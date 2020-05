Cómo transferir tus datos de tu teléfono Android a un iPhone

Así que te decidiste y compraste el nuevo iPhone SE, pero el único problema es que todas tus cosas están en tu viejo teléfono Android. Al igual que Samsung y Google facilitaron el cambio de un iPhone a un Pixel o a un Galaxy Note 10, Apple tiene una forma sencilla de transferir todos tus datos a su nuevo iPhone: se trata de una aplicación de Android creada por Apple, llamada Move to iOS.

Este proceso transferirá contactos, historial de mensajes, marcadores de sitios Web, cuentas de correo, calendarios, fotos y videos, y descargará cualquier aplicación de Android que sea gratuita en la tienda de aplicaciones de iOS. En nuestras pruebas, este proceso funcionó muy bien con teléfonos con Android 9 o anterior. Intenté que funcionara en teléfonos con Android 10, pero los teléfonos no se conectaron entre sí.

Por un lado, me imagino que muchas personas están actualizando teléfonos más antiguos con versiones anteriores de Android. Pero por otro lado, para cuando leas esta nota, tal vez Move to iOS funcionará con Android 10. Nos comunicamos con Apple pero aún no hemos recibido respuesta.

Transfiere datos desde Android 9 o anterior

Como estamos transfiriendo datos, lo primero que debes hacer es cargar la batería de ambos teléfonos. Una vez que las baterías estén cargadas, conecta tu teléfono Android a una red Wi-Fi.

Si usas Chrome en tu teléfono y deseas transferir tus marcadores, asegúrate de que la aplicación esté actualizada antes de comenzar el proceso de transferencia.

Patrick Holland/CNET

Después de esto, enciende tu nuevo iPhone y sigue las instrucciones hasta que llegues a la pantalla de Apps & Data. Elige Move Data from Android para mover tus datos desde Android.

En tu teléfono Android instala Move to iOS desde la tienda Google Play y abre el app. De vuelta en tu iPhone, toca Continuar en la pantalla de Move from Android. Debes ver aparecer un código de 6 o 10 dígitos.

Apple

Regresa a tu teléfono Android y toca Continuar en la pantalla Mover a iOS y luego lee los Términos y condiciones y presiona Aceptar. En la pantalla Buscar tu código, toca Siguiente en la esquina superior derecha. Luego, ingresa el código de 6 o 10 dígitos cuando se te indique.

A continuación, en tu dispositivo Android, selecciona el contenido que deseas mover a tu iPhone en la pantalla Transferir datos y toca Siguiente.

Este proceso puede llevar un tiempo, por lo que te recomiendo comenzarlo antes de acostarte o en otro momento cuando no estés usando tu teléfono por un tiempo. Ten en cuenta que, incluso si tu teléfono Android indica que el proceso se ha completado, deja ambos teléfonos solos hasta que la barra de carga finalice en tu iPhone.

A continuación, sigue los pasos en pantalla para finalizar la configuración de tu iPhone. Una vez completada la transferencia, descarga todas las aplicaciones gratuitas que coincidan en la App Store. Finalmente, asegúrate de que todo tu contenido se transfiera navegando por tu galería de fotos.

Cualquier música, libro o PDF en tu dispositivo Android deberá ser movido manualmente. Pero puedes descargar todo esto desde tu teléfono Android con la aplicación Android File Transfer en Mac o PC. Luego puedes agregarlos a iTunes y sincronizarlos con tu iPhone o cargarlos en iCloud Drive.

Si estás transfiriendo desde Android 10 o superior

Si estás usando un teléfono con Android 10 y lo estás transfiriendo a un iPhone, te recomiendo probar Move to iOS. Si no funciona, hay aplicaciones de terceros para Mac y PC que deberían hacerlo posible. Uno de ellos es un app llamado AnyTrans.

Por último, si estás muy involucrado en el ecosistema de Google, no hay necesidad de abandonarlo cuando te cambias a un iPhone. Hay docenas y docenas de aplicaciones de Google para iOS que incluyen: Google Chrome, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Maps, Google Photos, YouTube, Google Play Music, Google Play Books y Google Play Movies.