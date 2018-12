Chromecast: Tips y trucos escondidos para sacarle mejor provecho

Chromecast de Google es una de las maneras más sencillas y económicas de proyectar contenido de tu teléfono, tableta o computadora a tu televisor de forma inalámbrica. Si bien, de primera vista, puede que no parezca tener muchas funciones, hay muchas cosas que puede hacer un Chromecast que no son evidentes de inmediato.

A continuación, encontrarás 20 consejos y trucos para ayudarte a comprender mejor la plataforma Chromecast.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 3 de septiembre de 2016 pero ha sido actualizado desde entonces para incluir las nuevas funciones y consejos para el Chromecast.

Usa tus fotos como un fondo de pantalla

Cuando no estás usando tu Chromecast, convierte tu televisión en un portarretratos digital gigante, que muestra fotografías de hermosos paisajes.

Si quieres usar tus propias fotos, descarga la app Google Home en tu dispositivo Android o iOS, abre la pestaña Dispositivos, selecciona el menú de opciones de tu Chromecast y selecciona la Configuración de Fondo de pantalla. Desde ahí puedes habilitar Google Photos, Facebook y Flickr. Si ya no quieres ver las fotos que Google ha seleccionado, puedes desactivar las Fotos Destacadas, la Tierra y el espacio y Arte .

También tienes la opción de ajustar la velocidad a la que se muestran las nuevas fotos ––Lento (0.5x), Normal (1.0x) o Rápido (2.0x)–– y puedes cambiar la información del clima.

Revisa los titulares del periódico en lugar de ver tus fotos

Dentro de esta misma pantalla de Configuración de Fondos de pantalla, también puedes optar por obtener titulares de noticias. Para esto, hay dos opciones: Noticias seleccionadas, que son elegidas por Google, y noticias más adaptadas a tu cuenta a través de Play Newsstand. Para controlar qué medios de comunicación aparecen en tu lectura de noticias personal, deberás abrir la app Play Newsstand y editar los sitios que deseas seguir desde ahí. Los cambios realizados dentro de la app aparecerán automáticamente en Chromecast.

Busca apps compatibles con Chromecast

Conoces las apps estándar que admite Chromecast ––YouTube, Netflix, Pandora, etc. ¿Pero qué más puedes transmitir en tu televisión? Para averiguarlo, todo lo que tienes que hacer es abrir la app Google Home en tu teléfono y seleccionar la pestaña Descubrir. Selecciona para contraer la sección de Google Home y navega por la sección Chromecast & TVs.

Todas las apps compatibles con Chromecast se pueden encontrar aquí, así como en la versión móvil de Google Play Store en la categoría de Google Cast.

Proyecta todos tus dispositivos Android

La característica más destacada del Chromecast es la transmisión de video desde YouTube, Netflix y cualquier otra app que lo admita. Sin embargo, si eres un usuario de Android, puedes proyectar la pantalla de tu dispositivo en cualquier televisión. Simplemente baja la sección de notificaciones y elige Proyectar. Selecciona el Chromecast que deseas usar y tu pantalla completa se transmitirá al televisor.

Lamentablemente, esto no funciona bien para la transmisión de videos locales, ya que la velocidad de cuadros suele ser bastante baja y el audio se desincroniza muy fácilmente. Lo que sí funciona es mostrar tus fotos almacenadas localmente a una sala llena de personas o navegar por la web en una pantalla más grande usando el teléfono como un control.

Proyecta tu escritorio

Si quieres hacer lo mismo con tu escritorio, sólo necesitas que tu Chrome esté instalado. Las funciones de proyección ahora están integradas en Chrome, por lo que ya no necesitas la extensión Chromecast.

Para proyectar todo el escritorio de tu computadora en un televisor a través de Chromecast, abre Chrome y haz click en el menú de opciones de la esquina superior derecha. Haz click en Proyectar y luego haz click en la flecha hacia abajo junto a Proyectar hacia. Selecciona Proyectar Escritorio, elige el Chromecast que deseas usar y, finalmente, haz click en Proyectar para comenzar a duplicar pantallas.

Debes tener en cuenta que esto no reproducirá el audio de tu computadora a través del televisor. El audio saldrá por las bocinas de tu computadora.

Transmite contenido local

Dado que duplicar tu escritorio no admite audio y generalmente tiene una velocidad de cuadros bastante terrible, necesitarás usar un método diferente para transmitir videos locales y contenidos locales a tu Chromecast desde un escritorio.

