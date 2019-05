Cómo comprar anticonceptivos y pruebas de fertilidad en Internet

La atención de la salud de la mujer no es muy divertida. Y me refiero a cosas como hacerse una prueba de Papanicolaou que habla por sí misma. Afortunadamente, parece que muchas mujeres se sienten así y algunas mujeres especialmente motivadas decidieron hacer algo al respecto.

Unas cuantas compañías han tomado los aspectos más incómodos de la salud de la mujer (una visita al ginecólogo solo para obtener un resurtido de una receta o ir a una farmacia CVS por condones), y los hicieron mucho más fáciles.

Las pruebas de Modern Fertility están aprobadas para mujeres entre las edades de 21 y 45 años. Para mujeres fuera de ese rango de edad, Modern Fertility no puede realizar informes porque las interpretaciones de los resultados no han sido aprobadas por los médicos.

Vechery y Leahy no tienen la intención de reemplazar la atención ginecológica habitual. Más bien, la prueba de Modern Fertility pretende ayudarte a planificar el embarazo con anticipación. Por ejemplo, si no estás segura de tener hijos, tu prueba de Modern Fertility podría guiar tu decisión de tener hijos antes si descubres que tienes menos huevos que el promedio para tu edad.

Puedes usar tu seguro FSA o HSA para pagar una prueba de Modern Fertility, pero si no tienes ninguno de esos seguros, no te quedarás en la quiebra. Las pruebas solo cuestan US$159, en comparación con el promedio de US$800 a US$1,500 que pagarías si te haces un examen en una clínica de fertilidad.

Ahora eso es posible gracias a los cofundadores de Modern Fertility , Afton Vechery y Carly Leahy. Esta prueba de fertilidad por correo nació porque los fundadores pensaron que las pruebas de fertilidad no eran lo suficientemente accesibles. Las pruebas de fertilidad proactivas no están cubiertas por el seguro federal, y la mayoría de los planes de seguro estatales sólo cubren las llamadas "pruebas reactivas", lo que significa que debes probar que no pudiste concebir después de un año entero de intentarlo.

The Pill Club

Entrega de anticonceptivos

¿Pastillas anticonceptivas entregadas en la puerta de tu casa? Sí, por favor, ¡qué buena idea!

The Pill Club es el servicio de prescripción y entrega de anticonceptivos en línea más grande de EE.UU. Se entrega de forma gratuita a los 50 estados y se prescribe en 38 de ellos.

Donde se destaca The Pill Club es en sus opciones de control de natalidad sin píldora. Además de sus casi 200 marcas de la píldora anticonceptiva, The Pill Club también te enviará un NuvaRing, anticonceptivos de emergencia y anticonceptivos no hormonales (condones masculinos y femeninos).

Las entregas de The Pill Club incluso vienen en un empaque muy discreto para que nadie sepa lo que está llegando a tu puerta.

Para aquellos que no tienen seguro, o que tienen un seguro que no cubre The Pill Club, los precios siguen siendo bastante razonables. La tarifa de consulta de The Pill Club es de solo US$15, y las píldoras anticonceptivas comienzan a partir de los US$16 para un suministro de tres meses. La tarifa de consulta incluye una encuesta de historial médico, una revisión por parte del equipo médico de The Pill Club y la receta (si te encuentras en uno de los 38 estados en los que puede prescribir The Pill Club).

Si vives fuera de esos 38 estados, deberás tener una receta médica. The Pill Club puede transferir tus recetas de la farmacia que ya usas, o puede pedir que envíen nuevas recetas directamente a The Pill Club desde el consultorio de tu médico.

Si tienes menos de 18 años o estás en el plan de seguro de tus padres, aún puedes obtener anticonceptivos de The Pill Club, pero es posible que debas llamar a tu compañía de seguros y hablar primero sobre la confidencialidad si no quieres que tus padres se enteren. En la mayoría de los estados, los adolescentes pueden recibir una receta sin el consentimiento de los padres.

The Pill Club acepta todos los planes de prescripción de seguros principales y Medicaid en algunos estados. Si estás en un plan privado, como Kaiser Permanente, The Pill Club no puede surtir tu receta porque los planes de seguro privado tienen sus propias redes de farmacias.

La entrega es siempre gratuita, y tus medicamentos llegarán en divertidos paquetes que incluyen chocolates o dulces, pegatinas y muestras de los socios de The Pill Club, a menudo productos como tampones y almohadillas, toallitas corporales y humectantes.