Batería del iPhone: 3 problemas comunes y cómo solucionarlos

¿Está tu iPhone perdiendo agilidad con la edad? O, ¿está la batería drenándose más rápido? Una de las primeras señales de edad de un iPhone es que su batería ya no retiene la carga por tanto tiempo como antes. Y, claro, también podrías experimentar un extraño comportamiento de la batería en un iPhone relativamente nuevo, en el que la batería muere antes de que alcance 0 por ciento de carga.

Estos son tres problemas comunes de la batería — corta duración de batería, se apaga de forma inesperada y se recalienta cuando se está cargando — y cómo solucionarlos.

La batería muere rápidamente

Existen varias razones por las que la batería de tu iPhone se drena más rápido de lo usual. El primer paso para averiguar por qué pasa esto es dirigirte a Settings (Ajustes) > Battery (Batería). Debajo de Battery Usage (Uso de batería), puedes ver una list de tus apps y ver cuánta batería consume cada uno en las últimas 24 horas o 7 días. Si puedes vivir sin un app que consume mucha batería, entonces, bórralo.

Antes de borrar un app, asegúrate de leer la letra chica y ver si debajo de su nombre en la lista antes mencionado puedes ver mencionado Background Activity (Actividad en segundo plano) o Background Location (Ubicación en segundo plano). Un app puede estar consumiendo más de su cuota de batería porque se está actualizando continuamente en el fondo o está constantemente solicitando tu ubicación. En el primer caso, vete a Settings (Ajustes) > General > Background App Refresh (Actualización en segundo plano) y puedes inhabilitar esta función en todos los apps o lo puedes hacer aplicación por aplicación. En el segundo caso, dirígete a Settings (Ajustes) > Privacy (Privacidad) > Locations Services (Localización), y puedes inhabilitar de manera general o app por app.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

También he leído que la gente experimenta una mejor vida de la batería de su dispositivo al desactivar "Hey Siri" porque eso significa que tu iPhone no te está escuchando siempre, listo para servirte una vez articules esas dos palabras. Para inhabilitar esta función, dirígete a Settings (Ajustes) > Siri y desliza el interruptor a la posición "off" en Permitir "Hey Siri".

Apagones súbitos

Este es un problema cuya causa es más difícil de determinar: tu iPhone muere antes de que la batería alcance 0 por ciento de carga. He leído consejos acerca de cómo calibrar la batería de tu iPhone al dejarlo drenar todo y luego cargarlo hasta el máximo, 100 por ciento. Sin embargo, nunca vi que este tipo de calibración ayude. En su lugar, sugiero que sigas este proceso:

1. Revisa si hay una actualización de software

Quizá exista una nueva versión de iOS que sea mejor con tu iPhone y su batería. Vete a Settings (Ajustes) > General > Software update (Actualización de software).

2. Restablece la configuración de fábrica

Si estás ejecutando la más reciente versión de iOS, entonces deberás darle un toque al botón de restablecer y empezar desde cero. Puedes intentar restablecer tu iPhone a una copia de respaldo reciente que has hecho en iTunes o iCloud. Si esto no funcione, entonces tendrás que realizar un restablecimiento de fábrica. Es un dolor de cabeza tener que empezar desde cero, pero al menos tus compras de apps estarán disponibles en la tienda App Store, y los podrás reinstalar de forma gratuita. Para realizar un restablecimiento de fábrica, dirígete a Settings (Ajustes) > General > Reset (Restablecer) y luego dale un toque a Erase All Content and Settings (Borrar contenido y configuración).

3. Dirígete al Genius Bar

Si los problemas de batería persisten aun cuando realizaste un restablecimiento de fábrica, entonces es hora de que visites el Genius Bar más cercano o enviar tu teléfono para que lo reparen. Apple podrá realizar análisis del teléfono para ver si se trata de un problema de hardware con tu teléfono. Puedes leer sobre la garantía de batería de Apple e iniciar una solicitud de reparación aquí.

En mi caso, las temperaturas extremas son usualmente las responsables de que mi iPhone se apague súbitamente. Vivo en New Hampshire, en la costa este de Estados Unidos, donde los inviernos son muy fríos y los veranos son muy calurosos. Cuando esquío o paseo a mi perro en un día helado de enero, mi iPhone se apaga. Lo mismo pasa cuando dejo al teléfono directamente bajo el Sol. Apple recomienda que mantengas tu teléfono en un rango de temperatura entre 32 grados y 95 grados Fahrenheit; de 62 a 72 grados es el mejor rango.

Mi teléfono se recaliente cuando se carga

¿Te acuerdas del cargador de marca desconocida que compraste en una farmacia? Te pudo haber costa una fracción del precio que hubieras pagado por un cargador de marca Apple, y puede venir en un color divertido. Pero tu iPhone se recalienta a una temperatura preocupante cuando se le conecta a un cargador barato. Entonces es hora de buscar el cargador que vino con tu iPhone o encontrar un reemplazo adecuado. No tienes necesariamente que comprar uno de Apple, pero Apple recomienda que uses solamente accesorios de terceros certificados que tienen el logo de Made for iPhone/iPad/iPod en su empaque.