas y comenzar a usarla nuevamente. Si la pierdes y no puedes encontrarla, puedes cancelar tu tarjeta anterior y solicitar una nueva en la aplicación Wallet.

Reemplaza tu tarjeta virtual

Si tu tarjeta virtual se ha visto comprometida, puedes cancelarla y solicitar un nuevo número desde la aplicación Wallet. Hacerlo de inmediato te dará un nuevo número y código de seguridad, invalidando el número de tarjeta anterior. Tu número de tarjeta virtual no es el mismo número que está en tu tarjeta física, por lo que obtener un nuevo número virtual requerirá que solicites una tarjeta de reemplazo.

Para solicitar un nuevo número de tarjeta virtual, ve a tu Apple Card en la aplicación Wallet y toca el ícono de los tres puntitos en la esquina superior derecha. Selecciona Información de la tarjeta > Solicitar nuevo número de tarjeta. Deberás confirmar que deseas un nuevo número de tarjeta, luego de lo cual se actualizará.

¿Qué pasa si pierdes tu iPhone?

Si pierdes tu iPhone, lo primero que tienes que hacer es activar Modo Perdido usando Find My Phon. Hacerlo evitará que cualquiera use todas las tarjetas que has agregado a Apple Pay. Luego, deberás comunicarte con el soporte de Apple al 1-800-MY-APPLE (1-800-692-7753) y solicitar que se congele tu número de tarjeta virtual y, si es necesario, tu tarjeta física. O si tienes otro dispositivo iOS, puedes usarlo para administrar tu cuenta hasta que puedas recuperar tu iPhone.

Dónde –y cómo– contactar servicio al cliente

La forma más rápida y fácil de obtener asistencia para tu cuenta de Apple Card es a través de iMessage. Puedes iniciar una conversación con soporte de Apple viendo la configuración de tu Apple Card en la aplicación Wallet.

Toca el botón Mensaje y comenzarás un hilo de iMessage donde podrás chatear con un representante de soporte de Goldman Sachs, el emisor y el banco de la tarjeta Apple Card. Junto a la opción Mensaje, también encontrarás la opción de llamar o visitar el sitio Web de soporte.

No vayas a una Apple Store: Goldman Sachs se encarga del soporte de Apple Card, por lo que los empleados de la Apple Store probablemente no serán de mucha ayuda más allá de dirigirte a Goldman Sachs.

Dado que la Apple Card es parte de la red Mastercard, tú serás elegible para algunos beneficios para cuentahabientes Mastercard, por lo cual deberás contactar a Mastercard para pedir apoyo –por ejemplo, para ayudarte con su programa de protección contra el robo de identidad.

¿Qué pasa si te cambias a Android?

Si decides que es hora de cambiarte a un teléfono Android, aún puedes usar la versión física de tu Apple Card y continuar pagando tu saldo, pero deberás llamar al 1-877-255-5923 para hacer tus pagos. Sin un iPhone, todos los beneficios y las interacciones optimizadas que hacen que la Apple Card sea única prácticamente desaparecen.

Puedes usar tu iPad para ver el historial de transacciones e información similar, realizar pagos, ver hábitos de gasto o cualquiera de las funciones más detalladas que encontrarás en un iPhone.

Nota del editor: A medida que sigamos usando la Apple Card, cargando, haciendo pagos y monitoreando nuestros gastos, seguramente descubriremos más funciones. Continuaremos actualizando este artículo en los próximos días y semanas por venir.