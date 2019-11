Nintendo Switch Lite a US$175, audífonos gratis: Las ofertas Black Friday 2019

Si estabas esperando una buena oferta en la MacBook Air para sumergirte de lleno en las ofertas de Black Friday, no esperes más. Amazon actualmente ofrece el precio más bajo a la fecha para esta laptop. Además, la mayoría de las comerciantes están lanzando ofertas muy tentadoras en una variedad de productos, como:

Este también es el momento propicio para obtener grandes descuentos en el Fitbit Vera, Sonos One y paquetes para la Xbox One y PS4. Por otro lado, Amazon sigue ofreciendo un sólido descuento en los AirPods Pro

A medida que se acerca Black Friday, monitorizamos todas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday y hasta principios de diciembre. Para hacerte la vida más fácil, aquí escogemos lo mejor de lo mejor, es decir, ofertas que consideramos que valen la pena.

Best Buy está ofreciendo la tableta de Apple a este precio superdescontado. Target tiene la misma oferta, pero se activa el 28 de noviembre. Ten en cuenta que debes ser miembro del programa My Best Buy para beneficiarte de este precio.