¿Qué puedes hacer si no recibiste tu cheque de coronavirus?

¿Crees que el IRS intentó depositar tu cheque de estímulo económico a una cuenta bancaria cerrada? ¿O que te la envió a una dirección postal vieja? ¿O te preocupa que hayas tirado el cheque a la basura por equivocación? Si crees que tu cheque se ha extraviado, quizá sea tiempo de que lo reportes.

Hemos listado dos números del IRS (el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos) para ayudarte a contactarte con las autoridades apropiadas. Pero, antes de que llames a esos teléfonos, asegúrate de que es el momento adecuado para llamar. O sea, debes contactar al IRS como último recurso. Te contaremos cuáles situaciones ameritan que te contactes con el IRS y algunas razones por las que tu cheque se ha retrasado.

También te daremos consejos sobre cómo obtener respuestas específicas durante tu llamada con el IRS. Después revisa lo que se sabe hasta el momento de segundo cheque de estímulo económico y de cuánto sería el cheque en caso de aprobarse.

Reporta que tu cheque de estímulo se ha retrasado al IRS si...

Estas son algunas señales de que es hora de contactar al IRS:

La herramienta de rastreo Get My Payment reporta que el IRS realizó el pago hace semanas, pero no lo has recibido.



Recibiste una carta de confirmación del IRS de que tu pago se envió, pero no recibiste el dinero.

Crees que tiraste el cheque o la tarjeta en el basurero por accidente.

Sospechas que alguien se robó tu cheque o que fuiste víctima de fraude.



Sigue leyendo para saber más sobre estos problemas y los números telefónicos que tienes que llamar para contactar al IRS.

Revisa que cumples con los requisitos para recibir el cheque

Antes de continuar, solo verifica que cumples con los requisitos para un pago de estímulo. Los números a continuación se basan en tu declaración de impuestos de 2018 o 2019 (la que hayas presentado más recientemente). Específicamente, necesitarás saber tu AGI (las siglas en inglés de ingreso bruto ajustado), que puedes encontrar en tu formulario de impuestos federales 1040 más reciente. Para más preguntas sobre elegibilidad, como si normalmente no presentas impuestos, te recomendamos consultar nuestra guía para la verificación de estímulo.

El monto que recibirías dependerá de tus ingresos totales en 2019 o 2018 y de que hayas presentado una declaración anual de impuestos. Estos serían quienes califican para recibirlo: Si eres un residente estadounidense soltero y tienes un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) menor a US$99,000.



Si declaraste que eres la jefe de familia y ganaste menos de US$146,500.



Si presentaste una declaración conjunta sin niños y ganaste menos de US$198,000.



Eres padre o madre de un niño menor de 16 años



Si eres residente extranjero que vive y trabaja en Estados Unidos y cuentas con un Número de Seguridad Social (SSN) válido —esto incluye a personas con visas de trabajo como la H-1B, H-2A y la L, y personas protegidas bajo los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección temporal (TPS). La legislación aprobada para el estímulo fiscal indica que hay personas que no han presentado una declaración anual de impuestos en 2018 o 2019 y que sí podrían recibir el estímulo, en cuyo caso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debería obtener su información a partir de su número de Seguro Social, para entregar el estímulo si corresponde.

¿Utilizaste la herramienta Get My Payment del IRS?



Para principios de junio, el gobierno federal calculaba que le faltaba emitir unos 35 millones de pagos antes de finalizar su última ola de pagos para las personas que califican. En el mejor de lo casos, tu dinero aún está en camino y hay una forma de averirigüarlo.

Una vez hayas determinado que calificas, nuestra primera sugerencia es que visites el portal en Internet que el IRS diseñó para monitorizar el estado de tu pago. Esta herramienta te debe decir cuándo tu cheque se procesará y cómo lo recibirás. Si la herramienta Get My Payment no te da información que puedas entender o dice que tu cheque va en camino pero no lo has recibido, tendrás que reportar la discrepancia al IRS.

Recibes un mensaje de 'Necesitamos más información' en la herramienta Get My Payment



Si ya fuiste a la herramienta Get My Payment del IRS hace semanas y te dieron una fecha de pago, pero aún no has recibido tu dinero, el IRS puede necesitar más información de ti. Vuelve a consultar la herramienta Get My Payment, y si dice que "Necesita más información", el IRS dice que tu cheque ha sido devuelto porque la oficina de correos no pudo entregarlo.

Después de ver el mensaje "Necesita más información", la herramienta en línea te permitirá ingresar la información de tu cuenta bancaria para recibir su pago directamente en tu cuenta bancaria. El IRS dice que si no proporcionas la información de tu cuenta bancaria, ellos retendrán tu pago hasta que tengan una dirección de correo actual. Dirígete a la página del IRS para cambiar de dirección para ver cómo actualizar tu dirección con el IRS.

Tiraste tu cheque a la basura por error

Cuatro millones de personas recibirán su dinero de estímulo en una tarjeta de débito prepaga llamada Tarjeta de pago de impacto económico en lugar de un cheque en papel. La tarjeta EIP llega en un sobre bastante simple, dice el IRS, y el remitente que aparece dice: "Servicios para titulares de tarjetas de la red Money".

