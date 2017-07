Cómo arreglar la pantalla de tu iPad

Las tabletas iPad de Apple no son baratas, y tampoco es barato arreglarlas. La garantía de un año de la tableta no cubre los daños por accidente, así que a menos de que la pantalla de tu iPad tenga una rajadura debido a vidrio defectuoso (o no haya señales obvias de una caída), tendrás que ir desembolsando el bolsillo para cubrir el costo de reparación.

A continuación, te cuento todo lo que tienes que saber para reparar la pantalla de tu iPad.

Josh Miller/CNET





Que Apple la arregle

Es bastante barato que Apple te reemplace la pantalla. Claro estás, si tienes AppleCare.

AppleCare cuesta US$99 por dos años y cubre dos incidentes de daños accidentales por una tarifa de servicio de US$49. Está disponible cuando compras el dispositivo, pero tendrás 60 días después de la adquisición del dispositivo para decidirte si comprar AppleCare.

Si no tienes AppleCare, te costará casi el precio de una nueva tableta iPad (reacondicionada) para reparar la pantalla. Apple cobra de US$199 a US$599 (más impuestos) para arreglar la pantalla de un iPad, dependiendo del modelo. Eso es un precio elevado, especialmente cuando lo comparas a los US$129 a US$149 que cuesta arreglar la pantalla de un iPhone 7 que no está cubierto por AppleCare.

Si no puedes ir a una tienda Apple, puedes enviar el dispositivo pagando un costo de envío de US$6.95.

Apple es una de tus mejores opciones, ya que la reparación no nulificará la garantía. Por el contrario, extenderá la garantía por 90 días.

Josh Miller/CNET

Que la arregle una empresa externa

Existen otros sitios que pueden arreglar la pantalla de tu iPad, pero el escoger una tienda de reparación fuera de Apple nulificará la garantía. Y sí, Apple se puede dar cuenta cuando un empleado que no es de Apple ha abierto el iPad. Pero, si se te ha acabado la garantía, hay una serie de sitios de repación de iPads que no son Apple que te pueden ayudar.

Cuando estás buscando una buena tienda de reparación, existen algunas preguntes que querrás hacer antes de entregarles tu dispositivo:

¿Cuánto costará la reparación?



¿Cuánto tiempo tomará repararla?



¿Qué clase de garantí ofrece la tienda?



¿De dónde adquieren las piezas de repuesto?



Debido a que la empresa externa nulifica la garantía Apple, tienes que asegurarte de que se responsabilicen de su trabajo y de los repuestos.

=Las tiendas de reparación locales son buenos lugares para llevar tu iPad averiada.

Josh Miller/CNET

No lo arregles tú mismo

Puedes encontrar kits de reemplazo de vidrio y muchas guías e instrucciones en Internet que te muestran cómo arreglar por ti mismo una pantalla rota del iPad. Pero, créenos, no querrás arreglar por ti mismo el iPad.

Reemplazar el vidrio es muchísimo más difícil que reemplazar toda la pantalla táctil, porque deberás separa el vidrio de la pantalla táctil y luego pegar la nueva pieza de vidrio sobre la antigua pantalla táctil. Esto es algo que debes delegar a los profesionales.

Si de verdad quieres poner manos a la obra, ten en cuenta que un kit de reemplazo de la pantalla táctil, que incluye una pantalla LCD y un digitalizador, puede costar entre US$30 y US$400, dependiendo de los componentes que necesites y el modelo. No hemos probado estas partes de repuesto y no las recomendamos.

Además, si decides arreglarla tú mismo, nulificarás la garantía y no tienes a nadie más que culpar que a ti mismo si algo sale mal. El reemplazar la pantalla te puede costar lo mismo, o más, que llevarlo a reparar a una tienda Apple.

Ni modo

Si tienes el presupuesto apretado, o el iPad tiene solamente una pequeña rajadura, pues, puedes dejar las cosas como están.

No será lindo, pero no tendrás que reemplazar la pantalla cuando se raje. Si las rajaduras están en los bordes de la pantalla no interfieren en tu experiencia de la tableta, o si tienes una dos grandes rajaduras que se extienden a través de la pantalla, puedes optar por un protector de pantalla de vidrio como el de Zagg (US$30-US$50) para que no te cortes los dedos cuando los deslices sobre la pantalla.