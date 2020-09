Apple One: Precio, prueba gratis y todo lo que sabemos sobre el paquete de Apple

Apple/Captura de pantalla de CNET

Este otoño, el nuevo paquete de servicios de Apple llamado Apple One ofrecerá en conjunto diferentes combinaciones de suscripciones, incluyendo Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, servicio de almacenamiento iCloud y el recién presentado Apple Fitness Plus con un precio único. La estrategia, anunciada en el evento virtual de Apple del 15 de septiembre, viene luego de una gran inversión de la empresa de Cupertino en su portafolio de servicios durante los pasados tres años.

Aquí te presentamos todo lo que necesitas saber sobre Apple One, incluyendo costo, pruebas gratuitas, los diferentes planes y servicios disponibles, y si te suscribes podrás ahorrar algo de dinero.

¿Qué es Apple One?

Apple One es un servicio de suscripción que agrupa los diferentes servicios que ofrece Apple, lo que te permitirá pagar una sola cuota mensual para obtener varios servicios a la vez. Es algo similar al paquete de servicios Prime que ofrece Amazon. No debes suscribirte a Apple One para tener acceso a estos servicios; si el único servicio que te interesa es, por ejemplo, Apple TV Plus, puedes seguir pagando los US$4.99 al mes.

¿Cuándo estará disponible Apple One?

Apple One será lanzado en algún momento durante el otoño de este mismo año, según dijeron los ejecutivos de la empresa, pero aún no tenemos una fecha exacta.

¿Cuánto cuesta Apple One? ¿Hay alguna prueba gratuita?

Apple One ofrece tres diferentes planes (ver abajo), que tienen un rango de precio entre US$14.95 mensuales hasta US$29.95 mensuales. Hay un período de prueba gratuita de 30 días.

¿Qué incluyen los diferentes planes de Apple One?

Los tres planes difieren en cuanto al número de servicios que ofrecen, el número de gente que puede tener acceso y la capacidad de almacenaje de iCloud que ofrecen. Estos son los planes:

Plan individual: Por US$14.95 al mes obtienes cuatro servicios para una persona: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud (con 50GB de almacenamiento).

Por US$14.95 al mes obtienes cuatro servicios para una persona: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud (con 50GB de almacenamiento). Plan familiar: Por US$19.95 obtienes cuatro servicios para seis miembros de la familia: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud (con 200GB de almacenamiento).

Por US$19.95 obtienes cuatro servicios para seis miembros de la familia: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud (con 200GB de almacenamiento). Plan premier: Por US$29.95 obtienes seis servicios para seis miembros de la familia: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud (con 2TB de almacenamiento), Apple News Plus y Apple Fitness Plus (en los 100 países y regiones donde están disponibles).



Captura de pantalla/Apple

¿Qué implica cada servicio?

Esto es lo que recibes con cada servicio en los planes de Apple One y cuánto cuestan de manera individual:

Apple Music: El servicio de streaming de música de Apple alternativa a Spotify que incluye 70 millones de canciones de artistas populares, sin anuncios.

El costo por separado: US$9.99 mensuales por persona; US$14.99 mensuales por familia.

Apple TV Plus: El servicio de películas y TV por streaming de Apple ahora ofrece 30 shows originales, incluyendo comedias, dramas, documentales y talk shows.

El costo por separado: US$4.99 al mes.

Apple Arcade: El servicio móvil de videojuegos por suscripción de Apple incluye más de 130 videojuegos que puedes jugar en tu iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV.

El costo por separado: US $4.99 al mes.

Almacenamiento iCloud: El servicio de almacenamiento en la nube de Apple automáticamente te ofrece 5 gigabytes de almacenamiento gratuito, y te permite aumentarlo a más espacio para tu iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o PC.

El costo por separado: Gratis por hasta 5 gigabytes, o US$0.99 al mes por 50GB, US$2.99 al mes por 200GB, o US$9.99 al mes por 2TB (en Estados Unidos).

Apple News Plus: El servicio de noticias de Apple te permite tener acceso a artículos de cientos de revistas y periódicos.

El costo por separado: US$9.99 al mes.

Apple Fitness Plus: El nuevo servicio de fitness por streaming de Apple, presentado este otoño, ofrece guías de ejercicio hechas para el Apple Watch.

El costo por separado: US$9.99 al mes.

Apple

¿Suscribirte a Apple One te ahorrará dinero?

Depende de a cuántos de los servicios anteriores ya estés suscrito (o te gustaría suscribirte). Si te suscribieras a todos de manera individual, pagarías al menos US$40 al mes, por lo que incluso el plan premier valdría la pena.

Según Apple, el plan Apple One Individual ofrece un ahorro de más de US$6 al mes sobre los precios mensuales estándar, mientras que el plan familiar ofrece un ahorro de más de US$8 al mes, y el plan premier ofrece un ahorro de más de US$25 al mes, o hasta de US$300 al año.

El servicio que más puede interesar a la gente es el menos llamativo: el servicio de fotos y copias de seguridad de iCloud. Ya es un servicio popular que prácticamente se requiere para cualquiera que almacene fotos, videos o descargas de música. Si ya estás pagando US$9.99 al mes por 2TB de almacenamiento de iCloud, y también te suscribes, digamos, al Apple Music, el plan premier puede valer la pena para tener ambos y el resto de servicios.

Para más detalles, puedes leer: Todo lo que anunció Apple en su evento del 15 de septiembre.