Muchos de ustedes tienen buenos equipos de audio en el vehículo, pero para los que no entienden mucho de los sistemas de audio cada vez más complejos en los carros, aquí te mostramos como sacarle el máximo.

El sistema de audio de tu coche se divide en dos partes fundamentales: las fuentes y el sonido.

Primero, una lista de fuentes y algunos de sus ventajas y desventajas:

Radio satelital

Ventajas: Cobertura nacional, muchas estaciones y pocas interrupciones comerciales.

Desventajas: La suscripción comienza en US$11, la señal de audio de alta compresión puede no sonar muy bien.

Radio AM

Ventajas: Es gratuita. Es la vieja norma para los programas de noticias, deportes y entrevistas, y muchas estaciones tienen un gran alcance.

Desventajas: ¿Tienes un radio AM? No hay muchas estaciones buenas en la banda AM, la fidelidad es mala y la mayoría de las estaciones pasan demasiados comerciales.

Radio FM

Ventajas: Gratuita, acceso fácil a receptores FM, amplia gama de estaciones, la calidad del sonido es buena.

Desventajas: Contenido limitado en comparación con streaming, no tiene interactividad y la mayoría de las estaciones pasan muchos comerciales.

CD

Ventajas: Excelente calidad de audio, ampliamente disponible, funciona en todo tipo de condiciones y lugares, es duradero.

Desventajas: La música ocupa mucho espacio físico, selección limitada a un disco, los fabricantes de autos están comenzando a no incluir los reproductores de CD.



Disco duro

Ventajas: Mucha más capacidad que un CD, permite tener una colección altamente personalizada, incorporado.

Desventajas: Otra colección de archivos MP3 que manejar, pocos vehículos tienen un disco duro para música, la fidelidad depende de los archivos MP3.



Streaming

Ventajas: Muchas opciones, te sigue desde los mismos servicios que usas fuera del vehículo.

Desventajas: Exige una conexión de datos, con toda la disponibilidad y preocupaciones de límites de datos que eso significa.



USB

Ventajas: Una versión más fácil de manejar que el disco duro en el carro, amplia disponibilidad y gran capacidad.

Desventajas: Otra colección de archivos MP3 que manejar, se ve mal tener algo protuberante en el puerto USB del vehículo.

Bluetooth

Ventajas: Inalámbrico, reproduce cualquier cosa de tu teléfono, incluidas las llamadas.

Desventajas: Tiende a reproducir peor el sonido del teléfono, ata el teléfono al vehículo y además no lo carga.

AUX

Ventajas: Se puede usar con un cable, reproduce cualquier cosa que sale de tu teléfono.

Desventajas: Los iPhones más nuevos no apoyan esto sin un adaptador, los cables son un fastidio y no cargan el teléfono.

Una vez que seleccionas una de las opciones anteriores, tienes muchas formas de controlar cómo suena, con estos botones:

El control de volumen, es obvio, pero verifica si tu carro tiene una función para compensar el volumen sobre la base de la velocidad, para que no tengas que aumentar el volumen cuando vas más rápido y aumenta el ruido del entorno.

El control del equilibrio sonoro mueve el centro percibido del sonido hacia la derecha o la izquierda.

El control de fader mueve el centro percibido del sonido hacia adelante o hacia atrás.

El control de bajos controla la cantidad de sonidos bajos en la música. Normalmente, el control de bajos tiene una posición central, que no modifica el sonido.

Los sonidos agudos controlan las frecuencias altas de la música.

EQ o Ecualización es un juego avanzado de controles de bajos y sonidos agudos que te permite ajustes más precisos.

DSP o Sonido Envolvente es parte de la familia llamada DSP o procesamiento digital de señales. Son ajustes predeterminados que agregan digitalmente eco, reverberación, compresión y otras técnicas que no necesitas conocer en detalle para lograr la calidad de audio que el fabricante cree que suena como una sala de conciertos, un estadio o un amplificador de guitarra tradicional. Estos ajustes predeterminados con frecuencia tienen nombres como Logic7 o audio Fender. Úsalos si quieres, pero debes saber que tienen poca relación con la realidad y son sencillamente formas de filtrar el sonido que sólo lo hacen parecer más "amplio".

Consejo clave: Cuando hagas streaming por Bluetooth, ajusta el volumen de tu teléfono al 75 por ciento y después ajusta el volumen del sistema de sonido del vehículo. Esto ayuda a reducir los sonidos del entorno. Si le subes el volumen del teléfono al máximo, eso envía una señal demasiado fuerte al estéreo del vehículo y resulta en una distorsión desagradable. Además, mira en el menú de audio del carro y busca un ajuste que te permita ajustar el nivel o sensibilidad de Bluetooth o AUX. Estas son formas adicionales de conseguir un sonido limpio, equilibrado y robusto, pero insisto en dejar el volumen del teléfono en 75 por ciento.