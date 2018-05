6 maneras de contribuir a una buena causa sin mucho esfuerzo

Todos tenemos nuestras excusas cuando se trata de apoyar causas benéficas. No tenemos el tiempo, no tenemos el dinero o no tenemos tiempo, ni dinero.

Bueno, pues echemos esas excusas por la ventana, ¿de acuerdo? Porque ahora es ridículamente rápido y fácil donar, y en muchos casos también gratis. Aquí te presentamos varias formas de apoyar a organizaciones de caridad con poco o ningún esfuerzo –o gasto.

Amazon Smile

¿Alguna vez has comprado algo en Amazon? Okay.... ¿quieres que una parte de tus compras vayan a la caridad?

Pues eso es posible con Amazon Smile. Simplemente apunta tu navegador (o modifica tu marcador) a smile.amazon.com, luego elige una organización benéfica que desees. (Por ejemplo, yo he usado esto durante años para apoyar a la banda de marcha de la secundaria de mi hija).

Entonces simplemente compras como lo haces siempre. Siempre que lo hagas a través de smile.amazon.com, Amazon donará el 0.5 por ciento de todas las compras que califican. Todos los precios y productos son los mismos que si los compraras en la dirección de Amazon tradicional.

La única desventaja es que la aplicación móvil de Amazon no admite esta opción actualmente. Entonces, si compras mucho desde tu teléfono, hazlo en cambio en tu navegador móvil. O agrega cosas a tu carrito en la aplicación, luego usa el navegador para completar la compra. De cualquier manera: es fácil y... ¡es gratis!

Altruisto

Sí, ya sé, odias las extensiones en tu navegador, pero esta podría interesarte. Altruisto es una extensión para Chrome que funciona con más de 1,000 tiendas asociadas y hace donaciones caritativas de una porción de tus compras.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Esas tiendas socias incluyen Etsy, Ebay, Barnes & Noble, Microsoft y Booking.com, por nombrar algunas. Las donaciones se dividen entre Against Malaria Foundation, Schistosomiasis Control Initiative y Give Directly: tres organizaciones benéficas examinadas por GiveWell.org. Altruisto en sí es una Compañía de Interés Comunitario y tiene una sección de preguntas frecuentes exhaustiva sobre su estructura y políticas.

Al igual que con Amazon Smile, esta es una forma gratuita y fácil de ayudar a las causas gravemente infradotadas simplemente comprando como lo haces normalmente.

Benefit

Benefit Mobile

En sociedad con cientos de empresas, incluyendo Airbnb y Zappos, Benefit funciona como un servicio del tipo de reembolso de efectivo –aunque en lugar de reembolso, envía ese dinero a otro sitio.

Funciona de esta manera: cuando compras algo de un minorista participante, ya sea en línea o en la tienda, primero compras una tarjeta de regalo a través del app Benefit (Android|iOS). Luego usas esa tarjeta de regalo para hacer tus compras. Es muy fácil.

Y eso es todo lo que hay que hacer. Un porcentaje de esa compra irá automáticamente al destino de tu elección: escuela, organización benéfica, sin fines de lucro o incluso tu propio bolsillo.

El porcentaje real varía dependiendo de si vinculas Benefit a tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito; las tasas son mucho más altas (a menudo el doble) cuando optas por la primera. Por ejemplo, puedes obtener un reembolso del 2 por ciento en todas las compras de Amazon si configuraste Benefit con tu cuenta bancaria; es 0.5 por ciento con una tarjeta de crédito.

Aunque hay un paso previo a la compra cada vez que usas Benefit, es simple y una manera muy fácil de ayudar.

Charity Miles

Agrandar Imagen Sarah Jacobsson Purewal/CNET

¿Sales a caminar? ¿Corres? ¿Andas en bici? Monitoriza tu actividad con Charity Miles, un app que convierte todas esas actividades en donaciones. Todo lo que tienes que hacer es registrar tus millas, en realidad, la aplicación registra los datos por ti, y luego elegir entre una selección rotativa de organizaciones benéficas. Las donaciones provienen de compañías patrocinadoras "progresistas".

Entonces, básicamente, Charity Miles convierte tu movimiento en dinero para causas valiosas. ¡Otra opción gratis y fácil!

CheckPoints

Okay, esta requiere de un poquito más esfuerzo. CheckPoints es una aplicación de recompensas que te redime participando en varias actividades: escaneando códigos de barras, mirando videos, tomando encuestas y más. Luego puedes canjear esos puntos por cosas como tarjetas de regalo. O si lo prefieres, puede hacer donaciones a organizaciones benéficas.

Donate a Photo

Donate a Photo es una aplicación gratuita que hace que ayudar a las personas sea tan fácil como hacer una foto. Por cada foto que "donas" a través de la aplicación, Johnson & Johnson realiza una donación de US$1 para la causa o la organización benéfica de tu elección.

Puedes donar una foto por día, lo que equivale a US$365 sin esfuerzo cada año.