Cómo canjear o vender esas tarjetas de regalo que no quieres

¿A qué no sabías que puedes vender o canjear las tarjetas de regalos que no quieres?

Pues sí, es posible y te puede ser muy útil durante la temporada navideña.

Te presentamos algunas páginas Web que facilitan la compra y venta de las tarjetas de regalos no deseadas además de ofrecer una manera ingeniosa de utilizar las tarjetas de regalo de Visa/Amex.

Cardpool.com

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Cardpool te permite comprar, vender y canjear tarjetas de regalo con otros miembros de Cardpool. Puedes vender una tarjeta de regalo por un poco menos de su valor. Si optas por mandar la información de la tarjeta electrónicamente, recibirás un poco menos por la misma comparado a si optas por mandar la tarjeta física.

La porción que Cardpool se lleva por la transacción de cada tarjeta varía según la demanda de la misma, y no es una tarifa igual para todas. Como un método de pago, te dan la opción de recibir una tarjeta de regalo de Amazon en vez de un cheque por el valor de la tarjeta.

Si buscas una tarjeta, puedes comprar tarjetas a un costo menor de lo que inicialmente está valorada la tarjeta, que te permite ahorrar dinero.

Raise

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Raise te permite comprar y vender tarjetas de regalos directamente desde tu iPhone con su app gratuito para iOS o teléfono Android. Aunque eso no parece ser de tanta importancia al principio, considera los ahorros que podrás aprovechar al comprar una tarjeta a un precio descontado. Si ves algo que te gusta en Home Depot por US$50, por ejemplo, puedes ir a Raise, buscar Home Depot, y comprarte una tarjeta de US$50 por solo US$42.

Alternativamente, puedes tener pestañas guardadas directamente en el app de las tarjetas que se han puesto a la venta en Raise. Las alertas son enviadas cuando se vende una tarjeta, y te deja saber si hay fondos disponibles para depositar en tu cuenta de banco o para mandarte un cheque. Puedes fijar un precio para la tarjeta de regalo y decidir cuánto descuento piensas darle a alguien para que te compre la tarjeta. Por su parte, Raise se lleva el 15 por ciento del precio de la venta.

Coinstar

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Busca un quiosco Coinstar. Ya me imagino lo que piensas: "¿No es esa la compañía que tiene máquinas en las que puedes depositar docenas de monedas para recibir efectivo?" Sí, sí lo es. Pero me imagino que no sabías que también tiene máquinas que te ofrecen dinero por tus tarjetas de regalo. Puedes localizar un quiosco Coinstar Exchange aquí.

Cuando encuentres un quiosco, necesitarás tener una tarjeta de regalo con por lo menos US$20. Escanea la tarjeta para verificar tu identidad y espera que la máquina te devuelva dinero en efectivo. En realidad, imprime un cupón para que lo canjes dentro de la tienda donde está ubicado el quiosco. Pero es lo mismo.

Gift Card Granny

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

¿A quién no le gusta una abuelita que siempre te quiere cuidar? Gift Card Granny es un servicio que busca dentro de los sitios de intercambios de tarjetas de regalo y te provee las tasas actuales que podrías recibir si decides vender la tuya.

Los servicios disponibles incluyen Raise y Cardpool (mencionados arriba), GiftCards.com, RetailMeNot (anteriormente Giftcard Zen), CardCash y MonsterGiftCard.com. Los servicios usan tasas y métodos de pagos diferentes, entonces es una buena idea comparar y revisar varias veces que recibirás lo más que puedas por ese trozo de plástico no deseado.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Square

El siguiente consejo viene del usuario de Twitter @garz76 a través de @nanpalmero. Cuando recibas una tarjeta de regalo Visa o Amex, en lugar de tratar de administrar el balance en los puntos de venta, simplemente puedes realizarte un pago a ti mismo utilizando un lector de tarjetas Square.

Por supuesto, se te va a cobrar la cuota de 2.75 por ciento por la transacción, pero el valor restante de la tarjeta se depositará en tu cuenta bancaria dentro de un par de días.

Ahora, en lugar de tener que mantener claro la suma que tienes restante en la tarjeta o de preocuparte de qué lugar aceptará la tarjeta, tendrás dinero en tu cuenta bancaria.

Sólo toma unos minutos solicitar un lector Square gratis (ahora puedes comprarte uno en la mayoría de las grandes tiendas minoristas) y configurar una cuenta a través del sitio web en sólo unos minutos.

CardCash

Otra opción para revender tus tarjetas de regalo es CardCash, que promete ofrecerte hasta un máximo del 92 por ciento del valor total de tu tarjeta.

Una ventaja de este servicio es que puedes ver con anticipación el valor que obtendrás por una determinada tarjeta de regalo antes de realizar la transacción. Por ejemplo, una vez vayas a su sitio Web y selecciones la opción de "Sell Gift Cards" (Vender tarjetas de regalo), verás dos campos que puedes llenar: "What brand of gift card do you have?" (¿Qué clase de tarjeta de regalo tienes?) y "What's the balance on the gift card?" (¿Cuál es el saldo de la tarjeta). Yo, por ejemplo, llené el primer campo con "Best Buy" y el segundo campo con "$100". La oferta que me dio CardCash fue de US$83. Si esta oferta te parece aceptable, puedes proceder al segundo paso que es escoger cómo quieres enviar la tarjeta de regalo (a través de correo u online) y luego tienes que seleccionar la manera en que quieres recibir el pago, ya sea por PayPal u otros métodos.

GiftCard Zen

GiftCard Zen, propiedad de RetailMeNot funciona de una manera similar a CardCash: puedes encontrar la marca de tu tarjeta de regalo, ingresar el saldo y ver cuál es la oferta que te da GiftCard Zen.

Si ninguna de las soluciones anteriores te convence, siempre está eBay, que permite la venta de tarjetas de regalo. Por supuesto, eBay tiene su propio conjunto de tasas con PayPal que finalmente pueden costarte más. Considera tus opciones y elige la que funcione mejor para ti.

El resultado final: no existe ninguna razón para que te quedes con una tarjeta de regalo de un lugar que no te gusta. Véndela o cámbiala y obtén exactamente lo que deseas.