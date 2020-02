Apple Maps ha mejorado mucho. Te decimos cómo usar las nuevas funciones

Jason Cipriani/CNET

El mes pasado, Apple anunció que había terminado de implementar un rediseño de Apple Maps que anunció junto con iOS 13. La nueva apariencia y características llevan años en desarrollo y finalmente ofrece a los usuarios de iPhone y iPad un reemplazo digno de Google Maps.

Las nuevas características incluyen compartir tu tiempo estimado de llegada (ETA, en inglés) con un contacto para mantenerlos actualizados sobre tu ubicación y hora de llegada. También hay una nueva función hecha por Apple llamada Look Around que es muy parecida a Street View de Google.

Apple Maps no es el único cambio importante en iOS 13. Hay muchas funciones y características nuevas, incluido un nuevo teclado deslizante que no te permite maldecir, lo que hace que la actualización sea atractiva.

Comparte tu hora de llegada

Esta tiene que ser una de las características más útiles que Apple ha agregado en la memoria reciente. A partir de iOS 13.1, puedes compartir tu hora estimada de llegada con un amigo a través de Apple Maps, iMessage o mensajes de texto cuando usas la navegación de Apple Maps. Así funciona:

1. Empieza la navegación en Apple Maps y activa instrucciones turn-by-turn a un destino.

2. Cuando veas las instrucciones, desliza hacia arriba en la parte inferior del área que muestra tu hora de llegada y muestra el botón de finalización (End).

3. Toca el botón que pone Share ETA.

4. Elige de entre tus contactos la persona con quien quieres compartir tu hora de llegada.

Después de tocar el botón Compartir ETA, puedes notar que algunos contactos tienen un ícono de Apple Maps junto a su nombre, en lugar de un ícono de Mensajes. Esas son personas que también usan un iPhone.

Si tu iPhone ejecuta iOS 13.1 o posterior, y está compartiendo su ETA con alguien con un iPhone en iOS 13.1 o posterior, Apple Maps se utilizará para compartir tu ubicación, ruta y ETA. Sin embargo, si compartes tu ETA con un usuario que no es iPhone, o con alguien con iOS 13 o anterior en tu dispositivo Apple, se le enviará un mensaje.

Cuando Apple Maps envía un mensaje de texto o iMessage, pondrá algo similar a esto:



Comencé a compartir mi ETA contigo en Apple Maps: llego al Centro Pepsi alrededor de las 10:44 a.m. Te avisaré si llego tarde.



Si te topas con tráfico o te desvías, Apple Maps le enviará otro mensaje al interlocutor para informarle que vas tarde y le dará una nueva hora estimada de llegada.

Según mis pruebas, el umbral para activar otra alerta era si iba a llegar 5 minutos tarde. Entonces, en el caso anterior, si mi nueva hora de llegada era las 10:49 a.m., Apple Maps enviaría otro mensaje.

Ahora hay un mapa mucho más detallado

Apple también ha pasado mucho tiempo escaneando calles y caminos en todo el país para producir un mapa más detallado y de mejor aspecto. El nuevo look comenzó como un lanzamiento lento en Estados Unidos después del lanzamiento de iOS 13 en septiembre. A finales de enero, Apple anunció que el lanzamiento se había completado.

Si aún no has visto el mapa más detallado, abre la aplicación Mapas y observa tu área. No tienes que actualizar tu aplicación, todo se hace automáticamente en los servidores de Apple.

Otro cambio notable en Apple Maps es una nueva característica llamada Look Around. Es similar a Street View de Google, que usa fotos para mostrar exactamente cómo se ve una ubicación y te permite moverte por las calles de la ciudad. El único inconveniente es que solo está disponible en Nueva York, San Francisco, Las Vegas, Houston y Los Ángeles en este momento. Apple ha agregado rápidamente más ciudades a la lista (Look Around se lanzó inicialmente con soporte solo para San Francisco) y continuará agregando más ciudades en el futuro.

¿Cómo se usa Look Around?

Si no vives en una de las ciudades admitidas, todavía puedes visitar Look Around. Esto es lo que debes hacer:

1. Abre Apple Maps y amplía una ciudad que tiene Look Around. Yo escogí San Francisco cuando hice la prueba porque es una de mis ciudades favoritas para visitar.

2. Amplía un área específica o hasta que veas un par de binoculares en la esquina superior derecha del mapa; justo debajo del ícono de ubicación y el botón "i".

3. Selecciona los binoculares para abrir Look Around.

Aparecerá una ventana con un aspecto familiar de Street View. Expande Look Around al modo de pantalla completa tocando el icono de doble flecha.

Puedes deslizarte por esa ventana para cambiar la dirección de la foto, o tocar la calle para moverte hacia abajo en la cuadra (al igual que tocar las flechas en Street View). A medida que se mueve, puede tocar el nombre de una empresa para ampliar el escaparate y ver su dirección, horario, número de teléfono y sitio Web, lo mismo que ve cuando busca una empresa en Maps.

Estas características se unen a la ya impresionante lista de adiciones que Apple hizo a iOS 13. Desde una nueva aplicación Recordatorios hasta un nuevo método para eliminar aplicaciones en tu iPhone y iPad.