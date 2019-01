¿Cuáles apps agotan la batería de tu laptop? Revisa el Windows Task Manager

Si tu computadora portátil ya no funciona tan bien como lo hizo una vez, entonces ciertamente podría ser un problema que tu batería se agote y pierda su capacidad de mantener una carga. O podría haber una aplicación que consuma mucha energía y que consuma más que su parte justa de recursos de batería. Antes de reemplazar la batería de tu computadora portátil (o tu computadora portátil), vale la pena dedicar tiempo a revisar el Administrador de tareas de Windows para ver si una de tus aplicaciones está causando problemas con la batería y no la batería en sí. Esta utilidad de Windows tiene un par de nuevos trucos bajo la manga.

Task Manager ampliado

Con la actualización Windows 10 October 2018 Update, Task Manager recibió un poco de atención. Ahora tiene dos columnas nuevas y útiles que muestran información sobre el uso de energía para las aplicaciones que está ejecutando, junto con cualquier proceso en segundo plano.

Espera, retrocedamos. Si no has utilizado el Administrador de tareas anteriormente, hay tres formas fáciles de iniciar la utilidad:

Usa el atajo en el teclado Ctrl-Shift-Esc .



. Haz clic derecho en el botón Start o taskbar y haz clic en Task Manager.



o taskbar y haz clic en Búscalo en la barra usando la cajita de búsquedas en la parte inferior izquierda de tu pantalla.



Cuando se abra Task Manager haz clic en la pestaña Processes en la parte de arriba. Verás estadísticas para CPU, Memory, Disk, Network y GPU y al lado derecho verás dos columnas nuevas: Power usage y Power usage trend. (Si no ves estas columnas en la lista, haz clic con el botón derecho en el encabezado y selecciónalas).

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

La columna Uso de energía (Power Usage) te informa si una aplicación está en el lado alto o bajo de la energía de extracción de la batería. Descubrirás que se corresponde estrechamente con el uso de la CPU y la memoria, pero aún así es útil ver la estimación de Windows 10 del consumo de energía de una aplicación en palabras.

Para la columna de tendencia de uso de energía (Power usage trend), deberás esperar un par de minutos para que se complete. Muestra la cantidad de energía que una aplicación o proceso ha utilizado en los últimos 2 minutos.

Para una aplicación que consume demasiada energía de la batería, puedes seleccionarla en el Administrador de tareas y luego presionar el botón Finalizar tarea en la esquina inferior derecha para cerrarla.

Uso de batería en Configuración

Para una línea de tendencia más larga ve a Settings > System > Battery y haz clic en See which apps are affecting your battery life. Aquí puedes ver qué aplicaciones han usado la mayoría de los recursos de batería en la última semana o en las últimas 6 o 24 horas.