Este es el secreto para dar un celular como regalo

Ya sea que tengas un hijo o hija que finalmente llegó a la edad que consideras apropiada para que tenga un celular, o que tu pareja necesite cambiar su teléfono viejo, la época navideña es perfecta para regalar uno. Pero, en lugar de que actives el teléfono tan pronto como lo compres y arruines tu sorpresa, te compartimos una manera de mantener el teléfono abajo del árbol sin que nadie lo sepa.

Así que, ¿cuál es el secreto?

Pregunta por la 'fecha futura' de activación

Cuando visites la tienda de tu proveedor de telefonía favorito, pregunta por el sistema de activación en fecha futura, y podrás definirla para el día previo (o el mismo día) de tu intercambio de regalos. De esta forma, podrás dejar el teléfono inactivo hasta la fecha que tú decidas, y te da el beneficio adicional de que no tendrás que pagar nada durante los días que tengas el celular envuelto en la caja.

Además, si vas a regalar un teléfono para actualizarle el teléfono a alguien, el que tiene ahora seguirá funcionando hasta que se active el nuevo -- de esta forma, él o ella nunca adivinarán que hay un teléfono nuevo y brillante debajo del árbol.

Cada proveedor de telefonía trabaja de forma diferente, por lo que contactamos a las principales firmas en Estados Unidos para conocer más detalles de sus servicios. Esto es lo que debes tener en mente cuando elijas:

T-Mobile

T-Mobile te ofrece activaciones en fecha futura para actualizaciones y nuevas líneas de servicio hasta por 30 días. Debido a que la línea no estará activa cuando salgas de la tienda, no podrás inscribirte en un Plan de Instalación de Equipo o al servicio Jump On Demand en ese momento. En su lugar, deberás esperar a que se active la línea antes de que puedas registrarte en cualquiera de estos programas de pago.

Pero si tienes varias líneas telefónicas que se cargan a tu cuenta bancaria, podrás inscribirte en un programa de pago utilizando una de las líneas actuales y hacer que el teléfono ingrese en la nueva línea.

Sprint

Sprint pronto tendrá el servicio de activación en fecha futura para nuevas líneas de servicio o actualizaciones de equipo. La facturación del servicio no comenzará hasta la fecha de activación, pero los planes de pago para el dispositivo comenzarán inmediatamente.

AT&T

AT&T también tendrá pronto activaciones en fecha futura de hasta 30 días para nuevas líneas de servicio o actualizaciones. Los pagos mensuales de AT&T Next comienzan en la fecha de activación de la nueva línea de servicio o en la fecha de compra del nuevo modelo.

Verizon

Para nuevas líneas de servicio, Verizon tendrá pronto las activaciones en fecha futura, aunque sólo por siete días. Para las líneas de servicio existentes en las que se actualiza un dispositivo, la empresa moverá la fecha de activación sin ningún tipo de restricción de tiempo. Los cargos, como parte del programa de pago del dispositivo, aparecerán en tu próxima factura.