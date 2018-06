Cómo preparar tu televisor para ver el Mundial 2018

Sarah Tew/CNET

La fiebre futbolera empezó con la patada inicial que arrancó la Copa del Mundo 2018. Cientos de miles de personas presenciarán los partidos en vivo y en directo en Rusia, pero otros cientos de millones nos tenemos que conformar con verlos en la televisión.

Por ello, te doy algunos consejos para preparar tu televisor y así presenciar los goles en toda su gloria.

Vete a lo grande

El fútbol en la televisión se presenta con una visualización amplia, o sea, obtienes un vistazo del campo que está puntualizado por pequeños jugadores. Por ello, es mejor verlo en pantallas grandes. Obtendrás una mejor experiencia en un televisor grande. Y si es posible, en un proyector.

Si tu televisor es más pequeño, podrías experimentar un efecto similar si te sientas más cerca del televisor. Las imágenes en alta definición se ven muy bien aun cuando las distancias son cortas.

Revisa tus configuraciones: HDMI, alta definición, Wi-Fi y 4k HDR



Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu televisor esté configurado correctamente. Si tienes una caja de alta definición de tu servicio de cable o satélite, asegúrate de que esté conectada al televisor vía el puerto HDMI. También querrás asegurarte de que estés viendo las versiones en alta definición de los canales – Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo tienen una. La mayoría de los proveedores de servicio de TV por cable o satélite en EE.UU. ofrecen canales de definición estándar y HD, y sin duda HD se ve mucho mejor.

Si usas un dispositivo de streaming para ver los partidos asegúrate de tener suficiente ancho de banda. Si las transmisiones se cortan o se congelan, mira si hay otros dispositivos en tu casa conectados al Wi-Fi al mismo tiempo. También puedes intentar conectar el televisor directamente vía un cable Ethernet o, incluso, pagar por más ancho de banda.

Si estás suscrito a DirecTV o Dish Network en Estados Unidos, podrás ver los partidos en 4K HDR (puedes ver los horarios aquí). Los proveedores locales Layer3 y Altice (antes llamados Cablevision) también ofrecerán la señal en 4K, así como también el app de Fox Sports exclusivo para los televisores Hisense (esta marca es patrocinadora oficial de la FIFA). Comcast también transmitirá los juegos en 4K HDR en su plataforma Infinity X1, pero hasta el día siguiente.

El sonido importa

También es importante que configures el audio correctamente. Si usas las bocinas del televisor, configura la caja en estéreo en vez de Dolby Digital 5.1. Pero si estás usando un sistema de sonido externo, podrás recibir el audio real en surround simulado (que es perfecto para el sonido de las gradas y la narración).

Si escuchas la transmisión en formato surround en un sistema de sonido, puedes bajarle el volumen al canal central para minimizar la narración del partido. Pero, si prefieres escuchar a los narradores en vez del público, bájale a las otras bocinas (izquierda, derecha y surround) y súbele a la del centro.

Configuración de la imagen: Ideas brillantes

En CNET, calibramos las configuraciones de imagen de cada televisor que analizamos para obtener la mejor calidad de imagen. Si tienes uno de los televisores que hemos analizado, puedes probar nuestros ajustes calibrados por ti mismo.

Por supuesto, nuestras calibraciones ocurren en un cuarto oscuro, mientras que tú podrías estar viendo partidos de la Copa del Mundo durante el día. Si la imagen parece demasiado tenue, intenta aumentar el control de retroiluminación, que aumenta la potencia de la iluminación (generalmente LED) detrás de la pantalla LCD. Si tienes un televisor de plasma, intenta aumentar el Contraste o la Luz de celda en su lugar. Además, asegúrate de desactivar los sensores de iluminación de la sala, los controles de brillo automático o los controles de ahorro de energía.

Quizás incluso estés planeando sacar la televisión al aire libre durante el día. Si ese es el caso, querrás la imagen más brillante posible. Prueba uno de los modos de imagen vivos o dinámicos, maximiza la iluminación de fondo y trata de mantener el televisor alejado de la luz solar directa (¡y de la lluvia!). Si tienes ganas de comprar un televisor específicamente para uso en exteriores, el líder del mercado SunBrite es tu mejor opción ... aunque no es barato.

No es fácil ser ecológico

Durante nuestras calibraciones, intentamos obtener el color más preciso posible. Para el fútbol, el color más común que verás es el verde de la cancha, y si no es preciso, es bastante fácil darse cuenta. El ojo humano es muy sensible al verde, y por lo general se puede decir si el césped se ve demasiado café u opaco, o demasiado amarillento o vibrante. Cuando estás viendo fútbol, quieres un color verde lo más natural y preciso posible: la cancha de la Copa Mundial no debe parecerse al césped artificial.

Si no tienes acceso a nuestra configuración de imagen, una de las mejores maneras de asegurar colores precisos, incluido el verde, es activar el preajuste de Película o Cine en tu tele. Sí, suena contradictorio, pero la película generalmente proporciona un color verde más preciso que los modos deporte u otros modos. Esos son a menudo muy sobresaturados, con verdes que son mucho más intensos que en la vida real. Si te gusta el estilo contundente, por otro lado, tal vez prefieras uno de esos modos a uno más preciso.

En algunos televisores, desafortunadamente, el modo película (Movie) se verá demasiado oscuro, incluso si enciendes la luz de fondo o el contraste hasta el final. Si ese es el caso, elige un modo de imagen diferente y busca un control llamado "espacio de color" o algo similar. Allí, vas a querer escoger la configuración "HD" o "Auto" o "Rec 709", no la configuración "Nativo". También puedes hacer que el césped parezca más natural al disminuir el control del color.

El mejor momento para hacer ajustes en la imagen a simple vista es durante el partido en sí: usar otro canal o programa, incluso otro evento deportivo centrado en el césped, no funcionará tan bien.

Si tienes un televisor equipado con efectos de suavizado o dejudder (también conocido como The Soap Opera Effect), también puedes experimentar con esos ajustes. Busca una configuración llamada Auto Motion Plus en Samsung, TruMotion en LG, Smooth Motion Effect en Vizio y MotionFlow en televisores Sony. En ocasiones, el fútbol puede beneficiarse de los efectos de reducción de desenfoque de esas configuraciones, pero, por otro lado, puedes observar artefactos, por ejemplo, rastros detrás de objetos que se mueven rápidamente, como una pelota durante un pase rápido o un saque de meta. Si notas estos efectos, intenta desactivar completamente esa configuración.

¡Gol!

Así que, si has decidido no ir a Rusia para presenciar el Mundial en vivo y en directo o tampoco te quieres comprar un televisor nuevo, al menos tienes algunas ideas para que tu actual televisor y sistema de entretenimiento estén en óptimas condiciones.

