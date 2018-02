Antes de leer esta descripción general de algunas alternativas de criptomonedas, consulta nuestros dos primeros artículos de esta serie, Lo que debes saber del Bitcoin y El precio del Bitcoin.

Bitcoin fue la primera. Desde su lanzamiento en 2009, se ha convertido en la criptomoneda más famosa, intercambiada y valiosa. Pero no es la única que juega en la ciudad.

Litecoin la siguió en 2011. Creada por Charles Lee, un ingeniero que después ayudó a construir Coinbase ––el mercado de criptomonedas más grande–– Litecoin está basada en el mismo código que bitcoin pero con algunos ajustes diseñados para abordar dos de las limitaciones de su predecesor: velocidad de transacción y acceso al proceso de minería.

Y en 2015, Ethereum hizo su debut incorporando la premisa básica de blockchain de Bitcoin, pero la velocidad de transacción más rápida que tiene Litecoin y, agregando algunas de sus propias sorpresas ––incluyendo la capacidad de procesar pequeños pedazos de código, llamados 'contratos inteligentes'––, además de que llegó con su propia red virtual persona-a-persona, a diferencia de los servidores dedicados o una plataforma de minería.

Ripple

El soporte de Coinbase para bitcoin, litecoin y ethereum ––así como el de Bitcoin Cash, una nueva rama de la blockchain de Bitcoin creada en agosto de 2017–– ayudó a que estas criptomonedas se mantuvieran como las más visibles y mejor capitalizadas. Para completar la dinámica lista de las 10 criptomonedas de mayor capitalización en el mercado, se encuentran algunas bien establecidas y otras nuevas que recién llegaron como ripple, cardano, neo, stellar, eos e IOTA.

Con el objetivo de presentarte algunos de los principales conceptos que prevalecen detrás de la creciente población de criptomonedas, daremos un vistazo más cercano a las tecnologías detrás de litecoin y ethereum, cómo se comparan con bitcoin y qué aporta cada una a la mesa para posibles inversionistas, mineros de datos y operadores.

Litecoin 101

Litecoin está estrechamente basada en bitcoin ––están creadas con el mismo código subyacente–– pero con algunos ajustes distintivos. La diferencia central es que litecoin se extrae utilizando el algoritmo Scrypt, que se basa en cálculos matemáticos que son más simples que los utilizados por el algoritmo SHA-256 de la bitcoin. Como resultado, en contraste con los equipos de minería especializados, costosos y de alta energía que se requieren para minar bitcoin, puedes extraer litecoin con una laptop o una PC decente, especialmente si está truqueada con una potente tarjeta gráfica.

Litecoin

Y como Scrypt es matemáticamente menos complejo que SHA-256, la extracción de litecoin es mucho más rápida que la minería de bitcoin. Un bloque de litecoin toma sólo 2.5 minutos para formarse, en comparación con los 10 minutos que toma se toma un bloque de bitcoin. Por lo tanto, las transacciones de litecoin también son más rápidas de procesar y confirmar.

Ethereum 101

Al igual que litecoin, se basa en el mismo concepto fundamental de blockchain como la bitcoin, con bloques y adiciones, pero ethereum agrega su propio toque distintivo. Fundada en 2014 a través de una oferta inicial de monedas, ethereum se ve a sí misma como "una infraestructura global compartida enormemente poderosa" que, además de servir como moneda digital, ejecuta aplicaciones especiales llamadas "contratos inteligentes".

Esta red informática colectiva y distribuida, llamada "máquina virtual ethereum", puede, en cierto sentido, alquilarse. Los participantes que consumen potencia informática pagan con tokens, llamados ether; aquellos que contribuyen con el poder de procesamiento pueden ganarlos. Por supuesto, los compradores y vendedores pueden simplemente intercambiar ether independientemente de estas actividades.

Considere que la minería de bitcoins es similar a la de miles de chefs que compiten febrilmente para preparar un plato nuevo y extremadamente complicado ––y sólo el primero en ofrece una versión perfecta de él recibe el pago. En la cocina de ethereum, los mineros sirven como el propietario del restaurante, compensado por proporcionar la infraestructura para que los chefs Ether puedan inventar nuevos tipos de cocina.

De hecho, un grupo de empresas y universidades ha formado una organización sin ánimo de lucro expresamente para legitimar ethereum; promoverlo como una plataforma de código abierto y no como una empresa comercial per se; y desarrollar y soportar aquellas aplicaciones que se ejecutan en él. Y estas no son startups pasajeras, estamos hablando de importantes jugadores de tecnología como Intel y Microsoft y gigantes financieros como JPMorgan y Credit Suisse.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué es 'blockchain'? CNET en Español explica

¿Cuál criptomoneda es la más valiosa?

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más visible y comercializada con mayor frecuencia. Después de un notable despegue en noviembre de 2017, alcanzó apenas los US$20,000 a finales de diciembre de 2017, y luego de mantenerse en US$15,000 por algunas semanas, perdió otro 50 por ciento de su valor después de que los reguladores surcoreanos públicamente expresaron la prohibición de estas monedas. El precio de litecoin, a veces conocido como la 'plata' para el "oro" de bitcoin, siguió una tendencia de valuación similar a la de bitcoin y ahora ronda los US$160. Aunque las tres monedas han aumentado en valor durante los últimos 12 meses, ethereum ha trazado su propia ruta de comportamiento, aumentando su valor en junio de 2017 y superando los US$1,000 a principios de enero de 2018.

¿Cuál es mejor para ti?

Si solo fuera así de fácil. Nadie sabe si alguna criptomoneda aumentará su valor ––o incluso se mantendrá dentro de un año (aunque creemos que las que se describen en este artículo lograrán ambas cosas). Ninguna de ellas está regulada (todavía) y sólo las personas con la mayor capacidad de riesgo deben ingresar al mercado de criptomonedas. Dicho esto, hay diferencias significativas entre estas tres que podrían usarse para formar una base racional para invertir o explorar en una en lugar de otra.

Bitcoin es la opción de moda. Si estás buscando una criptomoneda que tenga la ventaja de hacerte ver como el primero en tenerla, una visibilidad popular inigualable y tener una capitalización de mercado más alta, es obvio. En el lado negativo, ahora es casi imposible lograr rentabilidad pero, después de haber aumentado más de 1,000 por ciento en el último año, podría haber gastado la mayor parte de su potencial de crecimiento. (Esto es discutible. Nadie sabe nada).

Litecoin ofrece sus propias ventajas. Su creador es una entidad conocida y activa en la comunidad de criptomonedas. Tiene una capacidad para transacciones más rápidas ––una ventaja potencial en sí misma, que también proporciona un conjunto de opciones de usos diferentes que bitcoin. Además, todavía ofrece el potencial de rentabilidad, a diferencia de bitcoin.

Ethereum tiene el respaldo de algunos grandes nombres ––lo que podría ser un beneficio o una desventaja, según tu opinión sobre el complejo sector financiero. Tiene el potencial del valor intrínseco como Litecoin o Bitcoin, pero también aplicaciones comerciales más obvias. Y, como Bitcoin, ha detonado cientos de otras monedas que se han creado utilizando su tecnología blockchain subyacente.

Independientemente de cuál te parezca más atractiva, haz tu propia investigación antes de invertir en cualquiera de estas criptomonedas.

