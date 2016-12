Este botón te dice si tu tienda favorita ofrece reembolsos

Agrandar Imagen Foto de Rick Broida/CNET

Dinero gratis.

Eso es realmente lo que te ofrece un sitio de reembolsos, lo que en inglés se conoce como "cash-back". Se trata de ofertas de reembolsos en efectivo que simplemente no podrías conseguir de otra manera. Gasta US$100 en una tienda que ofrezca 6 por ciento de reembolso y listo: acabas de ahorrarte US$6. No es una fortuna, pero si te encontraras US$6 tirados en la acera, te pararías a recogerlos, ¿verdad?

Si esto tiene un inconveniente, es el pequeño esfuerzo extra que normalmente se requiere: visitar una tienda en línea, decidirte a comprar algo, dirigirte al sitio de reembolso y ver si hay alguna promoción disponible. Si es así, vas a esa página, haces clic para dirigirte de regreso a la tienda, y luego completar el proceso de pago.

No es lo que yo llamaría un sufrimiento, pero definitivamente hay una opción más rápida y sencilla: el Botón de Reembolso, conocido en inglés como Cash Back Button. Disponible para Chrome, Edge, Firefox y Safari, esta extensión para navegador te notifica de manera instantánea si existe la opción de reembolso a través de Ebates para la tienda que estés visitando.

Esto es algo nuevo, pero tampoco tan nuevo: Ebates solía tener algo similar en forma de una barra de herramientas, pero resulta que la gente detesta las barras de herramientas; por tanto, se les ocurrió algo un poco menos estorboso.

Una vez instalado, simplemente ingresa una vez para vincular el botón con tu cuenta de Ebates. Luego sigue haciendo lo mismo que todos los días. Cada vez que llegues a una tienda o la página de un producto donde haya un cupón de reembolso disponible, la extensión te mostrará un gran botón con el porcentaje del reembolso. Cuando hagas clic para activarlo, la página se refrescará, en cuyo punto puedes completar la compra.

Así que la extensión no sólo te informa cada vez que haya un reembolso disponible en Ebates (hay muchos que me habría perdido si no tuviese el botón), sino que además te ofrece una manera mucho más rápida de activar el rastro de los Ebates. Es una ganga por donde lo veas.

Ya sea que apenas vayas a comenzar a usar los servicios de reembolsos o que ya seas usuario de Ebates, el botón de Cash Back es una adición obligada a tu navegador.