10 cosas a tomar en cuenta antes de cancelar tu TV por cable

Con la popularidad de los servicios de TV a la carta como Netflix y Hulu, el surgimiento de la televisión en vivo por streaming de Sling TV y DirecTV Now, y una constelación de nuevos y capaces dispositivos, quizás pensarías que es hora de cancelar tu servicio de televisión por cable.

Pero que las cosas parezcan mejor sin TV por cable no significan que sean mejores necesariamente. Incluso hoy, con más opciones que nunca, deshacerte de la TV por cable significa un sacrificio o dos para la mayoría de las personas.

Antes de hacer esa fatídica llamada a tu proveedor de TV por cable, hay varias cosas en que pensar.

(Debes saber que CNET y CNET en Español son propiedad de CBS, que es un proveedor pagado de programación en todos los servicios de cable, satélite y en línea que ofrecen canales CBS, como Showtime, Pop, CBS Sports y The CW, entre otros. CBS también es propietaria y opera su propio servicio en línea, CBS All Access, que mencionamos más abajo).

¿Cuánto cuesta 'solo internet'?

Es muy probable que ya tengas servicio de Internet como parte de un paquete, quizás con servicio telefónico incluido. Por lo general, la compañía de cable es la misma que ofrece la conexión de Internet, y como seguro que no quieren que canceles el servicio de televisión, muchas veces cobran más proporcionalmente por sólo el servicio de Internet.

Si tu paquete tiene un precio de US$110 mensuales, quizás tengas que pagar US$60 por el servicio de internet solamente. Eso significa un ahorro potencial de US$50 por eliminar el servicio de televisión. Pero una vez que te suscribas a nuevo servicio de televisión, ese ahorro se reduce rápidamente.

¿Puedes negociar un mejor precio si amenazas con eliminar el servicio?

¿Recuerdas el precio de US$110? Quizás la compañía de cable está dispuesta a negociar si la llamas para cancelar el servicio. Si te reducen el precio del paquete US$10 o US$20, eso pudiera alentarte a no cancelarlo.

Cuando saques las cuentas, asegúrate de incluir los ahorros de no pagar a la compañía de cable el cargo mensual por alquilar el descodificador. Y si puedes conseguir solo el servicio de Internet de otro proveedor, vale la pena estudiar el precio y usarlo también para negociar.

No te olvides que esos buenos precios (que pueden incluir cosas como "HBO gratis") son por solo unos meses, después de lo cual te comienzan a cobrar el precio normal sin avisar, momento en que tendrás que repetir la negociación si quieres reducir otra vez la factura.

Foto de David Katzmaier/CNET

¿Qué programas y canales miras ahora?

No tener televisión por cable significa que ahora tienes que buscar tus programas y canales favoritos en otro servicio. Haz una lista de lo que realmente miras y busca cómo conseguir ese material, y cuánto te va a costar.

Netflix (US$8 al mes), Amazon (US$99 al año con una suscripción de Prime), Hulu (US$8 al mes o US$11 sin publicidad) y CBS All Access (US$6 o US$10 sin publicidad) tienen muchos programas destacados, y HBO (US$15 al mes), Showtime (US$11) y Starz (US$9) tienen servicio individual. No tienes que suscribirte a todos, pero la mayoría de los que abandonan el servicio tradicional usan por lo menos uno.

Otra opción es un servicio de streaming de varios canales, como Sling TV (que comienza en US$20 al mes), PlayStation Vue (US$30) o DirecTV Now (US$35). Cada uno tiene canales específicos pero los tres fueron creados para reemplazar el servicio normal de televisión por cable a un precio menor.

¿Qué es lo mejor de cualquiera de esos servicios que acabamos de mencionar? A diferencia del cable, puedes cancelar y reactivar el servicio en cualquier momento sin contratos o penalidades. Te puedes suscribir para seguir un programa específico y cancelar el servicio después del último capítulo.

Foto de Sarah Tew/CNET

¿Tienes el dispositivo adecuado?

Ya no necesitarás el descodificador del cable, pero sí algún tipo de dispositivo para ver cualquier de los servicios mencionados. Quizás el app adecuado ya lo tengas en tu televisor Smart, o en la consola de juegos, o quizás tengas que comprar un nuevo dispositivo de streaming como un Roku o Apple TV. Al menos son relativamente baratos (los precios comienzan en US$30) y no tienes que pagar a la compañía de cable todos los meses por el alquiler del aparato. Y en la mayoría de los casos también puedes ver los programas en tu teléfono, tableta o computadora.

¿Tu familia mira mucha televisión en vivo?

