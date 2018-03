Tal vez te escapaste durante el fin de semana sólo para descubrir con horror que olvidaste empacar tu bocina Bluetooth. O tal vez simplemente estás tratando de escuchar un podcast mientras cocinas la cena y no quieres escuchar usando audífonos. Hay una serie de situaciones en las que es posible que necesites aumentar el audio de las bocinas de tu iPhone y no tengas la ayuda de una bocina Bluetooth o no tengas ganas de usar audífonos.

Aquí hay cinco formas gratis y fáciles de obtener un impulso adicional del audio de tu iPhone, de la más fácil a la todavía más fácil.

1. Voltea tu iPhone

Las bocinas de tu iPhone están en la parte inferior, así que lo mejor es voltear el celular para que queden hacia arriba y hacia afuera y no hacia abajo, donde quedan amortiguadas por la mesa, escritorio o encimera. Si estás escuchando un iPhone apoyado en algo, entonces asegúrate de que esté apuntalado y hacia arriba.

Matt Elliott/CNET

2. Cubre con tu mano el extremo del iPhone

Esto es muy bueno si estás mirando videos en YouTube o si no tienes tu iPhone mientras intentas escucharlo. Simplemente coloca tu mano alrededor del extremo de la bocina de tu iPhone para que las ondas de sonido puedan rebotar en tu mano y hacia tus oídos.

Matt Elliott/CNET

3. Ecualizador para la noche

Dirígete a Configuración > Música > EQ y elige Late Night. Algunas de las otras opciones de ecualización te dan un poco más de volumen, pero ninguna más que Late Night. Sin embargo, si tienes el volumen de tu iPhone al máximo, es posible que escuches un poco de distorsión con el EQ Late Night.

Matt Elliott/CNET

4. Pon tu iPhone en un tazón

Este truco ha existido desde que existen los iPhone –y los tazones. Simplemente coloca tu iPhone en un tazón - y esta vez mantén las bocinas apuntando hacia abajo - de modo que las ondas de sonido reboten en el fondo y el sonido llene mejor una habitación.

Matt Elliott/CNET

5. Haz tu propia bocina

El truco de tazón funciona bastante bien, pero puedes dirigir mejor las ondas de sonido si estás dispuesto a improvisar tu propia bocina. Todo lo que necesitarás es un rollo de papel higiénico o toalla de papel y un par de vasos de plástico o de papel. Y tijeras. Todo lo que necesitas hacer es cortar una ranura en el rollo de papel higiénico lo suficientemente grande como para que quepa ahí tu iPhone y luego hacer un agujero en el costado de cada taza lo suficientemente grande para que quepan en cada extremo del rollo de papel higiénico. Entonces puedes sentarte a disfrutar de los sonidos de tu creación artesana.