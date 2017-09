7 ajustes que debes cambiar desde ya en iOS 11

iOS 11 agrega una gran cantidad de nuevas funiones y ajustes de interfaz a tu iPhone (e incluso más cambios para tu iPad). Esto es lo primero que debes activar después de actualizar tu iPhone al nuevo sistema operativo.

No molestar mientras manejo

El enviar mensajes de texto mientras manejas es fatal. Todos los sabemos, y aun así pocos conductores se pueden resistir al llamado de un nuevo mensaje. Qué mal que los teléfonos inteligentes no sean lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estás manejando y puedas enviar respuestas automatizadas a tu nombre.

Pero iOS 11 integra ahora una función llamada No molestar mientras manejo, que está integrada en los mismos ajustes de No molestar. Puedes activarla si vas a Configuración > No molestar. Puedes configurarla para que se encienda automáticamente cuando el teléfono detecte que estás conduciendo, cuando estás conectado al Bluetooth de tu automóvil o manualmente. (Para este último, sugiero agregar el botón No molestar mientras conduces al nuevo Centro de control.) También puedes editar el mensaje de respuesta automática que se envía a cualquier persona que te envía un mensaje de texto mientras estás conduciendo.

Matt Elliott/CNET

Personaliza el nuevo Centro de Control

El Centro de Control recibió un cambio de imagen con iOS 11. Todos tus accesos directos ahora encajan en un solo panel y puedes personalizar tus apps y el orden en que aparecen. También hay funciones ocultas para muchos botones del Centro de Control que se pueden acceder a través de una pulsación larga o Force Touch. Lee más en Cómo personalizar el nuevo Centro de Control.

Matt Elliott/CNET

Revisa tu almacenamiento

Apple conoce el dolor que sientes cuando tu iPhone te dice que te estás quedando corto en el espacio y ofrece algunas nuevas maneras de ayudar a administrar tu espacio de almacenamiento. Dirígete a Configuración > General > Almacenamiento de iPhone y verás una gráfica útil que ilustra cuánto espacio te queda y qué es lo que más está ocupando memoria.

Debajo de eso, hará algunas recomendaciones sobre cómo ahorrar almacenamiento, incluyendo la nueva capacidad para descargar aplicaciones no utilizadas. Con esta opción activada, iOS 11 eliminará las aplicaciones que no has usado en un rato cuando se está agotando el espacio de almacenamiento. No te preocupes, iOS 11 guardará todos los datos y documentos asociados con dicha aplicación para que puedas elegir justo donde lo dejaste cuando los reinstales.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Revisa el formato del archivo

Uno de los grandes cambios de iOS 11 sirve para ahorrar espacio de almacenamiento. Apple usará un nuevo formato de archivos para fotos y videos que da como resultado archivos de tamaño más pequeño. Las fotos ahora usarán el formato HEIF y los videos el formato HEVC.

En el beta de iOS 11, mi teléfono no se cambió a los nuevos formatos por defecto. Tienes que ver la configuración de tu iPhone para hacer fotos y videos yendo a Ajustes > Cámara > Formatos y elegir Eficacia Alta (High Efficiency) para usar los nuevos formatos HEIF y HEVC o elegir Más compatible para seguir usando los formatos JPEG y H.264.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Encuentra el app de Archivos

iOS finalmente ha añadido un sistema para la gestión de archivos donde puedes ver todos tus archivos en un solo lugar en vez de tener que hallarlos en diferentes apps. El nuevo app de Archivos (Files) te permite gestionar los archivos guardados en iCloud Drive y los que tengas en otros servicios de la nube como Dropbox y Google Drive.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Nuevos ajustes para los servicios de ubicación

iOS 11 le ha quitado el control a los desarrolladores de cuándo y cómo los apps pueden acceder a tu ubicación, y te lo ha dado a ti. Los desarrolladores ya no pueden ofrecer opciones de monitorización como Siempre o Nunca. Ahora, podrás elegir Mientras uso el app (While Using the App), les guste o no a los desarrolladores. Ve a Ajustes > Privacidad > Servicios de ubicación y ajusta la configuración para todos tus apps que usan los servicios de ubicación.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Configura Apple Pay

Si aún no usas Apple Pay, iOS 11 te puede ayudar a comenzar. Con iOS 11, podrás usar la nueva función de Apple Pay para hacer pagos entre amigos (tipo Venmo). La próxima vez que tengas que dividir una cuenta de restaurante, podrás usar el app de Mensajes. Ve a Ajustes > Wallet y Apple Pay y añade una tarjeta de crédito o débito para comenzar a usar esta función.