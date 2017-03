Reducir el uso del teléfono cuando te acercas al límite de tu plan de datos cada mes no es manera de vivir. Una mejor forma es evitar las aplicaciones "tragadatos" de datos en primer lugar.

Los apps que consumen la mayoría de los datos suelen ser las que usas más. Para mucha gente, eso es Facebook, Instagram, Netflix, Snapchat, Spotify, Twitter y YouTube. Si utilizas cualquiera de estas aplicaciones diariamente, cambia estas configuraciones para reducir la cantidad de datos que utilizan.

En un iPhone, puedes comprobar la cantidad de datos que cada app absorbe yendo a Configuración > Datos celular. Para cada una de las aplicaciones de la lista alfabética, verás un pequeño número que aparece debajo del nombre que muestra la cantidad de datos que ha utilizado. Desplázate hasta la parte inferior para ver desde cuándo empezó a contabilizar el uso de datos, lo cual probable será desde que activaste tu iPhone o desde que instalaste la aplicación en cuestión. En la parte inferior de la lista, puedes tocar el botón Restablecer estadísticas para iniciar un nuevo conteo, lo que podría ser útil si lo haces al principio del mes o del ciclo de facturación. A continuación, graba un recordatorio para comprobarlo 30 días después.

Igualmente, en esta lista de uso de datos puedes desactivar el acceso celular para cualquier aplicación, pero dado que probablemente desees tener acceso completo a todas tus aplicaciones cuando no tienes acceso a Wi-Fi, tengo mejores sugerencias sobre cómo puedes reducir el uso de datos. He utilizado un iPhone para ilustrar los siguientes consejos, pero los teléfonos Android tienen opciones similares disponibles.

Facebook: para la reproducción automática de videos

Revisar Facebook cada cinco minutos devora sin duda tu plan de datos, pero entrar a Facebook cada cinco minutos, mientras dejas que los videos se reproduzcan de forma automática, es peor. Por fortuna, puedes limitar los videos de reproducción automática a Wi-Fi o desactivarlos por completo. Así se hace:

Abre la aplicación de Facebook, toca las tres líneas en la esquina inferior derecha y, luego, Configuración .

en la esquina inferior derecha y, luego, . Selecciona Configuración de la cuenta y, a continuación, Videos y fotos .

y, a continuación, . Toca Reproducción automática y luego selecciona Sólo en conexiones Wi-Fi o No reproducir nunca videos automáticamente.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Twitter: para la reproducción automática de videos

Si pasas buena parte del día en Twitter, debes ocuparte de los videos de reproducción automática.

Abre la aplicación de Twitter, toca el botón Cuenta en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Toca el icono de herramienta en la parte superior de tu página de perfil y selecciona Configuración .

. Pulsa Uso de datos .

. Toca Reproducción automática de video o Video de alta calidad y, a continuación, elige Sólo Wi-Fi o Nunca.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Instagram: no precargues videos y fotos

Instagram es ya más que sólo fotos. La aplicación precarga los videos de modo que empiezan a reproducirse de forma automática apenas los pasas en tu feed.

Instagram tiene un ajuste vagamente redactado que te permite evitar que los videos se precargen cuando estás en una conexión celular. Esto es lo que tienes que hacer:

Abre Instagram, ve a tu página de perfil y abre el ícono de configuración.

Presiona Uso de datos del celular .

. Activa Usar menos datos.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Esta configuración no impedirá que los videos se reproduzcan automáticamente, pero no dejará que Instagram los precargue cuando estés en una conexión celular. Instagram indica que con esta opción habilitada, "los videos pueden tardar más en cargarse a través de una conexión celular". En mi experiencia, sin embargo, no noté ningún retraso.

Snapchat: activa el modo de viaje

Al igual que Instagram, Snapchat precarga historias y Snaps para que aparezcan inmediatamente cuando revisas tu feed. El problema es que la precarga utiliza una gran cantidad de datos.

Puedes evitar la precarga activando una característica semioculta llamada Modo de viaje. Esto significa que los Snaps y las historias tardarán un poco más en cargarse, pero tu plan de datos te lo agradecerá.

Abre la aplicación Snapchat y desliza el dedo hacia abajo para ver la pantalla de perfil.

En la esquina superior derecha, pulsa el ícono de configuración.

Desplázate hacia abajo y toca Administrar y luego activa Modo de viaje.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

YouTube: cambia la configuración de solo Wi-Fi

La buena noticia con YouTube y tu límite mensual de datos es que la aplicación no reproduce videos automáticamente. La mala noticia, por supuesto, es que lo único que hace es reproducir videos, lo que absorbe rápidamente tus datos cuando estás lejos de una conexión Wi-Fi.

YouTube ofrece una configuración que reproduce videos HD sólo cuando estás conectado a través de una red Wi-Fi.

Abre YouTube, toca el botón perfil de la cuenta en la esquina superior derecha y elige Configuración .

. Activa la opción HD sólo en Wi-Fi .

. Desplázate hacia abajo y activa Subir solo con Wi-Fi, si cargas videos a menudo al servicio.

Mientras estamos en el tema de ahorro de datos de YouTube, la aplicación YouTube Music tiene una configuración que quizás quieras activar. Abre la configuración y activa la opción Reproducción solo con Wi-Fi.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Netflix: determina la calidad del video

Es probable que utilices Netflix en un dispositivo más grande que tu teléfono cuando estás en casa y conectado a Wi-Fi, pero para aquellos momentos que necesitas continuar la maratón de una serie en una conexión celular, puedes reducir la calidad del video.

Abre la aplicación de Netflix, toca el ícono de triple línea en la parte superior izquierda, desplázate hacia abajo y pulsa Configuración de App .

en la parte superior izquierda, desplázate hacia abajo y pulsa . Toca Uso de datos celulares y desactiva la opción Establecer automáticamente .

y desactiva la opción . Selecciona Baja o Media para ver streams de menor calidad cuando estés con una conexión celular.

Netflix calcula que puedes ver 4 horas por GB para el ajuste Bajo, 2 horas por GB para Medio y 1 hora por GB para Alto.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Spotify: crea álbumes que puedas escuchar sin Internet

El aparentemente infinito catálogo de música de Spotify es sin duda seductor, pero si usas esta aplicación como tu banda sonora personal durante el día, los datos van a sufrir. Sin embargo, si tienes espacio en tu teléfono y tienes suscripción premium, puedes descargar álbumes y listas de reproducción para evitar la transmisión a través de una conexión celular. Al ver un álbum o lista de reproducción, simplemente activa Descargar para añadir esa música a tu teléfono y no tengas que usar el streaming para escucharlo.

Spotify también tiene un ajuste de calidad de transmisión. Selecciona Tu biblioteca en la esquina inferior derecha y luego toca el ícono de configuración en la parte superior derecha. Ya dentro, haz clic en Calidad de streaming. Verás cuatro opciones: Automática, Normal, Alta calidad y Extrema.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Sorprendentemente, Spotify no parece distinguir las conexiones celulares de las de Wi-Fi, así que si eres del tipo cauteloso cuando se trata del uso de datos, te sugiero que elijas Normal para que la aplicación no te mandé a una calidad superior (Y, por lo tanto, mayor ancho de banda) cuando tienes una conexión celular fuerte.

Y si a menudo estás descargando listas de reproducción para escuchar sin conexión y ahorrar tu plan de datos, avanza hasta la parte inferior de la página de Calidad de streaming y desactiva Descargar usando la red celular.