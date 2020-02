Estos ocho apps serán tus aliados en San Valentín

Jason Cipriani/CNET

De seguro todos nos abrumaremos cuando empecemos a planear la cita perfecta para el Día de San Valentín. Afortunadamente, vivimos en tiempos en que la tecnología nos puede echar una mano.

Por ello, presentamos siete aplicaciones que te pueden ayudar a organizar el plan perfecto para Día del Amor.

Nota del editor: este artículo fue actualizado el 13 de febrero de 2020.

OpenTable

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

He aprendido mi lección -- en más de una ocasión -- que las reservaciones son cosa obligatoria en el Día de San Valentín. El presentarte en un restaurante popular y esperar encontrar mesa es cosa de ingenuos. OpenTable te permite buscar un restaurante en específico, o buscar la disponibilidad dependiendo de la hora que prefieras ir o cuántos comensales planeas llevar a cenar. Una vez que encuentres algo, puedes hacer una reservación directamente desde el app con sólo un par de toques en la pantalla de tu dispositivo.

Aquí puedes descargar OpenTable para iOS o Android.

Otra aplicación similar a OpenTable es Resy, (conocida anteriormente como Reserve), que también te permite hacer reservaciones en restaurantes. Resy está disponible tanto en iOS como Android.

ChefSteps

Conocí hace poco más de un año este app y me he enamorado. No solo tiene recetas de platos deliciosos (he probado algunas, y todas han obtenido aplausos de mi familia), sino que también ofrece clases que te enseñan distintas técnicas de cocina. El precio de las clases van de US$10 a US$18.

Así que, si tu plan es quedarte en casita con tu media naranja en el Día del Amor, acude a ChefSteps para impresionar a tu cita con tus habilidades de cocinero.

Puedes descargar el app para iOS o Android o visitar su website para más información.

Instacart

Después de cursar una clase de ChefSteps y de encontrar la receta perfecta, puedes hacer un pedido de los ingredientes que necesitarás para esa cena especial por Instacart. Haz el pedido a través de la aplicación móvil o el website y escoge cuándo quieres que se entregue tu pedido (hay entregas de 1 hora y 2 horas).

Las personas que utilicen el servicio por primer vez recibirán una entrega gratis. Después de eso, el precio de entrega comienza a US$5.99, dependiendo del periodo de entrega que hayas seleccionado.

Puedes descargar el app para iOS o Android.

Fandango

Después de la cena, sal a un cine para ver una película. Pero en vez de tener que hacer cola para comprar los boletos, puedes prepararte con anterioridad y comprar los boletos directamente desde el app de Fandango. También podrás ver los horarios de exhibición, los trailers y reseñas de las películas desde tu dispositivo móvil.

Una vez que hayas comprado los boletos, podrás saltarte las largas filas y dirigirte directamente a los quioscos localizados dentro de los cines para imprimir tus boletos.

Puedes descargar Fandango para iOS o Android.

Shari's Berries y Envía Flores

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Claro, las flores son una opción de regalo más tradicional, pero ¿por qué ser convencional? Shari's Berries hace entregas de fresas, pretzels y otras delicias cubiertas con chocolate. Si estás en México puedes descargar la aplicación Envía Flores, la cual además de enviar flores cuenta con varias cajas de regalo con alimentos, bebidas, globos peluches y más.

Ambas aplicaciones te permiten ver el catálogo y hacer el pedido directamente dentro del app.

Puedes descargar Shari's Berries en iOS o Android.

Puedes descargar Envía Flores en iOS y Android.

Bounden

Este es un divertido app que sin duda te ayudará a romper el hielo en la primera cita. Cada persona toma un extremo del teléfono, y luego ambos rotan el teléfono para completar el juego. Y, antes de que te des cuenta, ambos están bailando gracias a una coreografía cortesía del Ballet Nacional de Holanda -- y, con suerte, ambos terminarán muertos de risa. Cuesta US$2.99.

Puedes descargar Bounden para iOS o Android.

Burner

Y hablando de primeras citas, si no estás seguro de darle tu número telefónico a un extraño, puedes usar Burner. Después de comprar créditos dentro del app, se te dará un número de teléfono local, con una cantidad determinada de mensajes de texto y minutos. Si se te acaba tu cuota de mensajes de texto, puedes comprar más crédito o dejar que se expire el número.

Puedes visitar el sitio Web de Burner para más información y para descargar el app.

Tinder y Bumble Friends

Si no quieres pasar otro San Valentín solo puedes darle oportunidad a las aplicaciones de citas como Tinder. Este app te muestran los matches que tu perfil ha conseguido con personas cerca de ti y que podrían convertirse en tu media naranja. Sin embargo, si no crees estar listo para una relación puedes descargar Bumble Friends, una aplicación que te ayudará a hacer nuevos amigos.