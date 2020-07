Estas son las posibles razones por las que no recibiste el cheque del estímulo

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Si eres uno de los millones de estadounidenses que todavía no reciben su cheque de estímulo de coronavirus de hasta US$1,200 en tu cuenta bancaria o buzón, puede haber varias razones detrás de esto.

Cuando llegue tu cheque de alivio 2020 del IRS (si cumples con todos los requisitos) este llegará a través de un depósito directo a tu cuenta bancaria (si lo configuraste antes de la fecha límite del 13 de mayo) o por correo tradicional (recibirás un cheque en papel o una tarjeta de débito prepaga). Ese dinero es tuyo y lo puedes gastar como quieras, obviamente. El IRS dijo que extenderá su calendario de pagos hasta finales de junio y que —al 27 de mayo de 2020— ya ha enviado más de 150 millones de cheques por todo el país. Además, un proyecto de ley para una segunda ronda de cheques de estímulo por hasta US$1,200 se encuentra en sus primeras etapas de negociación, aunque eso no significa que sea un acuerdo cerrado.

Sin embargo, el proceso de pago no siempre ha sido fácil. Muchos lectores de CNET han comentado situaciones en las que el IRS indicó que sus cheques fueron enviados o depositados hace semanas, pero que no lo han visto todavía. En otro ejemplo, las personas dicen que presentaron su información bancaria utilizando el portal IRS Get My Payment en abril, pero que aún no pueden ver el estado de sus pagos. Si has verificado la herramienta del IRS y no has encontrado las respuestas que estás buscando, aquí te damos algunas razones que podrían estar detrás del retraso.

No recibirás un cheque si no eres elegible

Antes que nada, verifica si eres elegible para recibir un cheque de estímulo por la crisis del coronavirus. Eres elegible si cumples los siguientes requisitos:

Si eres un residente estadounidense soltero y tienes un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) menor a US$99,000.

Si declaraste que eres la jefe de familia y ganaste menos de US$146,500.

Si presentaste una declaración conjunta sin niños y ganaste menos de US$198,000.

Si tienes un hijo menor de 16 años

Si eres residente extranjero que vive y trabaja en Estados Unidos y cuentas con un Número de Seguridad Social (SSN) válido —esto incluye a personas con visas de trabajo como la H-1B, H-2A y la L, y personas protegidas bajo los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección temporal (TPS).

El IRS ha agendado tu pago para más tarde este año

Si bien el IRS ha enviado 152 millones de pagos al 22 de mayo, todavía le quedan más. En abril, el IRS calculó (PDF en inglés) que puede tomar hasta 20 semanas enviar todos los pagos y prioriza el cronograma de pagos enviando cheques a aquellos con los ingresos más bajos primero. Dependiendo de tu ingreso bruto ajustado, pueden pasar semanas y posiblemente meses para esperar, de acuerdo con el plan del IRS.

El IRS empezó a procesar un cheque en papel antes de que pidieras depósito directo

Si el IRS ya se estaba preparando para enviar tu cheque en papel cuando proporcionaste tu información bancaria en línea, aún recibirás tu cheque por correo. El IRS dijo que generalmente puede tomar hasta 14 días recibir el pago en esta situación.

Sarah Tew/CNET

Tu banco ha tenido problemas procesando el depósito

Si tu banco no pudo procesar la transferencia electrónica de dinero del IRS, el pago fue devuelto y el IRS ahora está enviando tu cheque por correo a la dirección más reciente que tiene en el archivo, ya sea de una declaración de impuestos de 2019 o 2018 o de la dirección del Servicio Postal.

El IRS estaba esperando información sobre tu banco



El IRS hizo un gran esfuerzo para que todos los que fueran elegibles para un cheque se registraran para el depósito directo antes del 13 de mayo. El beneficio del depósito directo, dijo el IRS, fue que obtendrías tu cheque más rápido que por correo. Ahora que se venció ese plazo, el IRS dice que comenzará a enviar cheques en papel y tarjetas de débito a aquellos para los que no tiene información bancaria, entre finales de mayo y hasta junio.

La información bancaria que tiene el IRS ya no es válida

El IRS dijo que está utilizando información bancaria de tu declaración de impuestos de 2018 o 2019 para enviar tu pago. Sin embargo, algunos preparadores de impuestos establecen cuentas temporales para que sus clientes reciban sus devoluciones, como una tarjeta de débito prepaga. Si esta es la información que el IRS tiene para ti, la agencia dijo que el pago será devuelto y reprocesado.

Si por alguna razón, la información bancaria que el IRS tiene para ti no es válida, la agencia dice que te enviará tu cheque por correo. El IRS te pide que verifiques la herramienta Get My Payment para recibir actualizaciones sobre tu pago.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Debes usar mascarilla o cubrebocas durante la crisis...

Debes dinero de manutención de hijos



Si estás atrasado en la manutención de tus hijos, el IRS dijo que tu pago puede reducirse o deducirse por completo. Si eso sucede, la Oficina del Servicio Fiscal te enviará un aviso.

Un dependiente no es elegible para un pago

Los padres que no están casados entre sí y no presentan una declaración conjunta no pueden reclamar a un hijo calificado como dependiente. El padre que reclamó a su hijo en su declaración de 2019 puede recibir el pago. Del mismo modo, los estudiantes universitarios dependientes no califican para un pago.

Alguien pudo haberse robado tu cheque



El FBI advierte que los estafadores podrían estar al acecho de tu cheque de estímulo. Si recibes una carta del IRS notificándote que la agencia ya ha enviado tu dinero, con detalles sobre si llegó por correo o directamente a su banco, pero no lo has recibido, la carta incluye información sobre qué hacer para reportar un pago no recibido.

Debes presentar un formulario de no-declarante

Si eres elegible para un pago, pero debido a tus bajos ingresos no tuviste que presentar una declaración de impuestos para 2018 o 2019, es posible que debas usar la herramienta de no declarantes del IRS para brindarle a la agencia tu información. Si crees que ese es tu caso, dirígete al sitio Web del IRS y verifica los requisitos y brinda información básica para obtener tu cheque de estímulo.

Para ayudar a las personas con problemas en sus pagos de estímulo, el IRS dice haber agregado 3,500 representantes telefónicos para responder a tus dudas y preguntas. Sin embargo, esos representantes no podrán ayudarlo con problemas específicos con tu pago.