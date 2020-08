Ayuda para la renta: Lo que se sabe sobre el alivio de alquileres por coronavirus

Angela Lang/CNET

A partir del 31 de julio, todos los beneficios brindados por la Ley CARES han desaparecido. El Congreso de Estados Unidos está trabajando en otro proyecto de ley de recuperación económica que concedería otro cheque de estímulo. A pesar de ello, los alquileres se tienen que pagar. Hasta el 40 por ciento de los inquilinos de Estados Unidos se encuentran en riesgo de perder sus hogares si la moratoria de desalojos establecida por la Ley federal CARES no es extendida o renovada, según un análisis realizado por Statista estado por estado.

Se calcula que la Ley CARES permitió que 23 millones de familias estadounidenses (cerca de un tercio de todos los inquilinos del país) pudieran permanecer en sus hogares durante la recesión ocasionada por la pandemia de coronavirus. Pero ahora los avisos de desalojo están legalmente permitidos y los desalojos pueden comenzar a partir del 24 de agosto.

El 28 de julio, los demócratas del Congreso presentaron una legislación para abordar el problema de los desalojos, pero se trata de la cuarta iniciativa demócrata y las tres anteriores nunca llegaron a ser sometidas a votación. El proyecto de ley de estímulo de la Ley HEALS, que los republicanos del Senado presentaron esta semana, incluye una nueva ronda de cheques de estímulo, pero no menciona ninguna ayuda para evitar el desalojo de inquilinos. Sin una prohibición a nivel federal, los defensores de la vivienda advierten que podría producirse un "tsunami de desalojos".

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el presidente Donald Trump indicaron que se está preparando una extensión a corto plazo de la prohibición federal de desalojo. Mientras tanto, según se informa, algunos propietarios ya han solicitado desalojos en abierta violación de la ley, pues lo hicieron incluso antes de que venciera el plazo de protección.

¿Qué pasará con los inquilinos? A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre los desalojos, las leyes de protección y qué recursos puedes utilizar para solicitar a tu arrendador una reducción del alquiler o una prórroga para el pago. Toma en cuenta que esta nota se actualiza con frecuencia a medida que va cambiando la situación. El objetivo es brindarte una visión general de las cosas, no asesoría financiera.

¿Qué sucederá ahora que la protección contra desalojos ha terminado?



La Ley federal CARES, aprobada en marzo, prohibió temporalmente los desalojos y los cargos por pagos atrasados hasta el 25 de julio. También exigió un aviso con 30 días de anticipación antes de cualquier desalojo.

Si vives en una propiedad cubierta por la Ley CARES, los propietarios ahora pueden pedirte legalmente que te mudes y comenzar a cobrarte cargos por pagos atrasados, pero lo más pronto que pueden presentar legalmente una orden de desalojo para forzarte a dejar la propiedad es el 24 de agosto. Siempre y cuando el Congreso apruebe una prórroga o renovación de la prohibición de desalojos antes del 24 de agosto —lo que parece probable—, los inquilinos que están atrasados en sus pagos de alquiler deberían poder permanecer temporalmente en sus hogares.

¿La suspensión de desalojos del 24 de agosto es aplicable en mi caso?



La Ley CARES protegió solo alrededor de un tercio de las propiedades de alquiler en Estados Unidos: en específico, aquellas que recibieron fondos federales o fueron financiadas mediante un programa federal como Fannie Mae o Freddie Mac. No está claro si el Congreso ampliará el alcance de las propiedades cubiertas por la ley.

Aquí es donde se complican las cosas: Si tu arrendador es dueño absoluto de tu edificio o financió la propiedad sin acudir a alguno de los varios programas federales que garantizan la mayoría de las hipotecas y además no recibe asistencia del gobierno, como dinero de la Sección 8 (de la Ley de Vivienda), la Ley CARES no es aplicable en tu caso.

Para aquellos inquilinos de viviendas unifamiliares o apartamentos en edificios con cuatro unidades o menos, será difícil averiguar si esta ley, o alguna ley similar, es aplicable. Pero si vives en una propiedad multifamiliar con cinco unidades o más, existe una herramienta publicada por la National Low Income Housing Coalition (Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos) diseñada para decirte si la propiedad donde vives está cubierta por la Ley CARES. Simplemente ingresa tu código postal y desplázate por la lista de propiedades para ver si aparece la tuya. (En nuestro caso, buscar en la página no nos funcionó).

