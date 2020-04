¿No sabes qué pasó con tu cheque de estímulo económico? Sigue esta guía

James Martin/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Si estás intentando, sin suerte, utilizar la herramienta en línea del IRS para rastrear tu cheque de estímulo de coronavirus de hasta US$1,200 en tu cuenta bancaria o buzón, puede haber una razón detrás de esto. Varios lectores de CNET han informado que usar la herramienta Get My Payment del IRS no ha sido para nada fácil.

Get My Payment es un portal en línea en el sitio Web de la agencia federal de impuestos (IRS por sus siglas en inglés) que ha sido diseñado para ayudarte a configurar el depósito directo y realizar un seguimiento del progreso del dinero en tu cuenta bancaria, mucho más rápido que a través del Servicio Postal, un proceso que podría llevar hasta 20 semanas a la tasa del IRS de enviando 5 millones de cheques por semana, según datos del Congreso.

"El proceso se detiene en la parte donde dice 'estatus de pago no disponible' y 'no podemos determinar su elegibilidad' dijo a CNET el lector Tabmowj en un comentario.

"En mi caso, el IRS ya tiene la información de mi cuenta bancaria, pero no la están usando para depósito directo; más bien la están usando para retiro directo, que es otra cosa", dijo otro lector, Pecabot.

Investigamos un poco, principalmente en la página de ayuda del IRS, y encontramos varias razones por las cuales la herramienta Get My Payment puede no funcionar para todos como se esperaba. Ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva y puede no aplicarse a tu situación particular. También nos hemos comunicado varias veces con el IRS para obtener más información sobre estos temas.

¿En cuanto a la solución? Hemos estado tratando de aprender más sobre eso también, sin mucha suerte. En algunos casos, el IRS puede no tener una solución todavía. Puede que no haya nada más que hacer que esperar e intentar nuevamente con la herramienta Get My Payment o puedes encontrar que tu cheque llegará por correo en lugar de a tu cuenta bancaria.

Checaste el sitio en la hora no adecuada

El IRS solo actualiza la información una vez al día, por lo que si llegas a tiempo antes de que llegue la actualización, es posible que no tengas suerte. Siempre puedes volver a intentarlo más tarde en ese día o seguir revisando a la misma hora cada día.

Ingresaste información de manera incorrecta

La razón más simple por la que el IRS podría no ser capaz de encontrarte en lista de estatus de pago de estímulo podría deberse a tu teclado. Si accidentalmente ingresaste un error tipográfico, la dirección incorrecta o un nombre diferente al que tiene el gobierno en tu registro, es posible que la herramienta no pueda encontrarte. Este es lo suficientemente simple como para corregirlo, así que intenta nuevamente antes de asumir lo peor.

Usaste apps como Turbo Tax, H&R Block u otras para presentar tus impuestos

Tu asignación de estímulo total se basa en tus impuestos de 2018, o tus impuestos de 2019 si los presentaste antes de que el gobierno extendiera la fecha límite de impuestos federales hasta el 15 de julio.

Si presentaste tus impuestos utilizando un software popular de preparación de impuestos, como Turbo Tax, H&R Block y otros, como lo hacen millones de personas, podrías tener problemas.

Según The Washington Post:

Varios millones de personas que presentaron sus impuestos a través de H&R Block, TurboTax y otros servicios no pudieron recibir sus pagos porque el IRS no tenía su información de depósito directo en el archivo, según el Tesoro, compañías y expertos.

El IRS y el Departamento del Tesoro son conscientes de los problemas y están trabajando en una solución, dijeron las agencias al Washington Post. Nos hemos comunicado reiteradamente con el IRS para obtener más información.

Turbo Tax proporcionó a CNET la siguiente declaración en un correo electrónico:

La información de la cuenta bancaria para los contribuyentes de TurboTax se transmite al IRS como parte de la declaración de impuestos. El IRS tiene la información bancaria adecuada para todos los contribuyentes de TurboTax que recibieron un reembolso por vía electrónica, que pueden utilizar para distribuir los pagos de estímulo. Esto es cierto independientemente de si un cliente eligió recibir su reembolso en una tarjeta de débito, transferencia de reembolso seleccionada u otros servicios. Cualquier cliente de TurboTax que seleccione una transferencia de reembolso o una tarjeta de débito y reciba un pago de estímulo enviado por el IRS a esas cuentas recibirá esos pagos de estímulo sin demora o comisiones en la cuenta en la que recibió su reembolso de impuestos. El IRS es responsable de determinar la elegibilidad de los contribuyentes para recibir un estímulo y, si un contribuyente es elegible, cómo y cuándo se les entregarán los pagos de estímulo. El IRS sería la mejor fuente de información adicional relacionada con sus herramientas de seguimiento de estímulo en línea y detalles y plazos de pago.

No has presentado tus taxes de 2018 o 2019

Si el IRS no puede determinar si eres elegible en primer lugar, es posible que veas un mensaje de error que dice "Estado de pago no disponible". Si el IRS no tiene tu información fiscal, este mensaje podría parpadear en la pantalla.

Tus impuestos de 2019 no han sido procesados

Si presentaste tus impuestos de 2019 antes de la fecha límite original del 15 de abril, pero el IRS no ha tenido la oportunidad de procesarlos, no podrá determinar si eres elegible para un pago de estímulo o cuánto recibir´as.

Tu información no está en el sistema

Es posible que aún seas elegible para recibir un pago de estímulo si por lo general no presentas impuestos por varias razones. El IRS cuenta con un sistema para los no declarantes ("No declarantes: ingresar la información de pago aquí") y para las personas que reciben los beneficios SSA, RRB Form 1099, SSI o VA. El IRS informa que si ve el mensaje "Estado de pago no disponible", es posible que tu información no se haya procesado o cargado en el sistema. El consejo es volver a intentarlo más tarde.

No eres elegible para recibir el cheque de estímulo

Si ves el mensaje "Estado de pago no disponible" y no perteneces al grupo anterior, es posible que no seas elegible para recibir un cheque de estímulo. Puede ser que tu ingreso bruto ajustado del año anterior sea lo suficientemente alto como para que no califiques, o puedes estar en el rango de edad específico que está excluido. Tenemos aquei un manual práctico sobre elegibilidad, o puede consultar directamente esta página Web del IRS.

No respondiste correctamente las preguntas de seguridad

La herramienta Get My Payment te hace preguntas de seguridad para ayudarte a verificar tu identidad. Si te equivocas, podría bloquearte del sistema, temporalmente, por supuesto.

Has sido bloqueado temporalmente de la herramienta Get My Payment

Si ves un mensaje críptico que solo dice "Vuelve a intentarlo más tarde", es posible que no puedas acceder a la herramienta.

Según el IRS, "si la información que ingresas no coincide con nuestros registros varias veces, se te bloqueará el acceso a Get My Payment por 24 horas por razones de seguridad. No es necesario comunicarse con el IRS".

Tu banco está batallando por lidiar con la alta demanda de clientes

Si recibes un mensaje de error del IRS y estás recurriendo a tu banco para obtener respuestas, como para ver si se ha realizado un depósito en tu cuenta, es posible que tengas problemas para echar un vistazo. Según varios reportes, algunos bancos han tenido problemas para mantenerse al día con la alta demanda.

Continuaremos actualizando este artículo conforme tengamos nueva información a medida que se desarrolle la situación.