Sarah Tew/CNET

Okay, te contagiaste del furor y decidiste suscribirte a Disney Plus, viste todas las películas de Marvel y ahora quieres cancelar el servicio. Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, eso depende de cómo te hayas registrado. Desafortunadamente, no puedes simplemente ingresar a la aplicación en tu teléfono y cancelar tu suscripción, por lo que necesitarás usar un navegador Web. Si intentas cancelar tu suscripción en la aplicación Disney Plus, solo te llevará a un navegador Web de todos modos.

El proceso se vuelve aún más complicado si te registraste usando tu teléfono iPhone o Android. Ten en cuenta que si cancelas tu suscripción, aún podrás ver películas y programas de Disney Plus hasta el final del ciclo de facturación. Esto es lo que debes hacer.

Corinne Reichert/CNET

Cancela tu suscripción en la Web

Katie Conner/CNET

1. Abre www.disneyplus.com en un navegador, ya sea en tu laptop o en un teléfono

2. Entra con tu nombre de usuario y contraseña

3. Elige tu icono de perfil

4. Toca sobre tu cuenta Account

5. Elige Billing details

6. Haz clic en Cancelar Suscripción

7. Confirma que quieres cancelar eligiendo Complete Cancellation.

Cancela Disney Plus en la configuración de tu iPhone

1. Abre la Configuración en tu iPhone.

2. Toca sobre tu nombre en la parte de hasta arriba

3. Elige Suscripciones

4. Toca Disney Plus.

5. Elige Cancelar Suscripción

Sarah Tew/CNET

Cancela Disney Plus en la Google Play Store o en tu Android

1. Abre el menú de Google Play Store en tu dispositivo Android

2. Toca Menu (los tres puntitos) y elige Suscripciones

3. Elige Disney Plus

4. Toca Cancelar suscripción

No te preocupes si luego cambias de opinión, siempre puedes suscribirte de nuevo (y quizá con un paquete que incluya más cosas).