Algunas personas que lo recibieron así, pensaron que se trataba de correo basura y puede que lo hayan tirado. Si perdiste ese sobre o lo tiraste a la basura por error, el servicio EIP Card tiene una lista de preguntas frecuentes sobre qué hacer en caso de perder tu tarjeta. También puedes llamar al teléfono 800-240-8100 para pedir un reemplazo. De acuerdo con un vocero del Departamento del Tesoro, la tarjeta de reemplazo es gratuita. Para pedir una nueva tarjeta, presiona la opción 2 cuando se te pida.

Sin embargo, el sitio de la tarjeta EIP dice que "la tarjeta se desactivará para evitar que cualquier otra persona lo use y se pedirá una nueva tarjeta de reemplazo. Pueden aplicar tarifas".

Recomendamos llamar al número listado arriba para reportar tarjetas perdidas o robadas y para llamar con un representante.

El IRS está esperando más información



Si presentaste una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o recibes beneficios del gobierno, el IRS debe enviar automáticamente tu cheque sin que tengas que hacer nada.

Sin embargo, si eres ciudadano estadounidense o residente permanente, tuviste un ingreso bruto en 2019 inferior a US$12,200, o US$24,400 como pareja casada, y no presentaste una declaración para 2018 o 2019, es posible que debas entregar al IRS un poco de información antes de que pueda procesar su pago. Dirígete a este sitio para personas que no presentaron una declaración y mira si el IRS necesita más información sobre tu caso.

La herramienta para los que no presentaron una declaración estará disponible hasta el 15 de octubre, le dijo el IRS a CNET, y las personas que se registren para un pago utilizando esta herramienta recibirán el cheque a finales de año.

El IRS te envió una carta de confirmación, pero no has recibido tu cheque



Un puñado de lectores de CNET nos informan que el IRS les envió una carta confirmando su pago, pero no han recibido su cheque.

"La semana pasada recibí una carta por correo que decía que ya recibí mi pago. Pero no, no lo he recibido", dijo este lector de CNET después de recibir la carta de confirmación que el IRS envía 15 días después de enviar el pago.

Le preguntamos al IRS cómo manejará los pagos de personas en esta situación. Actualizaremos este artículo cuando la agencia nos responda.

El IRS envió tu cheque a una cuenta cerrada

Tu cheque podría haberse devuelto al IRS si intentó enviar tu pago a una cuenta bancaria ahora cerrada o a una tarjeta de débito temporal prepagada que un contador organizó para ti. Si tu pago fue devuelto al IRS, la agencia enviará tu cheque a la dirección actual que tiene en sus archivos.

El gobierno federal interceptó tu pago



Si debes manutención infantil, el IRS puede redirigir tu pago para cubrir la manutención vencida. La Oficina del Servicio Fiscal te enviará un aviso si esto sucede.

No recibiste la cantidad total que te deben

Un problema diferente, pero relacionado, podría ser un cambio en tus ingresos en 2020. En algunos casos, el IRS puede deberte más dinero del que recibiste si la cifra de ingresos que utilizó para calcular tu pago de sus declaraciones de impuestos en 2018 o 2019 es menor en 2020.

Del mismo modo, si ahora tienes un nuevo dependiente, como un hijo, que no se refleja en sus declaraciones de impuestos, es posible que se te deba más dinero. En cualquier caso, el IRS dijo que puedes reclamar el monto adicional en tu declaración de impuestos 2020 cuando presentes el próximo año. Recomendamos mantener un registro detallado para que no te olvide.

Alguien robó tu cheque de tu buzón o te defraudó de otra manera

Si bien es poco común, puedes pensar que has sido estafado con tu pago o que te lo han robado. La Comisión Federal de Comercio tiene un sitio Web donde puedes reportar el robo de tu cheque de estímulo. Le preguntamos al IRS qué otros recursos existen para ti si te encuentras en esta situación.

Cómo contactar al IRS

Dentro de los 15 días posteriores al envío de tu pago, el IRS te enviará una carta confirmando el mismo. Al final de la carta hay un número al que puedes llamar para obtener más información: 800-919-9835. Hay una opción (marca el #2) para recibir información en español.

A principios de este mes, el IRS agregó 3,500 representantes telefónicos para ayudar con posibles problemas relacionados con los pagos. El número de ayuda del IRS es 800-829-1040. También aquí hay una opción para español.

Si te comunicas con el IRS por teléfono, es una buena idea darte suficiente tiempo para la llamada. No nos sorprendería si los volúmenes de llamadas aumentan, o si las conversaciones toman algún tiempo. También es una buena idea tener toda tu información frente a ti cuando llames, incluyendo una copia de tu identificación fiscal más reciente y la carta que te envió el IRS, si recibiste una.

Nos comunicamos con el IRS para obtener más información sobre cómo prepararse para una llamada a un representante.