Cómo ahorrar aun más en Amazon durante Black Friday 2019

Black Friday se avecina. Pero las ofertas de Viernes Negro de Amazon ya se han anunciado. Algunas de estas gangas se activarán más adelante este mes, mientras que otras ya están disponibles. Y, te lo creas o no, puedes ahorrar aun más en estos descuentos.

El secreto está en el cash-back, o esos reembolsos que recibes después de que realizas una compra. Mira los dos métodos que explicamos a continuación.

Obtén 10 por ciento de reembolso en dispositivos Amazon

Me encantan los servicios de reembolso o cash-back como Dosh, Rakuten (antiguamente conocido como Ebates) y TopCashback.

TopCashback

Ahora mismo TopCashback tiene una buena oferta: 10 por ciento de reembolso en dispositivos Amazon. Eso significa que productos como las bocinas inteligentes Echo, las pantallas inteligentes Echo Show, los aparatos Fire TV, las tabletas Fire y los e-readers Kindle aplican para esta oferta. Por ejemplo, la Echo Show 5 está actualmente a US$60, un descuento del precio regular de US$85. Luego, al precio de US$60 le computas el 10 por ciento de reembolso y el precio final queda en US$54.

Si no tienes una cuenta de TopCashback, tendrás que apuntarte (es gratuito y requiere de tu nombre y tu correo electrónico). Luego visita la página de TopCashback para Amazon y haz clic en Get Cashback. Eso te llevará a Amazon para realizar tu compra. Luego de que hagas la compra, recibirás un email confirmando que TopCashback la ha registrado. Ten en cuenta que no debes usar un bloqueador de anuncios durante este proceso, de lo contrato tu transacción puede no registrarse.

Consejo profesional: El utilizar TopCashback (o cualquier otro servicio de cash-back) no interfiere con el reembolso que obtengas de cualquier tarjeta de crédito que utilices para realizar tus compras. Como, por ejemplo, esta a continuación:

Obtén hasta 20 por ciento de reembolso con la tarjeta Amazon Visa

Si tienes la tarjeta de crédito Amazon Prime Visa, sabes que obtienes 5 por ciento de reembolso en todas las compras que realices en Amazon. Sin embargo, por tiempo limitado puedes obtener hasta 15 por ciento extra de reembolso en artículos selectos.

Estos reembolsos están disponibles en una variedad de productos como los aparatitos Roku, las cámaras Canon, los teléfonos Samsung, instrumentos musicales, muebles y más.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Por ejemplo, un Roku Ultra de 2018 está en oferta por US$88, si pagas con la Amazon Visa, obtendrás 15 por ciento de reembolso, lo que hace que el precio baje a US$75.

