Cómo cerrar sesión en Twitter de manera remota

Angela Lang/CNET

Si te has dejado tu cuenta de Twitter abierta en un dispositivo que no es tuyo o has perdido tu celular, no te preocupes, porque te vamos a explicar cómo puedes cerrar tu cuenta en la red social de forma remota.

En la actualidad, Twitter no tiene una opción para cerrar sesión en todos los dispositivos, pero existe una manera de hacerlo: cambiar tu contraseña. Una vez que la cambies, automáticamente se cerrarán todas las sesiones que tengas abiertas en todos los dispositivos.

Entra en el app de Twitter para Android o iOS o en la versión Web de la plataforma y accede al apartado "Configuración y privacidad". Aquí, dentro del apartado "Inicio de sesión y seguridad", tendrás una opción llamada "contraseña". Pulsa sobre ella.

Introduce tu contraseña actual y a continuación la nueva contraseña por la que la quieras cambiar. Espera que Twitter te notifique que la contraseña se ha cambiado correctamente y en ese mismo instante, todas las sesiones de Twitter que tengas se cerrarán, por lo que no tendrás que preocuparte porque terceros puedan acceder a ellas.

Por el momento, ni Twitter ni Instagram cuentan con una opción específica para cerrar sesiones remotamente como sí tiene Facebook desde hace tiempo. Otra función con la que tampoco cuenta Twitter y que parece que nunca llegará es la posibilidad de editar los tuits una vez que están publicados.