En una Mac, simplemente arrastra un archivo de video a una pestaña de Chrome o presione Comando + O y ubica un video ahí. Desde Chrome en Windows, debe ir a Archivo> Abrir o presiona Ctrl + O y localiza un archivo de video para abrirlo en Chrome. A partir de ahí, habilita la función Proyectar como de costumbre. Esto tiende a eliminar fotogramas de vez en cuando y el audio a veces se puede desincronizar con el video, pero para evitar usar una solución de terceros que cuesta dinero o cargar todo en un canal privado de YouTube, esta es la forma más fácil de transmitir tus videos o imágenes locales a través de Chromecast.

Transmite contenido que es de tu propiedad

La otra opción para transmitir videos o películas que te pertenecen a Chromecast es usar un servicio como Plex. Básicamente, sólo necesitas registrarte para obtener una cuenta gratuita, agregas tu contenido multimedia a esa cuenta utilizando la app Plex Media Server y descarga las apps de Plex.

Una vez que ya configuraste todo, puedes transmitir de forma gratuita las películas digitales que posees a un Chromecast utilizando una computadora o mediante las apps móviles, que requerirán una compra en la app de US$5 o una suscripción mensual de US$5.

Actívalo desde tu televisión

Si tienes un televisor fabricado en los últimos ocho años, es probable que tenga un puerto USB en la parte posterior. Dado que el Chromecast se alimenta a través de USB, simplemente puedes conectar este cable en el puerto USB abierto de tu televisión. En la mayoría de los casos, este puerto USB será suficiente para alimentar tu Chromecast.

Enciende tu televisión

Puedes usar un Chromecast para encender tu televisión, siempre que sea compatible con HDMI-CEC. Simplemente habilita esta acción en el menú de configuración de tu televisión. Luego, si usas tu teléfono o computadora para proyectar algo y tu televisión está apagada, el Chromecast la encenderá antes de comenzar a transmitir.

Lo confuso de esto es que cada fabricante llama HDMI-CEC a algo diferente. Si deseas usar esta función, entonces encender tu Chromecast enchufándolo a la televisión (como se mencionó anteriormente) probablemente no sea la mejor opción para ti. Con la mayoría de las televisiones, la alimentación al puerto USB se corta cuando el aparato está apagado. Para usar HDMI-CEC, lo más probable es que necesites encender el Chromecast independientemente del televisor.

Conviértelo en un adaptador Ethernet

Si no estás teniendo mucha suerte con la transmisión de Chromecast a través de Wi-Fi, puedes optar por usar Ethernet. Google vende un adaptador Ethernet para el Chromecast por US$15, que ya viene incluido de serie con el Chromecast Ultra.

Este adaptador reemplaza la fuente de alimentación original de un adaptador de CA con un puerto Ethernet. Conecta el extremo Micro-USB al Chromecast y conecta un cable Ethernet a la fuente de alimentación y un puerto vacío en un router cercano. Tu Chromecast luego se conectará a la red.

Habilita el Modo Invitado

Si tienes amigos o familiares de visita y quieren proyectar algo en tu televisión, puedes hacerlo muy fácil para ellos. Simplemente habilita el Modo Invitado abriendo la app Google Home, cambiando a la pestaña Dispositivos y presionando el botón de menú en el Chromecast que deseas usar. En ese menú, selecciona Modo Invitado. Cualquier dispositivo cercano debe conectarse al Chromecast sin estar en la misma red.

La forma en que funciona es que Chromecast envía un PIN de cuatro dígitos a los dispositivos cercanos mediante un tono de audio que no puedes escuchar. Si los teléfonos de tus invitados no se conectan o detectan el tono de audio, simplemente pueden ingresar el PIN de forma manual.

Control de Reproducción/Pausa con un control remoto o con Google Home

La peor parte de la transmisión de un video o una película en tu televisión desde tu teléfono es tener que desbloquear el teléfono solo para pausar el video. Sin embargo, si el control remoto de tu televisión tiene controles de reproducción y pausa, puedes usarlos para controlar el Chromecast sin tener que alcanzar tu teléfono.

Como beneficio adicional, si tienes una bocina de Google Home, puedes usarla para controlar tu Chromecast (o Chromecasts) usando tu voz. Simplemente tienes que decir "OK, Google, pausa el [nombre de Chromecast]" o "Hey Google, silencia el [nombre de Chromecast]".

Restablece el sistema

Después de configurar tu Chromecast inicialmente, normalmente no necesitas volver a meterte con la configuración o el hardware. Sin embargo, si algo sale mal, es posible que debas hacer un restablecimiento de datos de fábrica (FDR) del dispositivo. Esto se puede hacer de una de dos maneras:

Presiona el botón a lo largo del borde del Chromecast y mantenlo presionado durante aproximadamente 25 segundos. Si se trata de un Chromecast de primera generación, suelta el botón cuando la luz indicadora cambie de sólido a intermitente. El indicador LED de Chromecast de la segunda generación comenzará a parpadear en naranja; suelta el botón cuando el LED se encienda de color blanco fijo.

