Capital One: Cómo saber si fuiste víctima del hackeo y qué hacer

Un hackeo a los servidores de Capital One, descubierto a finales de julio, expuso la información personal de más de 106 millones de clientes y solicitantes de tarjeta de crédito del banco estadounidense. El hackeo, que incluye a clientes de Estados Unidos y Canadá, llega después de un acuerdo entre Equifax y la Comisión Federal de Comercio respecto a un hackeo en 2017 que afectó a 148 millones de consumidores.

De acuerdo con Capital One, una hacker tuvo acceso a datos relacionados a las solicitudes de tarjeta de crédito que datan desde 2005 y hasta principios de 2019. Entre los datos vulnerados se encuentran nombres, direcciones postales, fechas de nacimientos, calificación crediticia, datos de transacción, números de Seguro Social y números de cuentas bancarias.

Unos 140,000 números de Seguro Social y 80,000 cuentas bancarias fueron expuestos, según Capital One. También fueron afectados cerca de 1 millón de números de seguro social canadienses. Capital One dijo, sin embargo, que ninguna cuenta de tarjeta de crédito ni credencial de ingreso fue afectada en el ataque.

Capital One dijo que notificará a los clientes y solicitantes de tarjeta afectados en el hackeo, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 30 de julio que ha levantado cargos contra una ingeniera de sistemas en Seattle.

A continuación te contamos cómo saber si fuiste afectado en el hackeo de Capital One y lo que puedes hacer para protegerte.

Cómo saber si se robaron tus datos

Capital One dijo que contactará a los clientes afectados por el hackeo. Si has sido afectado, te llegará un correo electrónico o una llamada de la empresa. Por el momento, Capital One no tiene un sitio Web que te permita revisar si fuiste afectado.

Qué está haciendo Capital One para resolver el problema

Capital One dijo que ha arreglado la vulnerabilidad que aprovechó la supuesta hacker para acceder a la información. La empresa está trabajando con las autoridades para encarar el ataque. Capital One dijo que le ofrecerá a los afectados servicios gratuitos de monitorización de crédito y protección de identidad.

Cómo monitorizar tu reporte crediticio

Si estás preocupado, no tienes que esperar que Capital One te contacte. De hecho, puedes llevar a cabo varios pasos para monitorizar que no se cometa un fraude en tu contra.

Monitoriza tu reporte crediticio. Obtienes un reporte crediticio gratuito al año de las tres mayores agencias de crédito en Estados Unidos: Equifax, Experian y TransUnion. (Ten en cuenta que Equifax se está recuperando de un hackeo que sufrió el año pasado). Cuando recibas el reporte crediticio, pon atención para detectar actividades inusuales, como la aparición de nuevas cuentas que no abriste. También monitoriza tu tarjeta de crédito y tu estado de cuenta bancaria para ver si hay cargos y pagos inesperados.

Suscríbete a un servicio de monitorización de crédito. Selecciona un servicio de monitorización de crédito que vigile constantemente tu reporte crediticio en las mayores agencias y te alerta si detecta alguna actividad inusual. Puedes añadir alertas de fraude que te notifican si alguien está tratando de usar tu identidad para crear crédito. Un servicio de reporte de crédito como LifeLock te puedes costar de US$10 a US$30 al mes, o también puedes optar por un servicio gratuito como Credit Karma. Capital One dijo que brindará monitorización gratuita de crédito y protección de identidad a todos los afectados.

Qué hacer si eres víctima de fraude o robo de identidad

Tan pronto como sospeches que tu identidad ha sido robada, puedes tomar pasos concretos para ponerle fin a los cargos y pagos fraudulentos y empezar a recuperar tu identidad.

Establece una alerta de fraude. Si sospechas que eres víctima de fraude, establece una alerta de fraude en cada una de las agencias de reporte crediticio: Equifax, Experian y TransUnion. La alerta notifica a los acreedores que has sido víctima de fraude y les notifica que deben verificar que eres en realidad tú quien está haciendo solicitudes de crédito bajo tu nombre. El establecer una alerta de fraude no afecta tu calificación crediticia.

Contacta a los departamentos de fraude. Contacta el departamento de fraude cada negocio y empresa de tarjeta de crédito en el que piensas se ha abierto una cuenta en tu nombre o que se ha realizado un pago de forma fraudulenta. Aunque no eres responsable de los cargos fraudulentos a tu cuenta, tienes que reportar la actividad sospechosa tan pronto sea posible.

Congela tu crédito. Si quieres ponerle un alto a cualquier persona que quiera abrir un crédito o pedir un préstamo en tu nombre sin tu permiso, puedes congelar tu crédito. Tendrás que pedir que se te congele tu crédito con cada una de las agencias de reporte crediticio (Equifax, Experian y TransUnion). Para solicitar un nuevo crédito, tendrás que descongelar tu crédito con cada una de las agencias. Puedes pedir que se te descongele el crédito de manera temporal o permanente.

Documenta todo. Conserva copias de todos los documentos, gastos y registros de tus conversaciones acerca del posible fraude.

Elabora un plan de recuperación. La Comisión Federal de Comercio tiene una útil herramienta que te ayuda a reportar el robo de identidad y de cómo recuperarla.