Si la respuesta es afirmativa, entonces vale la pena tomar en cuenta uno de esos servicios de televisión en vivo. Pero debes tener en cuenta que cada servicio limita cuantas transmisiones puedes ver a la vez.

El servicio Sling TV, de US, Sling Orange, sólo te permite ver una transmisión a la vez, de manera que si otra persona en la misma cuenta se poner a ver otro programa en otro televisor (o en su teléfono) al mismo tiempo, uno de los dos no funcionará. El servicio Sling Blue (US$25 al mes) permite tres transmisiones simultáneas, DirecTV Now permite dos y PlayStation Vue permite cinco. Servicios como Netflix también cobran por transmisiones simultáneas.

Foto de Sarah Tew/CNET

¿Qué te parece usar una antena?

Casi todos los televisores (con la notable excepción de los Vizio de 2016 con SmartCast) captan señales de televisión abierta, de manera que puedes conectar una antena y ver los programas de cadenas como ABC, CBS, Fox, NBC y PBS. La calidad de la recepción varía mucho en dependencia de donde vivas, y a menos que compres un grabador de video como Channel Master o TiVo Roamio OTA, estás limitado a los programas en vivo.

Sling, DirecTV Now y PlayStation Vue ofrecen transmisión de programas locales en vivo, pero sólo en ciertas ciudades, y no ofrecen PBS y otros canales locales más allá de las cuatro grandes cadenas.

¿Puedes reemplazar el DVR con servicios a la carta?

A menos que te suscribas a PlayStation Vue o compres uno para canales de antena, despídete del grabador digital de video. En el caso de algunos canales de ciertos servicios de streaming quizás no puedas poner el programa en pausa mientras vas a buscar un refresco, y quizás tengas que volver a tener que soportar la publicidad. Eso también significa que no puedes grabar programas para verlos cuando mejor te parezca.

Sin embargo, gracias a los servicios por demanda, quizás no extrañes mucho el DVR. Netflix, Hulu y los demás son casi todos servicios por demanda, de manera que puedes ver los programas en cualquier momento que lo desees. Y los servicios de televisión en vivo como Sling también tienen muchos programas por demanda, y con frecuencias puedes pausar la transmisión y saltarte la publicidad. Por otra parte, es posible que no todos los episodios de todos los programas estén disponibles.

Foto de David Katzmaier/CNET

¿Miras muchos deportes?

Los fanáticos de los deportes son los que tienen la situación más difícil a la hora de eliminar la televisión por cable. Muchos canales dedicados a los equipos profesionales de béisbol y baloncesto se ofrecen solo a los suscriptores de cable, y los paquetes de streaming como MLB.TV no transmiten los juegos locales. Los juegos de la NFL por lo general se trasmiten en las redes locales, pero por general necesitas una antena, un servicio de transmisión de televisión en vivo o CBS All Access (solo para los juegos que se trasmiten por CBS) para poder verlos. ¿Hay alguna excepción? Twitter trasmite gratis los juegos de la NFL los jueves por la noche, incluidos a dispositivos compatibles conectados.

¿Tienes que usar la información de acceso de otra persona?

El secreto, bueno, no tan secreto, de ahorrar dinero en la televisión es compartir la información de acceso a los servicios. Muchas personas que no tienen televisión por cable ven programas por internet con apps como HBO Go y FX Now, con la información de acceso (nombre de usuario y clave) prestados por otra persona, como los padres.

Pero incluso si tus padres te dan permiso, esta práctica puede causar problemas porque va contra los términos de servicio del proveedor, por ejemplo, y el proveedor puede seguir la pista a los accesos múltiples por ubicación. Pero los ahorros son sustanciales, de manera que muchos lo hacen.

Foto de David Katzmaier/CNET

¿Estás listo para más problemas?

Si todo esto parece crear más problemas de los que te daba el servicio de televisión por cable es porque así es. Hoy, ningún dispositivo o servicio ofrece todo lo que recibes de tu paquete de televisión por cable, y suscribirse a diferentes servicios para encontrar los programas que quieres ver es complicado. En nuestra experiencia, el servicio de cable es también más fiable, especialmente para eventos grandes que muchas personas quieren ver a la vez.

Por otra parte, eliminar el servicio de cable se vuelve cada más fácil y barato con cada nueva opción que llega al mercado. Más allá de los ahorros, tienes la libertad de escoger el servicio que quieres, y cancelarlo si no te gusta más, tu programa favorito ya no se trasmite o algo nuevo llega al mercado en otro servicio.

Eliminar el servicio tradicional es cuestión de opciones y puede funcionar muy bien para ti y tu familia, mientras que sepas bien lo que haces.