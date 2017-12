¿Te aburriste de HBO Now y quieres deshacerte de tu suscripción a partir de... hoy mismo? ¿Decidiste que Apple Music no es para ti? ¿O de plano ya no quieres esa revista en línea? Cancelar este tipo de suscripciones no debe darte problemas si están en iTunes, siempre y cuando sepas dónde encontrar la opción de cancelación.

La ubicación de esa opción cambió con la llegada de iOS 11 a principios de este año, así que aquí te mostraremos cómo es el nuevo proceso para buscar y cancelar estas suscripciones.

Screenshot by Rick Broida/CNET

Paso 1: Abre la app de Configuración de tu dispositivo y elige la primera opción, que debe ser tu nombre.

Paso 2: Elige iTunes y App Store.

Screenshot by Rick Broida/CNET

Paso 3: En la parte superior, elige tu Apple ID. (Esto es lo que más suele confundir a la mayoría de los usuarios, ya que no hay una flecha u otro indicador.Solo está resaltado en color azul. Lo natural es que escanees los elementos debajo de tu Apple ID). Luego, en el cuadro emergente que aparece, selecciona Ver Apple ID.

Paso 4: Confirma que es tu cuenta iniciando sesión con tu contraseña o tu Touch ID (huella digital). Luego, podrás desplazarte hacia abajo y encontrarás la opción Suscripciones.

Screenshot by Rick Broida/CNET

Paso 5: Elige la suscripción que quieras cancelar, luego selecciona la opción Cancelar suscripción. Confirma la cancelación y ¡listo!

Obviamente, sería mucho más fácil si iOS 11 te permitiera buscar "suscripciones" en la app Configuración (donde puedes buscar casi todo lo demás) pero, actualmente, esa no es una alternativa.