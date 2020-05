Cómo bloquear llamadas, mensajes de texto y correos no deseados en tu iPhone

Angela Lang/CNET

¿Estás cansado de ignorar las constantes llamadas y mensajes de alguien que simplemente no entiende indirectas? Ya sea un abogado, un ex o una empresa local que no te deja en paz, puedes evitar las alertas continuas en tu teléfono gracias a la opción de bloqueo de números de teléfono o direcciones de correo electrónico en tu iPhone. Con solo unos cuantos toques, puedes bloquear a alguien y evitar que te llame o te envíe mensajes de texto o de correo electrónico. Y esa persona nunca sabrá que lo bloqueaste.

En mi caso, he usado la herramienta integrada del iPhone para detener las robollamadas que continuaron haciéndome incluso después de que configuré varias aplicaciones y servicios diseñados para bloquearlas. También bloqueé a un concesionario de automóviles local que me llama una vez a la semana para verificar si todo marcha bien con un automóvil que ya no tengo, a pesar de que se los informé en repetidas ocasiones.

Así es como puedes deshacerte de esas molestas llamadas y mensajes de una vez por todas.

Bloquear un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o un contacto

El proceso para bloquear a alguien se puede hacer desde cuatro aplicaciones diferentes, en todas ellas siguiendo pasos similares. No necesitas repetir el proceso varias veces para bloquear el mismo número o correo electrónico de todas las aplicaciones. Cuando bloqueas a alguien en un app, automáticamente estará bloqueado en las cuatro aplicaciones que mencionamos a continuación.

Phone ( Teléfono ): Busca el número de teléfono o el contacto que deseas bloquear en la pestaña Recents ( Recientes ), luego toca el botón "i" que se encuentra al costado. Selecciona Block this Caller ( Bloquear este contacto ) en la parte inferior de la pantalla y confirma tu elección.



( ): Busca el número de teléfono o el contacto que deseas bloquear en la pestaña ( ), luego toca el botón "i" que se encuentra al costado. Selecciona ( ) en la parte inferior de la pantalla y confirma tu elección. FaceTime : Toca la "i" ubicada junto al contacto, número de teléfono o dirección de correo electrónico que deseas bloquear. Desplázate hasta la parte inferior de la página, toca Block this Caller ( Bloquear este contacto ) y confirma tu elección.

: Toca la "i" ubicada junto al contacto, número de teléfono o dirección de correo electrónico que deseas bloquear. Desplázate hasta la parte inferior de la página, toca ( ) y confirma tu elección. Message ( Mensajes ): Abre la conversación y toca el contacto en la parte superior de la pantalla. Luego, selecciona la "i" y, a continuación, toca el nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. En la parte inferior de la página verás la opción Block this Caller ( Bloquear este contacto ): tócala y confirma.

( ): Abre la conversación y toca el contacto en la parte superior de la pantalla. Luego, selecciona la "i" y, a continuación, toca el nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. En la parte inferior de la página verás la opción ( ): tócala y confirma. Mail: Abre el mensaje que incluye a la persona que deseas bloquear, toca la dirección de correo electrónico que deseas bloquear y luego selecciona Block this Contact (Bloquear este contacto).

Si, en vez de la aplicación Mail de Apple, utilizas Gmail o Outlook, bloquear a alguien en Mail no tendrá un impacto en los mensajes que aparecen en tu bandeja de entrada.

¿Qué pasa cuando bloqueas a alguien?

Cuando alguien está bloqueado en FaceTime, Messages (Mensajes) o la aplicación Phone (Teléfono), las llamadas entrantes van directamente al correo de voz. Si te dejan un mensaje de voz, este aparecerá silenciosamente (sin que suene una alerta) en la sección Voicemail (Correo de voz) de la aplicación Phone (Teléfono), pero oculto en la sección Blocked Messages (Mensajes bloqueados).

Los mensajes de texto o las llamadas de FaceTime no aparecerán en tus dispositivos Apple, y las personas a las que bloqueaste no recibirán una alerta ni mayor información. Tendrán la impresión de que los estás ignorando.

Cuando bloqueas a alguien en la aplicación Mail, sus mensajes van directamente a la carpeta de la papelera de la cuenta de correo electrónico respectiva.

Accede a tu lista de bloqueo o desbloquea a alguien

Si cambias de opinión y deseas eliminar a alguien de tu lista de bloqueo, abre la aplicación Settings (Configuración) y selecciona de la lista Phone (Teléfono), FaceTime, Messages (Mensajes) o Mail. Las primeras tres opciones cuentan con una configuración de Blocked Contacts (Contactos bloqueados), mientras que Mail tiene la opción Blocked (Números bloqueados).

Independientemente de la página de configuración que utilices, una vez que encuentres a la persona a la que deseas desbloquear, simplemente desliza su nombre de la lista hacia la izquierda.

Tu lista de bloqueados es la misma en el teléfono, FaceTime, Mail y Mensajes, por lo que no necesitas entrar a cada aplicación y eliminar el contacto una y otra vez. Si eliminas a alguien en la página de configuración de tu teléfono, el contacto se eliminará automáticamente de Mensajes, FaceTime y Mail (y viceversa).

Ahora que ya te deshiciste de los mensajes y llamadas molestos, aprende cómo evitar que la mayoría de las robollamadas lleguen a tu teléfono.