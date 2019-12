Apple Watch: 6 maravillosas nuevas funciones de la actualización watchOS 6

Sarah Tew/CNET

Apple lanzó actualizaciones no solamente para el iPhone, iPad y Apple TV en las pasadas semanas, y también actualizó el Apple Watch. Este wearable ahora usa el watchOS 6, sistema operativo que incluye varias aplicaciones nueva, incluyendo Memos de voz, nuevas complicaciones de clima y nuevas funciones como la pantalla táctil con dos dedos para que el reloj diga la hora. El WatchOS 6 viene preinstalado en el Apple Watch Series 5, el reloj más nuevo en la líena Apple, que incluye una pantalla siempre encendida y una brújula integrada.

Antes de que puedas empezar a usar las nuevas funciones de watchOS 6, necesitas primero instalar iOS 13 en el iPhone que se conecta con tu reloj.

Reproduciendo: Mira esto: iOS 13: 5 trucos que harán mejor tu iPhone

Primero, actualiza watchOS 6

Una vez que tu teléfono esté actualizado, abre la aplicación Watch en el iPhone y ve a General > Software Update (General> Actualización de software). Necesitarás cargar el Apple Watch y tener una buena conexión de Wi-Fi. Sigue las instrucciones para instalar la actualización, que puede tardar entre 15 minutos y más de una hora, dependiendo de la conexión.

WatchOS 6 está disponible actualmente para Apple Watch Serie 3, Serie 4 y Serie 5. La actualización estará disponible para los usuarios de la Serie 1 y la Serie 2 más adelante.

Después, puedes descargar e instalar actualizaciones directamente en tu reloj al abrir la aplicación de Configuración, en General > Software update (General> Actualización de software).

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Ahora puedes organizar la pantalla de la aplicación del reloj eliminando aplicaciones de Apple que no usas. Elimina una de las aplicaciones de Apple presionando prolongadamente cualquier ícono de app hasta que comiencen a temblar y aparezca una pequeña "X". Encuentra la aplicación que deseas eliminar, toca la X y luego confirma la decisión.

Si necesita reinstalar una aplicación de Apple, usa el App Store en el Apple Watch (más sobre esto en un minuto).

Apple

Estas son las seis nuevas funciones del Apple Watch que te van a encantar.

1. Seguimiento de ciclo menstrual

El seguimiento de salud femenina en la app Health y en el Apple Watch luego de mucho tiempo, por fin está aquí. Hay un seguimiento dedicado del ciclo menstrual en tu reloj, llamado Cycle tracking en inglés (puedes borrarlo si no lo necesitas), que enviará alertas y recordatorios para llevar registro de tus síntomas.

Jason Cipriani/CNET

2. Prevención contra la pérdida del oído

Después de actualizar a watchOS 6, encontrarás la nueva aplicación Noise, que monitoriza el nivel de decibelios del entorno en el que estás y te alertará si estás en un entorno con un nivel de ruido mayor a 80 decibelios (el umbral en el que puede comenzar el daño auditivo). La aplicación también incluye la cantidad de tiempo que puedes estar expuesto a un nivel de decibelios específico en un día determinado para que no ocurra el daño. Para más información, puedes ver este tutorial en inglés del app Noise, donde se detalla cómo configurar alertas personalizadas o desactivar la aplicación si prefieres no usarla.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

3. El App Store en tu muñeca

Apple agregó una aplicación del App Store dedicada en watchOS 6, que puedes usar para descargar aplicaciones directamente al reloj, evitando por completo al iPhone. Actualmente, debes instalar una aplicación en el iPhone antes de poder instalarla en el reloj.

Abre la aplicación del App Store en el reloj para ver las sugerencias de aplicaciones de Apple, buscar una aplicación específica o actualizar cualquier aplicación independiente.

Jason Cipriani/CNET

4. Siri, ¿cómo se llama esta canción?

Shazam ahora está integrado en tu Apple Watch. Solo necesitas preguntarle a Siri que identifique una canción y en unos segundos veras al artista y el nombre de la canción. Puedes acceder a Siri, ya sea presionando la corona digital, alzando la muñeca y preguntándole a Siri, o usando la frase para despertar al asistente "Hey, Siri" y preguntar "What song is this?" (algo como "Cómo se llama esta canción?). Cuando Siri identifique la canción, podrás agregarla a tu librería de Apple Music.

Jason Cipriani/CNET

5. Graba un memo de voz

Ahora hay una aplicación de notas de voz integrada en watchOS. Encuentra el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio o pídele a Siri en el reloj que "grabe una nota de voz". Presiona el botón de grabación y el reloj grabará la reunión, clase o lo que quieras. Cuando hayas terminado, toca el botón detener y la grabación se guardará automáticamente. Puedes escuchar la nota directamente en el reloj, no necesitas auriculares ni esperar unos minutos hasta que se sincronice con la aplicación Voice Memos del iPhone, iPad o Mac.

Jason Cipriani/CNET

6. Ahora tiene calculadora

¿Cómo pasó tanto tiempo el Apple Watch sin una aplicación de calculadora nativa? No estoy seguro, pero al menos ya ahora hay una. Puedes realizar todos los cálculos estándar que esperarías de una calculadora, e incluso hay un botón de Sugerencias para ayudarte a calcular la propina en un restaurante.

WatchOS 6 no solo trae muchas características nuevas a tu reloj, iOS 13 y iPadOS agregan más al iPhone y al iPad. Hemos encontrado muchas funciones ocultas, desde una aplicación Recordatorios rediseñada hasta un modo oscuro permanente.