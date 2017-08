4 formas de ahorrar dinero en la compra del supermercado

Si sueñas con ahorrar dinero en la compra y no sabes cómo, no te preocupes. La tecnología puede ser tu aliada al momento de buscar las mejores ofertas.

Aquí te mostramos cuatro formas en las que puedes ahorrar dinero cada vez que visitas el supermercado o farmacia en Estados Unidos. Lo mejor es que todas estas aplicaciones son gratis y están disponibles para iOS y Android.

Apps de cupones y ofertas

Los cupones son una de las mejores maneras de ahorrar dinero al momento de comprar alimentos o artículos personales. Sin embargo, encontrarlos en un mismo lugar puede ser un reto. Los apps móviles son una de las mejores alternativas para encontrar cientos de cupones.

Primero puedes empezar descargando los apps de las tiendas o supermercados que más visites. Por ejemplo, con el app de Walmart recibes alertas sobre descuentos y lo mejor de todo es que puedes recibir dinero si el producto que compraste está más costoso que en otras tiendas.

Si normalmente compras en Target, el app Cartwheel puede ayudarte a encontrar descuentos en alimentos y artículos personales. Aunque puede tomarte bastante tiempo escanear cada artículo para verificar si hay un cupón, vale la pena hacerlo porque encontrarás ofertas de las que no te enterarías si no fuera por el app. Agrega los cupones a tu cuenta y muéstrale el código de barras generado por el app al cajero. Cartwheel también te informa sobre otras promociones que no requieren cupones.

El app Flipp te mantiene informado sobre todas las ofertas de tus supermercados preferidos. Flipp es más que todo un app para acceder y comparar las circulares o volantes de las tiendas que visitas. También te permite encontrar y almacenar cupones en tu celular, para después redimirlos cuando visites la tienda. Si prefieres, puedes visitar el sitio Web de Flipp para disfrutar de las mismas funciones del app.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/ CNET

Si eres de los que prefiere informarse antes de llegar al supermercado, Favado es el app para ti. Este app te ayuda a comparar las ofertas de todos los supermercados y tiendas para que elijas dónde hacer la compra. Si quieres saber en qué supermercado hay especiales para comprar verduras, Favado compara las tiendas que elijas y encuentra la mejor oferta. Este app es bueno para informar, pero si encuentras algún cupón tienes que recortarlo o imprimirlo tú mismo.

Crea una lista digital

Crear una lista de las cosas que tienes que comprar puede facilitar las cosas y ahorrarte dinero, ya que sólo comprarás lo necesario. Hay varios apps que te permiten crear esta lista y lo mejor de todo es que puedes almacenarla en tu celular y llevarla a todas partes.

Algunos de estos apps incluyen Shopping List Ease, que te permite llevar un registro de las cosas que tienes en la nevera y hasta te envía notificaciones al celular cuando estás en el supermercado para que no se te olvide nada. El app Cozy no sólo te permite crear una lista de compras, sino que también te deja delegar la tarea a alguno de los miembros de tu familia. Lo mejor es que todos tendrán acceso a la lista y podrán añadir alimentos en caso de que falte alguno. Esta lista te ayudará a enfocarte en lo que necesitas y ahorrarás dinero porque ya no tendrás duplicados en tu nevera.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

Apps para tarjetas de tiendas

Las membresías o tarjetas de puntos incluyen descuentos y cupones sólo para clientes registrados. Si visitas diferentes supermercados, seguramente tienes varias de estas tarjetas. Aunque algunas están registradas con un número de teléfono, no siempre es así y debes presentar la tarjeta para poder recibir el descuento. Si quieres organizar todas esas tarjetas en un solo lugar, puedes descargar Key Ring. Este app almacena todos los códigos de barras de las tarjetas. Lo único que debes hacer es ingresar los datos de cada tarjeta y el app creará un código que puedes mostrarle al cajero cuando visites el supermercado o farmacia. Por ejemplo, si compras algunas cosas en CVS y otras en Walgreens, puedes guardar las tarjetas en el app para no tener que llevarlas contigo.

Stocard es otra alternativa que se convierte en tu billetera digital para que no tengas que lamentarte cada vez que visitas el supermercado sin la tarjeta de puntos. Con Stocard sólo debes escanear las tarjetas y quedarán almacenadas en tu teléfono.

Apps de reembolso

Las aplicaciones de reembolso pueden ser otra opción para ahorrar dinero. Con estas aplicaciones puedes recibir dinero según los productos que compras. Ibotta es uno de los apps más populares de esta categoría. Primero debes elegir productos de la lista y visitar el supermercado que prefieras para hacer tu compra. Una vez hayas realizado la compra, debes tomarle una foto al recibo y enviarlo para recibir el reembolso en forma de gift card o crédito a tu cuenta.

Checkout 51 es otra opción para recibir reembolso, aunque este app no tiene una selección tan amplia de productos como Ibotta. El procedimiento es el mismo: elige los productos, cómpralos y envía una foto del recibo utilizando el app.

Estas cuatro opciones son algunas de las herramientas que te pueden ayudar a reducir la cuenta del supermercado. ¿Tienes más trucos para ahorrar? Cuéntanos en los comentarios de abajo.