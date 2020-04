Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Dado que los primeros cheques del estímulo económico de hasta US$1,200 se espera que lleguen a los contribuyentes que califican durante la tercera semana de abril, quienes recibirán este pago podrían ya estarse preguntando cuándo aparecerán sus y si pueden rastrear el estatus de su pago con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Los pagos únicos forman parte del paquete de US$2 billones para ayuda por el coronavirus, el cual está pensado para amainar los efectos económicos causados por el brote de COVID-19. No es claro sin un cálculo saber cuánto tienes derecho a recibir. El monto final dependerá de una línea de tu declaración de impuestos de 2018 o 2019 (la más reciente que tengas). Puedes echar un ojo estos lineamientos o usar esta calculadora para averiguarlo, pero no podrás evitar algo de trabajo.

Otro tema es cuándo recibirías el cheque: el monto aparecerá automáticamente en tu cuenta bancaria o buzón postal (más detalles, abajo). Entonces, si crees que puedes recibir un pago, ¿puedes hacer un seguimiento del estatus de tu pago con el IRS? Esto es lo que sabemos y no sabemos.

(Y si aún no has presentado tu declaración de impuestos y necesitas el reembolso pronto, es una razón por la que deberías presentar tu declaración antes del 15 de abril, a pesar de la extensión de impuestos otorgada).

El cheque del estímulo económico empezará a llegar a mediados de abril

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que los primeros pagos del estímulo saldrían en las próximas dos semanas —más o menos, a mediados de abril— para quienes tengan establecido el depósito directo con el IRS.

El dinero del estímulo llegará ya sea a tu cuenta bancaria, si tienes establecido el depósito directo con el IRS para tus pasadas devoluciones de impuestos, o en el correo postal a la dirección que tengas registrada.

Si quieres establecer el depósito directo para recibir tu pago directamente en tu cuenta bancaria, el IRS dijo que habilitará una herramienta en línea que puedes usar para establecer pagos electrónicos para mediados de abril.

Aunque sabemos cuándo podemos esperar nuestros pagos, lo que no sabemos es cuánto tiempo le llevará al IRS procesar un cheque para cada contribuyente que merece el pago, que puede haber más de 100 millones.

No necesitas suscribirte para recibir el pago

Para recibir los pagos del estímulo, solo necesitas haber presentado una declaración de impuestos en 2018 o 2019. Si no lo has hecho, aún tienes tiempo.

¿Puedo revisar el estatus de mi pago?

Esto aún no es muy claro. Para los reembolsos relacionados con los impuestos federales, el IRS cuenta con una muy buena página para revisar el estatus que te permite saber cómo va el proceso de tu reembolso con solo poner tu número de Seguro Social.

Por ahora, el IRS no tiene una herramienta similar que te permita cotejar el proceso de pago y por ahora no sabemos si la agencia creará una o no.

Estaremos pendientes de la página del IRS dedicada al coronavirus para más detalles durante las próximas semanas y actualizaremos esta historia con nueva información al respecto.