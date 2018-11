Es apenas octubre pero eso no ha detenido que empiece a carburar toda la emoción por Black Friday o Viernes Negro -- como se le conoce al viernes, 23 de noviembre.

Para aquellos que no lo sepan, el Viernes Negro es como se le denomina al día después de Acción de Gracias, y es el feriado que da comienzo oficial a la época de compras navideñas. Aquí te damos algunos consejos para evitar las ofertas falsas y saber cómo aprovechar al máximo las mejores:

1. Todos los días es Black Friday

Esto básicamente significa que en cualquier día puedes comprar una bocina Bluetooth por US$10, un reloj inteligente Samsung Gear Fit 2 reacondicionado por US$70, una portátil HP Specter x2 por menos de US$400, o un dron controlado por gestos pore US$24.

Por supuesto, Black Friday saca un volumen mucho mayor de ofertas, pero las ofertas en sí no siempre superan lo que compartimos en esta columna todos los días. Y si lo hacen, es a menudo por sólo unos pocos dólares. En pocas palabras: no te dejes atrapar por el frenesí del Viernes Negro. Si hay algo que quieres comprar y ves en oferta mucho antes del Black Friday, cómpralo.

Si te pierdes una buena oferta en Viernes Negro, no te preocupes: las posibilidades son buenas, lo verás de nuevo en poco tiempo.

2. Haz la tarea

Supongamos que estás buscando un nuevo televisor. Has oído que el Viernes Negro rutinariamente trae buenas ofertas de televisores, lo cual es verdad. Así que cuando llega el gran día, ¿cómo decidir si vale la pena estar de pie en la cola fuera de una gran tienda a las 4 a.m.?

Haz tu tarea. Y un gran lugar para comenzar es en el sitio de historial de precios Camelcamelcamel, que muestra los altos y bajos históricos para casi todos los productos que Amazon vende. También échale in vistazo a Slickdeals Price Tracker, que proporciona un historial de precios básicos para varias docenas de tiendas; sólo pega la URL del producto.

Cuanto más sepas sobre el historial de precios de cualquier producto, mejor preparado estarás el Viernes Negro. Sólo ten en cuenta que esas historias no siempre incluyen artículos actualizados, que con frecuencia resultan ser incluso mejores ofertas.

3. No descartes los productos reacondicionados

El Viernes Negro es casi siempre sobre nuevos productos. No nuevos necesariamente en el mercado, pero sí en una condición nueva. Y eso tiende a distraer a los compradores de ofertas potencialmente mejores en la forma de artículos restaurados o reacondicionados.

Los productos de Apple son un gran ejemplo. El Viernes Negro es a menudo el único día del año en el que Apple descuenta Macs, iPads y similares, aunque a menudo verás ofertas especialmente buenas de Best Buy y Walmart. Pero incluso esas ofertas no suelen coincidir con lo que puedes obtener en productos reacondicionados de Apple.

No estoy diciendo que debes elegir siempre lo renovado sobre lo nuevo, solamente que no debes pasar por alto los productos reacondicionados en tu búsqueda.

4. Busca anuncios 'filtrados' de las tiendas

Una de las razones por las que no me fascina el Viernes Negro es que ya no es divertido como antes. En los últimos años, casi todas las tiendas (en línea y al por menor) han "filtrado" sus anuncios para el Viernes Negro de antemano, a veces incluso semanas antes. Para un cazador de gangas, esto es realmente una cosa buena, ya que le ayuda a planificar con anticipación. Pero también significa que el 24 de noviembre no habrá sorpresas.

Cuando estés listo para estudiar todos esos anuncios, dirígete a sitios como Bfads.net y Blackfriday.com. Sólo asegúrate de que no te vayas a quedar inmerso en sitios como "Noviembre Negro" de Newegg, que no es más que una lista de ofertas diarias/semanales. Lo mismo ocurre con la oferta de un solo día de Sam's Club, programada para el 12 de noviembre. Es demasiada faramalla.

5. No te olvides de los apps de cash-back

Pssst: Hay una forma de ahorrar aún más dinero en Black Friday (y hasta en Cyber Monday, y cualquier día de compras del año). Usa un servicio de cash-back. Los servicios de cash-back te reembolsan un porcentaje del precio final de compra.

BeFrugal, Dosh, Ebates, Honey y TopCashback son algunos de los servicios que te conseguirán más descuentos en muchas sino en la mayoría de las tiendas (la mayoría son tiendas digitales, pero también funciona en algunas tiendas físicas). Dosh, en especial, es una buena opción y el app móvil de Ebates sirve para las compras en tiendas físicas.