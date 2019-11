AirPods por US$134, Instant Pot a US$49: Las ofertas Black Friday 2019

Black Friday ha empezado oficialmente en la mayoría de tiendas y aquí estamos reuniendo las mejores ofertas que hemos encontrado. El festival de ofertas de Walmart ha iniciado con algunos de los mejores descuentos que hemos visto en productos de primera, como la Instant Pot por US$49. Y casi cualquier Amazon Echo, Fire y Kindle está disponible a un gran descuento en Amazon, que de hecho tiene los AirPods en oferta por US$134, y uno de los mejores televisores de 65 pulgadas por US$400 menos.

A medida que avanza Black Friday, monitorizaremos todas las ofertas de Viernes Negro y Cyber Monday desde ahora hasta principios de diciembre. Para hacerte la vida más fácil, aquí escogemos lo mejor de lo mejor, es decir, ofertas que consideramos que valen la pena.

Lee más:

Best Buy está ofreciendo la tableta de Apple a este precio superdescontado. Target tiene la misma oferta, pero se activa el 28 de noviembre. Ten en cuenta que debes ser miembro del programa My Best Buy para beneficiarte de este precio.