Cómo bloquear el Día de San Valentín en Facebook

¡El Día de San Valentín es lo peor del mundo! ¡El Día del Amor es sólo una táctica comercial para hacer que la gente compre más cosas! ¡El 14 de febrero me deprime!

Cualquiera sea la frase que más se acerque a como te sientes con respecto al Día de San Valentín, no temas. Podrás seguir usando tus cuentas de redes sociales sin tener que ver las noticias, actualizaciones y notificaciones de tus amigos tórtolos y ávidos anunciantes que plagan tu news feed.

La solución no es es tan sencilla como salirte de Facebook completamente durante todo el 14 de febrero. Las publicaciones de tus amigos y de las páginas a las que sigues podrán aparecer aun días después en tu news feed, especialmente si el algoritmo de Facebook considera dichas publicaciones como importantes.

Claro, puedes simplemente ignorar las actualizaciones y pasar por ellas, haciéndote de la vista gorda. Pero existe una forma de quitarlas completamente.

Bloquéalas, ocúltalas y siléncialas

El primer paso para enfrentarte a este acongojado día es tomar una posición proactiva. Si aún eres amigo en Facebook de tus exes, entonces oculta sus notificaciones antes del 14 de febrero para que no te topes con ninguna sorpresa.

Kill Switch es un app que quita fotos, actualizaciones de estatus y cualquier cosa que has etiquetado con tu ex. Este app no romperá tus lazos de amistad (unfriend) con la persona ni tampoco bloqueará a tu ex. Lo que hace es eliminar contenido que has creado. El app es gratis y está disponible para iOS y Android.

Mientras que Kill Switch es buenísimo para borrar cualquier rastro de relaciones pasadas, aún tendrás que silenciar manualmente cualquier actualización futura de tu ex.

Para ello, ve a su página de perfil y haz clic en el botón de Siguiendo, que debería cambiar a un icono que se llama Seguir. Las actualizaciones de estatus y las publicaciones de esta persona ya no aparecerán en tu news feed. Y no se le notifica a la persona que ya no le estás siguiendo.

Puedes utilizar el mismo método con cualquiera de tus amigos que sea especialmente meloso. Sólo tienes que silenciarlos por un par de días para evitar ver sus azucaradas publicaciones acerca de su vida amorosa.

¡No al amor! Filtra las palabras clave

Desafortunadamente, Facebook no ofrece una manera fácil de bloquear algunos hashtags y frases que aparecen en tu news feed.

Para personalizar el feed de tu Facebook, deberás instalar una extensión de navegador externa. Una advertencia: estas extensiones sólo funcionan cuando estás utilizando Facebook desde un navegador de escritorio. El app móvil no se filtrará de la misma manera.

Estas son las mejores opciones:

1. Social Fixer para Facebook (Chrome, Firefox, Safari, Opera)

Social Fixer te ofrece un amplio control sobre la apariencia de tu news feed.

Una vez instalada Social Fixer, Facebook tendrá el icono de una llave inglesa en la parte superior de la barra de herramientas. Dale clic y selecciona "Edit Social Fixer Options" (Editar opciones de Social Fixer). Buscar "Filtering" (Filtrar) en la lista y dale clic.

Ingresa las palabras y frases que no quieres ver en la caja que se encuentra abajo de la columna Other (Otro). Esta extensión utiliza expresiones populares para filtrar contenido, así que tendrás que ingresar esos términos en ese formato.

Por ejemplo, quiero que se filtre todo lo que tenga que ver con el Día de San Valentín, desde nombres, abreviaciones y hasta la fecha. Por ello, el texto que ingresé se ve así:

/valentines|valentine|valentine's day|vday|february 14|feb 14|14 feb/i

(en español, algo así como /valentín|san valentín|día del amor|14 de febrero|feb 14|14 de feb/i)

El símbolo | significa "o", mientras que las diagonales denotan el inicio y el final de una expresión. Recuerda ingresar la letra "i" en minúscula al final de cada expresión, ya que esto le indica a Social Filter que quite todas las instancias en mayúsculas y minúsculas de todas estas palabras.

Debajo de la columna Action (Acción), selecciona ocultar o mover el contenido no deseado a su propia pestaña. Oprime Save (Guardar), y luego refresca la página para que se inicie el filtro.

Facebook Post Filter (Chrome)

Social Fixer es la opción más sencilla para filtrar contenido de tu news feed, pero no siempre puede filtrar las búsquedas de hashtag. Facebook Post Filter es una extensión que también utiliza expresiones populares para silenciar las palabras que hayas seleccionado.

Una vez instalada, abre la pestaña de configuración al escribir chrome://settings/ en la barra de dirección.

Haz clic en Extensions.

Haz clic en Options abajo de Facebook Post Filter. Esto abrirá una nueva pestaña en la que verás una explicación de cómo crear filtros basados en palabras clave.

La sintaxis es un poco distinta a Social Fixer. Mi frase para Facebook Post Filter se ve así:

\bvalentín\b|\bsanvalentín\b|\bamor\b

(en español, algo así como \bvalentine\b|\bvalentines\b|\bvday\b)

Para probar que sí funciona, antes de que llegue el 14 de febrero, empieza a buscar hashtags como #valentín, #díadesanvalentía o #díadel amor. Podrás ver los resultados abajo mientras que el filtro empieza a funcionar a medida que te deslizas hacia la parte inferior de la página.

Ten en cuenta que estas extensiones pueden hacer de tu experiencia en Facebook un poco más lenta, ya que se está filtrando contenido. Estas extensiones también tienden a esperar que se cargue todo el contenido antes de realizar la filtración, así que es posible que veas el contenido no deseado antes de que se filtre. Para asegurarte de que el contenido esté bloqueado completamente, recarga tu news feed y refresca la página inmediatamente.