Sin embargo, hay un detalle más al que debes prestar atención. El hecho de que tu edificio no aparezca en la lista no significa necesariamente que no estés cubierto por la ley: la herramienta en línea solo rastrea propiedades con cinco o más unidades, y es posible que ni siquiera cubra todas esas propiedades. Por lo tanto, si alquilas una casa unifamiliar o un apartamento en un edificio con cuatro unidades o menos, es posible que no figure en la lista, aun si la propiedad está cubierta por la Ley CARES.

Averigua cuál es la situación de la protección contra desalojos en tu estado

La mayor parte de las prohibiciones de desalojo a nivel estatal ya han expirado o lo harán pronto, y muchas de ellas sin un reemplazo a la vista. Michigan, por ejemplo, dejó que su moratoria de desalojo caducara, al igual que otros estados. De hecho, varios estados nunca prohibieron los desalojos en primer lugar.

Para ayudarte a conocer la situación de la protección contra desalojo en tu estado, el sitio de servicios legales Nolo.com mantiene una lista actualizada de las disposiciones estatales contra desalojos (en inglés).

Si ya eres un inquilino moroso o sabes que lo serás pronto, puedes consultar a un abogado para comprender mejor cómo se aplican las leyes de tu área a tu situación. Legal Aid ofrece abogados de manera gratuita a clientes que califiquen y necesiten ayuda en materia civil, como desalojos; puedes localizar la oficina de Legal Aid más cercana utilizando esta herramienta de búsqueda.

Herramientas en línea que pueden ayudarte a encontrar recursos

El sitio Web sin fines de lucro 211.org pone en contacto a quienes necesitan ayuda con servicios comunitarios esenciales en su área. Recientemente, creó un portal de asistencia para la pandemia. Si tienes problemas con tu presupuesto de alimentación o para pagar tus facturas de vivienda, puedes usar la herramienta de búsqueda en línea de 211.org o marcar 211 en tu teléfono para hablar con alguien que pueda ayudarte.

Otra organización sin fines de lucro, JustShelter.org, pone a los inquilinos en situación de desalojo en contacto con organizaciones locales que pueden ayudarlos a permanecer en sus hogares o, en el peor de los casos, a encontrar vivienda de emergencia.

El chatbot de servicios legales en línea de DoNotPay recientemente agregó una herramienta de alivio financiero para coronavirus que, según la compañía, identifica cuáles de las leyes, ordenanzas y medidas que cubren temas de alquileres y desalojos se aplican en tu caso, según tu ubicación.

DoNotPay es un servicio que redacta y envía una carta a tu arrendador en tu nombre, solicitando diferir los pagos o exonerarte de cargos por pagos atrasados. Aquí te mostramos cómo configurar una cuenta y usar el chatbot de DoNotPay (en inglés).

Cómo pedir a tu arrendador una reducción del alquiler o una prórroga para el pago



En casi todos los casos, probablemente lo mejor sea que trates de llegar a un acuerdo con tu propietario o agencia de arrendamiento, si es posible. Aunque al parecer algunos propietarios han reaccionado a la pandemia presionando aún más a sus inquilinos para que paguen a tiempo, otros se han puesto a la altura de las circunstancias y algunos incluso han llegado a dejar de cobrar el alquiler por un periodo de tiempo.

Puede valer la pena que te pongas en contacto con tu arrendador para ver si puedes pagar menos alquiler en los meses que vienen o prorratear los pagos de alquiler de los dos meses siguientes durante el año próximo. A medida que cada vez más inquilinos de todo el país organizan huelgas de alquileres (es decir, de negativa a pagar alquileres) y más líderes de la comunidad presionan para el congelamiento de los alquileres, puede que tu arrendador prefiera llegar a un acuerdo antes que no recibir ningún alquiler.

Pero ten cuidado con aquellos propietarios que hacen demandas excesivas. Por ejemplo, algunos han pedido a sus inquilinos que les entreguen su cheque de estímulo de US$1,200 o cualquier dinero recibido de la caridad como condición para no presentar una orden de desalojo. No aceptes condiciones o términos poco razonables que no podrás cumplir, en especial si tu ciudad o estado ha decretado protecciones contra tales acuerdos.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.