En la aplicación Google Home, puedes ir a Dispositivos, presionar el botón de menú de actividades y seleccionar Configuración. Toca el siguiente botón de menú y selecciona Restablecer valores de fábrica (RVF).

Dentro de la app, en la misma ubicación que la opción RVF, también puedes reiniciar el Chromecast si está funcionando. Es posible que desees probar esto antes de un RVF para ver si soluciona algún problema que tengas.

Proyecta en el camino

Si te vas de vacaciones y no quieres quedarte con la decepcionante selección de canales de cable del hotel, puedes ampliar tus opciones llevando tu Chromecast contigo, así como un router de viaje o tu laptop y un cable Ethernet.

Una vez en la habitación del hotel, conecta tu router o computadora a la toma de Ethernet de la habitación, configura una red inalámbrica y conecta tu Chromecast. Después ya podrás ver YouTube, Netflix o cualquier otra cosa que normalmente ves a través de Chromecast, mientras estás de vacaciones.

Realiza presentaciones

Siempre has podido usar Chrome para transmitir tus presentaciones de diapositivas de Google a Chromecast desde una computadora. Pero ahora, la app Google Slides también tiene compatibilidad para Chromecast. Esto significa que si creas una presentación con la app Diapositivas, puedes usar tu teléfono rápida y fácilmente para hacer una presentación de diapositivas o realizar tu presentación.

Juega videojuegos

También puedes jugar algunos videojuegos móviles con tu Chromecast. Para encontrar juegos compatibles con Chromecast, abre la app Google Home y busca videojuegos en la pestaña Buscar apps o abre Google Play Store para dispositivos móviles, ve a Apps y videojuegos> Categorías> Google Cast> Videojuegos y selecciona Más .

Una vez que instales y abras un videojuego compatible con Chromecast, busca y toca el logo de Cast para transmitirlo a tu televisión. A continuación, podrás utilizar un dispositivo Android o iOS como el control. Para los juegos multijugador, puedes usar múltiples teléfonos como gamepads.

Reproduce videos de YouTube, Netflix y otros usando tu voz

Si eres el orgulloso propietario de una bocina de Google Home, puedes usarla para solicitar contenido a los Chromecasts repartidos por tu casa. Puedes emitir música desde servicios de transmisión compatibles, fotos desde tu cuenta de Google Photos y videos desde Netflix, YouTube, HBO Now y otras fuentes. Sin embargo, Netflix y HBO requieren que primero vincules tus cuentas.

Asegúrate de haber cambiado el nombre de tus Chromecasts a algo fácil de decir y recordar, luego debes decir "OK, Google, juega 'Parks and Rec' en [nombre de Chromecast]" o "Hola, Google, juega The Tallest Man on Earth en [nombre del Chromecast]".

Ve el pronóstico del tiempo usando Google Home

Recientemente, Google agregó una función de Chromecast para los dueños de Google Home. ¿Quieres ver el pronóstico del tiempo en lugar de sólo escucharlo? Simplemente debes decir: "OK, Google, muéstrame el tiempo en mi televisión". El volumen bajará temporalmente y las condiciones climática actuales con un pronóstico de cinco días aparecerán sobre cualquier actividad que tenías.

Revisa tus cámaras de seguridad en tu televisión

¿Tienes una cámara de seguridad Nest? Puedes ver la transmisión en vivo de la cámara a través de tu Chromecast usando la página de inicio de Google. Asegúrate de agregar un nuevo dispositivo en la app de Google Home al ir a Control de Inicio> Dispositivos y tocando el signo más en la parte inferior. Entonces puedes decir cosas como:

"OK, Google, ¿qué hay en [nombre de la cámara]?"

"OK, Google, muestra [nombre de la cámara]".

"OK, Google, reproduce [nombre de la cámara] en [Chromecast]".

"OK, Google, muestra [nombre de la cámara] en [Chromecast]".

Inscríbete en el Programa Vista Previa de Chromecast

Si deseas obtener un nuevo software y funciones para tu Chromecast antes de que estén disponibles en el mercado, vas a querer inscribirte en el Programa de Vista Previa. Para participar, abre la app Google Home y ve a Dispositivos> Configuraciones> Programa de Vista Previa y haz click en ÚNETE AL PROGRAMA.

Este no es un programa beta. En su lugar, las actualizaciones oficiales se envían a aquellos que las piden antes de que Google realice una salida completa de sus actualizaciones de firmware.